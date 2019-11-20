Работа носит синтетический характер — она направлена на выявление в произведениях православных богословов XX века единого представления о личности, лежащего в основе выражения важнейших догматических учений и формирующего целостный мировоззренческо-методологический подход к решению широкого круга как богословских, так и гуманитарных проблем. Поэтому внимание в данной работе сосредоточено в первую очередь на согласовании тех характеристик личности, которые предлагаются ведущими православными авторами.

Сергей Анатольевич Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд- во ПСТГУ, 2019. - 264 с. ISBN 978-5-7429-1170-8

Также второе издание книги:

С. А. Чурсанов. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 264 с.

ISBN 978-5-7429-0892-0

Сергей Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века - Содержание

Предисловие А. Л. Доброхотова

ВведениеГлава 1. Понятие лица в тринитарном богословии

1.1. Философский контекст и терминология начала эпохи Вселенских Соборов

1.1.1. Философский контекст

1.1.2. Этимология и основные значения слов

1.1.3. Соотношение понятий

1.2. Понятие лица и основные богословские термины в православной триадологии IV века

1.2.1. Триадология святителя Афанасия Великого

1.2.2. Триадология Великих Каппадокийцев

1.3. Понятие лица в православной триадологии XX века

1.3.1. Неопределимость понятий лица и ипостаси

1.3.2. Учение о монархии Отца и онтологическая первичность лица

1.3.3. Понятие лица в методологии православной триадологии

Глава 2. Понятие лица в христологии

2.1. Богословское понимание личности в православной христологии V—VII веков

2.1.1. Две природы в одном Лице и одной Ипостаси Христа

2.1.2. Несторианство

2.1.3. Аполлинарианство

2.1.4. Монофизитство, моноэнергизм и монофелитство

2.1.5. Христология и тринитарное богословие

2.2. Выражение понятия личности средствами естественного языка в православном богословии

2.2.1. Субъект и предикат

2.2.2. Местоимение и наречие

2.2.3. Имя собственное

2.2.4. Грамматическая категория рода

2.3. Понятие личности в православной христологии XX века

2.3.1. Лицо и единая сложная Ипостась Христа

2.3.2. Понятие лица в методологии православной христологии

Глава 3. Понятие личности в антропологии и гуманитарных исследованиях

3.1. Богословское понимание человека как личности

3.1.1. Несводимость личности к природе

3.1.2. Свобода

3.1.3. Открытость

3.1.4. Творчество

3.1.5. Уникальност

3.1.6. Целостность

3.1.7. Непознаваемость объективирующими методами

3.2. Богословское понимание личности в православной антропологии XX века

3.2.1. Учение об обожении

3.2.2. Проблема индивидуализма

3.2.3. Проблема смерти

3.2.4. Определяющий признак человека

3.2.5. Любовь как полнота личностного образа бытия

3.3. Богословское понимание личности в православных гуманитарных исследованиях XX века

3.3.1. Религиоведение

3.3.2. Социология

3.3.3. Культурология

3.3.4. Экология

Заключение

Список источников и литературы

Список публикаций С. А. Чурсанова

Понятийно-тематический указатель

Именной указатель

Указатель ссылок на Священное Писание

Сергей Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века - Предисловие

Хорошо известно, каким трудным был (и остается) процесс налаживания контакта между христианской теологией и современной философией. Поскольку эти идейные и конфессиональные конфликты упрямо воспроизводятся и по сей день, не приходится сомневаться, что детальный анализ богословского и гуманитарно-научного дискурсов в их контрапункте по-прежнему актуален.

Первые главы книги показывают путь православного учения о личности в историческом измерении. Далее С. А. Чурсанов выходит на ключевые для современного православного богословия вопросы понимания принципов нетварной и тварной личности и соотношения уровней личности с принципом индивидуальности. Автор предпринял глубокий анализ данной проблемы, и ему удалось показать как богословскую специфику темы, так и точки соприкосновения богословия с философскими и общегуманитарными поисками современности.

При анализе антропологической проблематики современной гуманиоры (гл. 3) С. А. Чурсанов рассматривает не только доктри-нальные построения теологов и философов, но и широкий проблемный контекст религиоведения, социологии, культурологии и даже экологии. Можно без преувеличения назвать эту часть книги С. А. Чурсанова блестящим научным текстом, с аналитической четкостью, стилистической ясностью и обстоятельностью распутывающим весьма сложную проблему.

Кроме того, автору удалось представить православную мысль XX века как самостоятельный культурный феномен с определенными «портретными» характеристиками, что придает его работе культурологическую ценность, особенно если учесть недостаточную отрефлексированность этого явления в отечественной гуманитарной мысли. Стоит отметить, что С. А. Чурсанов не уходит от необходимости критического анализа православных богословских произведений XX века: так, он отмечает, что в них не рассматриваются «частные практические социально-политические проблемы», что является сильной стороной современного философского персонализма.

Оригинальный вклад С. А. Чурсанова в данную тему состоит, как представляется, в хорошо обоснованной оценке философского ресурса современной персонологии. Отмечая, что «главным в проблеме оценки личностной богословской терминологической системы является принципиальный вопрос о месте философии с ее понятийным аппаратом в православном богословии», автор осторожно и, как мне представляется, корректно проводит фундаментальную дистинкцию между философией и богословием.

Подход С. А. Чурсанова позволяет лучше осознать степень приближения этих дисциплин друг к другу и в то же время границу, которую нельзя переступать, не разрушая самоценность и субстанциальность каждой из них. Верно, в связи с этим отмечается автором, что «попытки внешнего формального сопоставления богословских и философских терминологических систем в конечном счете оказываются связаны именно с некорректным абстрагированием от богооткровенности богословских истин». Можно согласиться также с выводом автора о непродуктивности применения слова «персонализм», относящегося к «весьма расплывчатой группе разнородных философских построений», к богословскому учению православных авторов о личности.

Книга представляет собой самостоятельное научное исследование и выполнена на высоком профессиональном уровне. Текст хорошо продуман, выстроен и завершен. Книга вносит заметный

вклад в отечественную богословскую мысль. Она обладает также высоким философско-теоретическим потенциалом. Способность С. А. Чурсанова вносить ясность в сложнейшие переплетения богословия и светской гуманитарной мысли сослужит нашей культуре хорошую службу.

А. Л. Доброхотов, доктор философских наук, профессор