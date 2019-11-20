Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности
Работа носит синтетический характер — она направлена на выявление в произведениях православных богословов XX века единого представления о личности, лежащего в основе выражения важнейших догматических учений и формирующего целостный мировоззренческо-методологический подход к решению широкого круга как богословских, так и гуманитарных проблем.
Поэтому внимание в данной работе сосредоточено в первую очередь на согласовании тех характеристик личности, которые предлагаются ведущими православными авторами.
Сергей Анатольевич Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века
3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд- во ПСТГУ, 2019. - 264 с.
ISBN 978-5-7429-1170-8
Также второе издание книги:
С. А. Чурсанов. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 264 с.
ISBN 978-5-7429-0892-0
Сергей Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века - Содержание
Предисловие А. Л. Доброхотова
ВведениеГлава 1. Понятие лица в тринитарном богословии
1.1. Философский контекст и терминология начала эпохи Вселенских Соборов
1.1.1. Философский контекст
1.1.2. Этимология и основные значения слов
1.1.3. Соотношение понятий
1.2. Понятие лица и основные богословские термины в православной триадологии IV века
1.2.1. Триадология святителя Афанасия Великого
1.2.2. Триадология Великих Каппадокийцев
1.3. Понятие лица в православной триадологии XX века
1.3.1. Неопределимость понятий лица и ипостаси
1.3.2. Учение о монархии Отца и онтологическая первичность лица
1.3.3. Понятие лица в методологии православной триадологии
Глава 2. Понятие лица в христологии
2.1. Богословское понимание личности в православной христологии V—VII веков
2.1.1. Две природы в одном Лице и одной Ипостаси Христа
2.1.2. Несторианство
2.1.3. Аполлинарианство
2.1.4. Монофизитство, моноэнергизм и монофелитство
2.1.5. Христология и тринитарное богословие
2.2. Выражение понятия личности средствами естественного языка в православном богословии
2.2.1. Субъект и предикат
2.2.2. Местоимение и наречие
2.2.3. Имя собственное
2.2.4. Грамматическая категория рода
2.3. Понятие личности в православной христологии XX века
2.3.1. Лицо и единая сложная Ипостась Христа
2.3.2. Понятие лица в методологии православной христологии
Глава 3. Понятие личности в антропологии и гуманитарных исследованиях
3.1. Богословское понимание человека как личности
3.1.1. Несводимость личности к природе
3.1.2. Свобода
3.1.3. Открытость
3.1.4. Творчество
3.1.5. Уникальност
3.1.6. Целостность
3.1.7. Непознаваемость объективирующими методами
3.2. Богословское понимание личности в православной антропологии XX века
3.2.1. Учение об обожении
3.2.2. Проблема индивидуализма
3.2.3. Проблема смерти
3.2.4. Определяющий признак человека
3.2.5. Любовь как полнота личностного образа бытия
3.3. Богословское понимание личности в православных гуманитарных исследованиях XX века
3.3.1. Религиоведение
3.3.2. Социология
3.3.3. Культурология
3.3.4. Экология
Заключение
Список источников и литературы
Список публикаций С. А. Чурсанова
Понятийно-тематический указатель
Именной указатель
Указатель ссылок на Священное Писание
Сергей Чурсанов - Лицом к лицу - Понятие личности в православном богословии XX века - Предисловие
Хорошо известно, каким трудным был (и остается) процесс налаживания контакта между христианской теологией и современной философией. Поскольку эти идейные и конфессиональные конфликты упрямо воспроизводятся и по сей день, не приходится сомневаться, что детальный анализ богословского и гуманитарно-научного дискурсов в их контрапункте по-прежнему актуален.
Первые главы книги показывают путь православного учения о личности в историческом измерении. Далее С. А. Чурсанов выходит на ключевые для современного православного богословия вопросы понимания принципов нетварной и тварной личности и соотношения уровней личности с принципом индивидуальности. Автор предпринял глубокий анализ данной проблемы, и ему удалось показать как богословскую специфику темы, так и точки соприкосновения богословия с философскими и общегуманитарными поисками современности.
При анализе антропологической проблематики современной гуманиоры (гл. 3) С. А. Чурсанов рассматривает не только доктри-нальные построения теологов и философов, но и широкий проблемный контекст религиоведения, социологии, культурологии и даже экологии. Можно без преувеличения назвать эту часть книги С. А. Чурсанова блестящим научным текстом, с аналитической четкостью, стилистической ясностью и обстоятельностью распутывающим весьма сложную проблему.
Кроме того, автору удалось представить православную мысль XX века как самостоятельный культурный феномен с определенными «портретными» характеристиками, что придает его работе культурологическую ценность, особенно если учесть недостаточную отрефлексированность этого явления в отечественной гуманитарной мысли. Стоит отметить, что С. А. Чурсанов не уходит от необходимости критического анализа православных богословских произведений XX века: так, он отмечает, что в них не рассматриваются «частные практические социально-политические проблемы», что является сильной стороной современного философского персонализма.
Оригинальный вклад С. А. Чурсанова в данную тему состоит, как представляется, в хорошо обоснованной оценке философского ресурса современной персонологии. Отмечая, что «главным в проблеме оценки личностной богословской терминологической системы является принципиальный вопрос о месте философии с ее понятийным аппаратом в православном богословии», автор осторожно и, как мне представляется, корректно проводит фундаментальную дистинкцию между философией и богословием.
Подход С. А. Чурсанова позволяет лучше осознать степень приближения этих дисциплин друг к другу и в то же время границу, которую нельзя переступать, не разрушая самоценность и субстанциальность каждой из них. Верно, в связи с этим отмечается автором, что «попытки внешнего формального сопоставления богословских и философских терминологических систем в конечном счете оказываются связаны именно с некорректным абстрагированием от богооткровенности богословских истин». Можно согласиться также с выводом автора о непродуктивности применения слова «персонализм», относящегося к «весьма расплывчатой группе разнородных философских построений», к богословскому учению православных авторов о личности.
Книга представляет собой самостоятельное научное исследование и выполнена на высоком профессиональном уровне. Текст хорошо продуман, выстроен и завершен. Книга вносит заметный
вклад в отечественную богословскую мысль. Она обладает также высоким философско-теоретическим потенциалом. Способность С. А. Чурсанова вносить ясность в сложнейшие переплетения богословия и светской гуманитарной мысли сослужит нашей культуре хорошую службу.
А. Л. Доброхотов, доктор философских наук, профессор
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