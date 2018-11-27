НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анатолий Ахутин - Европа - форум мира

Киев, ДУХ I ЛIТЕРА. — 2015. — 88 с.

ISBN 978-966-378-383-3

Анатолий Ахутин - Европа - форум мира - Введение

Когда мы читаем в преамбуле к проекту Конституции Европейского союза - «Drawing inspiration from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe...», - трудно понять, что же это за наследие. Какая культура, какая религия, что за «гуманизм» имеются в виду? Некие universal values могут, конечно, служить цивилизационной основой общежития, но - подсказывает обычная логика - их содержание тем более пусто, чем шире и разнородней обобщаемое множество.

Так может быть, и правда, общность Европы всего лишь номинальна и нет такого исторического существа, о котором вся сказка сказывается (fabula narratur). Может быть, Европа такими сказками о себе и складывается? Итак, либо пустая (и опустошающая) обобщенность разнородного, либо окончательная разобщенность самобытных «человеко-видов», только обитающих на одной территории, либо выдумка сказителей?

Впрочем, для человека - выдумщика и фантазера по природе - эпические, литературные, исторические сказания о себе (со всеми иносказаниями, пересказываниями, доказательствами, сомнениями, опровержениями, исследованиями...) входят в саму суть его исторического бытия. Это существо, существующее посредством сказаний о себе: самоистолкования, самопонимания, самосомнения, самосознания. Тут, по-видимому, и надо искать бытие Европы: она на деле есть так и постольку, как и поскольку мыслит о себе как о Европе. Стоит отправить Античность или Средневековье в подвал прошлого, никакой Европы не будет. Западная Европа - только территория, если исключает из своего самосознания Европу восточную. Рим без рассказов о Византии и Иерусалиме, без внутреннего разбирательства с их сказаниями о себе и Риме - всего лишь итальянский городишко, а не «место человека во Вселенной». Что же это такое, -рассказы, пересказы, разбирательства, самосомнения, самосознания? Именно то, что внутренне связывает Европу и что по праву может зваться европейской культурой.

Античное «язычество» сменяется христианством (и говорят «старое прошло, теперь все новое»), возрождение сменяется просвещением (и возникают - в самосознании - века «средние», в новом свете «темные», в новом «рассудке», - наполненные «предрассудками»), модерн сменяется постмодерном, в свою очередь отменяющим предрассудки... Но есть, повторю, то, в чем продолжается общениеэтих эпохальных миров европейской истории, в чем остаются сообщенными друг другу эти разнородные - этнически, ментально, конфессионально - миры. Эта внутренняя сообщенность Европы самой себе и составляет существо европейской культуры. Сообщенность внутренняя, потому что развертывается - когда и если развертывается - в самосознании (мысли, воображении, сочинении...) одного человека.