Наше исследование движется по среднему пути, via media, между скептической позицией Фуко и экстремистской апологией софистики Барбары Кассен, антиметафизический пафос которой граничит порой с «террористическим обскурантизмом». Версия истории софистики, предлагаемая в настоящей книге — история реконфигураций границ легитимности в различных сферах европейской интеллектуальной культуры: в науке, богословии, политической теории, юриспруденции.

В центре книги — нелегитимный аргумент, этот своего рода «лидийский камень», определяющий границы между наукой и псевдонаукой, теорией и риторикой, философией и софистикой, ортодоксией и гетеродоксией, истиной и мнением. Использование нами категории нелегитимного аргумента ни в коем случае не является данью нормативистской теории науки: речь не идет о том, чтобы предъявлять древним текстам чуждые им критерии логической и научной валидности, как она видится из привилегированной перспективы современности.

История нелегитимной аргументации — не «история проблем» в неокантианском духе; не существует никакой самотождественной и равной себе проблемы софистического аргумента, которая объединяла бы античных риторов в один лагерь с контрреформационными оппонентами Макиавелли, а Джона Уиклифа — с Бернаром Палисси.

Многоликая софистика - нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени

Отв. ред. П. В. Соколов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 543, [1] с.

ISBN 978-5-7598-1064-3

Многоликая софистика - нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени - Содержание



I. МЕТАФИЗИКА

B.Л. Иванов. «То, чему не противоборствует бытие»: учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества

Иоанн Дунс Скот, ОМБ. Ординация. Книга I. Дистинкция 43 и параллельные тексты (пер. с лат. и примеч. В.Л. Иванова)

II. ЛОГИКА

IIа. Софизмы

C. Эббесен. «О софистических опровержениях» Аристотеля в средневековой традиции (пер. с англ. В.В. Долгорукова)

Е.Н. Лисанюк. Софистика vs аргументация:проблемы демаркации

Ч.С. Джонстон. «Это Сократ»: мертонианский софизм об именовании (пер. с англ. В.В. Долгорукова)

IIb. Диспуты с предписаниями

С. Рид. Диспуты с предписаниями, софизмы, инсолюбилии (пер. с англ. В.В. Долгорукова)

Е.Г. Драгалина-Чёрная. Диспуты с предписаниями: между дидактическим диалогом и диалогической семантикой

А.М. Павлова. Формальная диалектика Чарльза Хэмблина и средневековый логический диспут

III. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

IIIa. Политическая семиология

П.В. Соколов. Virtus sermonis, operalis locutio и политические импликации экзегезы у Джона Уиклифа и Джона Каннингема

Акты магистра брата Иоанна Кенингама кармелита против идей магистра Иоанна Виклиффа (пер. с лат. и примеч. П.В. Соколова)

А.А. Плешков. Статус языка в политической философии Томаса Гоббса

IIIb. Филология

Ю.В. Иванова. Речи Никколо Никколи в диалоге о трех венцах и норма аргументации в гуманитарных науках

Леонардо Бруни Аретино. Диалоги к Петру Павлу Гистру (пер. с лат. и примеч. Ю.В. Ивановой)

А.В. Марей. «... Cum falsa sit etymologia, falsa erit & diffinitio...»: к вопросу о легитимности этимологического аргумента в юридическом тексте

Лоренцо Валла. Шесть книг об изяществе латинского языка.

Книга VI. Глава CCCCLXIX (LII) (пер. с лат. и примеч. А.В. Марея)

М.В. Шумилин. Личные выпады в спорах ренессансных ученых: диалог, полемика или...

