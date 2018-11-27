Ахутин - Европа - форум мира
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анатолий Ахутин - Европа - форум мира
Киев, ДУХ I ЛIТЕРА. — 2015. — 88 с.
ISBN 978-966-378-383-3
Анатолий Ахутин - Европа - форум мира - Введение
Когда мы читаем в преамбуле к проекту Конституции Европейского союза - «Drawing inspiration from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe...», - трудно понять, что же это за наследие. Какая культура, какая религия, что за «гуманизм» имеются в виду? Некие universal values могут, конечно, служить цивилизационной основой общежития, но - подсказывает обычная логика - их содержание тем более пусто, чем шире и разнородней обобщаемое множество.
Так может быть, и правда, общность Европы всего лишь номинальна и нет такого исторического существа, о котором вся сказка сказывается (fabula narratur). Может быть, Европа такими сказками о себе и складывается? Итак, либо пустая (и опустошающая) обобщенность разнородного, либо окончательная разобщенность самобытных «человеко-видов», только обитающих на одной территории, либо выдумка сказителей?
Впрочем, для человека - выдумщика и фантазера по природе - эпические, литературные, исторические сказания о себе (со всеми иносказаниями, пересказываниями, доказательствами, сомнениями, опровержениями, исследованиями...) входят в саму суть его исторического бытия. Это существо, существующее посредством сказаний о себе: самоистолкования, самопонимания, самосомнения, самосознания. Тут, по-видимому, и надо искать бытие Европы: она на деле есть так и постольку, как и поскольку мыслит о себе как о Европе. Стоит отправить Античность или Средневековье в подвал прошлого, никакой Европы не будет. Западная Европа - только территория, если исключает из своего самосознания Европу восточную. Рим без рассказов о Византии и Иерусалиме, без внутреннего разбирательства с их сказаниями о себе и Риме - всего лишь итальянский городишко, а не «место человека во Вселенной». Что же это такое, -рассказы, пересказы, разбирательства, самосомнения, самосознания? Именно то, что внутренне связывает Европу и что по праву может зваться европейской культурой.
Античное «язычество» сменяется христианством (и говорят «старое прошло, теперь все новое»), возрождение сменяется просвещением (и возникают - в самосознании - века «средние», в новом свете «темные», в новом «рассудке», - наполненные «предрассудками»), модерн сменяется постмодерном, в свою очередь отменяющим предрассудки... Но есть, повторю, то, в чем продолжается общениеэтих эпохальных миров европейской истории, в чем остаются сообщенными друг другу эти разнородные - этнически, ментально, конфессионально - миры. Эта внутренняя сообщенность Европы самой себе и составляет существо европейской культуры. Сообщенность внутренняя, потому что развертывается - когда и если развертывается - в самосознании (мысли, воображении, сочинении...) одного человека.
Анатолий Ахутин - Европа - форум мира - 1. Человек европейской культуры
Метафору cultura придумал Цицерон. «Как плодородное поле без возделывания не даст урожая, -говорит он в "Тускуланских беседах" (2, 1, 13), - так и душа, а возделывание души - это и есть философия (ailtura autem animi philosophia est)»[1]. Спрашивается, какая именно философия? У Цицерона это платонизированный стоицизм, но это всего лишь одна из возможных философий.
За латинским словом cultura стоит греческая "Пайдея" - образование свободного человека, - не мастера в том или ином ремесле, а... человека в том, что он есть как сам человек, в его человеческом существе, иначе говоря, воспитание (вскармливание) его души. Именно в борьбе за душу человека Сократ-философ оспаривает, например, Протгора-софиста в одноименном диалоге Платона.
В платоновской школе и было дано определение, которое, может быть, держал в уме Цицерон: «"Пайдея" - способность души заботиться о себе»[2], а средоточие пайдейи - философия. Пока, говоря о пайдейе, мы находимся в общем поле философии и софистики, ни платонизм, ни стоицизм, ни иное какое учение не может исключительно занимать место философии. Пайдейа - это терапия или культивирование души, ее «логоса» и «дианойа» - способности убеждать (других и себя), рассуждать, спорить (с другими и с собой), мыслить - философствовать.
У Платона одна сторона философского воспитания воплощена в Сократе, в сократическом искусстве вопрошания, возражения, сомнения - отстранения ото всех мудростей в незнание, в стихию вопрошающей мысли. Другая сторона платоновской философии (назову ее платонистской) - построение софийного полиса, полиса-пайдейи. Это двойственное понимание пайдейи - образования души, производства человека в человека - пронизывает все философствование Платона, да и всю европейскую философию: благоустроение мира и человека, укорененное в продуманной мудрости, с одной стороны, а с другой, неукротимое - сократическое - испытание основ, корней мудрости, приводящее к отстранению от благоустроенного (софийного) мира.
Мимоходом мы заметили три стороны или интенции какого-то, видимо, одного дела. Три родственных греческих слова позволяют отметить это важное обстоятельство - три понимания пайдейи, воспитания, взращивания, культивирования человека как человека: софия - софистика - философия. Проще это утверждение можно сформулировать так: философская пайдейа либо склоняется в сторону софии-мудрости, чтобы, имея в виду (в уме) софийный мир, сообразно благоустроить человеческий «полис», либо сближается с софистикой, для которой пайдейа это обучение своего рода полит-технологии: приемам и средствам рассуждать, говорить, убеждать. Благородство человека находится теперь не в древности рода, а в умении владеть речью. Вот замечательное свидетельство современника Платона, сочинителя речей Исократа.
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