А.В. Голубков. Между университетом и светским салоном: специфика доинституционального существования французского академического дискурса XVII века

IV. НАУКИ О ПРИРОДЕ

Ч. Бёрнетт. Славянская космология? Естественная философия в сочинениях Германа Каринтийского (пер. с англ. М. А. Сорокиной)

Д. Групе. Аргументы в пользу новой космологии в Европе XII века: «Книга Мамона» — ранний латинский комментарий к астрономии Птолемея (пер. с англ. В.В. Долгорукова)

Н. Вейль-Паро. О значении одной отвергнутой гипотезы в Средневековье и эпоху Ренессанса: одушевленность магнита (пер. с фр. М.А. Сорокиной)

И.Г. Гурьянов. Представления Марсилио Фичино об устройстве человеческого тела и причинах меланхолии: между университетской медициной и платонической экзегезой

Е.К. Карпенко. У истоков языка науки о природе: вводные замечания к трактату Бернара Палисси (1510? - 1590) «О металлах и алхимии» из сборника «Любопытные рассуждения»

Бернар Палисси. Трактат о металлах и алхимии. (пер. с. фр. и примеч. Е.К. Карпенко)

Д.А. Баюк. Легитимность апелляции к законам в рассуждениях Галилео Галилея о природе

V. ПРАКСИС

О.И. Тогоева. Когда преступник — свинья. «Дурные обычаи» и неписаные правила средневекового правосудия

Н.Е. Асланов. Дисциплина, gute Polizey и спекулятивный аргумент в немецких и нидерландских военных трактатах раннего Нового времени

VI. INCERTA ЕТ OCCULTA

О. С. Воскобойнжов. Два голоса в пользу наук о небе в XII веке

Пётр Альфонси. Письмо к перипатетикам Франции (пер. с лат. и примеч. О.С. Воскобойникова)

Предисловие к анонимному переводу «Альмагеста» Птолемея с греческого языка (пер. с лат. и примеч. О.С. Воскобойникова)

М.А. Сорокина. Аргументы против астрологии в XIII веке

С. Пассаванти. Легитимность оккультного. Левин Лемний и литература о тайных знаниях. (пер. с фр. М.А. Сорокиной)

А.В. Марей. Франсиско де Витория и его лекция «О магическом искусстве»

Лекция о магическом искусстве достопочтенного отца и брата Франсиско де Витории (пер. с лат. и примеч. А.В. Марея)

Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени - То, чему не противоборствует бытие - Учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества



Задолго до того, как Кант в своем критически уточненном трансцендентальном учении о методе запретил философам (в особенности же метафизикам) «догматически» давать определения своих первых понятий, многие философы, традиционно относимые к школьной философии, знали об особой трудности таких определений и даже указывали их причину. Например, Франсиско Суарес, ОИ, прямо утверждает, что содержание понятия сущего как такового, т.е. первого понятия, служащего, согласно его учению, адекватным объектом метафизики, вовсе не подлежит никакому определению, поскольку является простейшим и наиболее абстрактным (трансцендентальным, т.е. превосходящим любой род как необходимый элемент определения), а стало быть, может быть лишь объяснено или «описано» в некоторой «экспликации терминов».

У теолога и философа, который небезосновательно признается ныне многими исследователями основателем схоластической «онтологии» как трансцендентальной науки о понятии реального сущего, францисканца Иоанна Дунса Скота, в разных местах его сочинений содержится несколько вариантов описания того, что есть сущее, наиболее частым из которых является такое: «сущее, то есть то, нему не противоборствует бытие». Показательно, что те части его сочинений, в которых наиболее развернуто обсуждается ключевой термин этого описания, а именно «не-противоборство», посвящены разъяснению сущности твари до творения, а формально являются обсуждением теологических вопросов об объектах божественного знания и всемогущества.

И это представляется вовсе не случайным: Дунс Скот, как и многие метафизики в школьной традиции до и после него, был прежде всего теологом, поэтому большая часть того, что мы относим к его метафизике, не только содержательно зависит от теологических целей его исследований, но и композиционно помещается внутри теологических трактатов5. Поэтому вторая6 важнейшая часть схоластической метафизики, т.е. экспликация сущности конечного сущего или твари, в таком теологическом горизонте оказывается исследованием конституции конечной сущности по путеводной нити анализа принципов творения, т.е. трех главных атрибутов Бога, которые существенны для учения о творении в схоластической теологии XIII-XIV вв.: интеллекта, воли, всемогущества.