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Салливан Барбара - Таинство аналитической работы

Салливан Барбара - Таинство аналитической работы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Юнгианская психология (24 books)

Данный труд представляет собой глубокое теоретическое и клиническое исследование, направленное на радикальное переосмысление самих основ психотерапевтического процесса через синтез идей Карла Густава Юнга и Уилфреда Биона. Автор убедительно доказывает, что решающим исцеляющим фактором в работе с человеческой душой является не отстраненное интеллектуальное мастерство интерпретации, а способность аналитика выдерживать невыносимую эмоциональную боль пациента, предоставляя свою психику в качестве надежного сострадательного контейнера. Книга бросает вызов современным прагматичным подходам к лечению, возвращая в центр терапевтической встречи такие экзистенциальные категории, как благоговение перед тайной бессознательного, интерсубъективная уязвимость и мужество соприкосновения с абсолютной истиной человеческого страдания.

Опираясь на сложнейшие философские и метафизические концепты, такие как юнговская Самость и бионовское непознаваемое «О», исследование раскрывает механизмы, с помощью которых человек бессознательно защищается от болезненного контакта с реальностью, укрываясь в нарциссических иллюзиях. Особое внимание уделяется так называемой альфа-функции — способности психики перерабатывать сырые, травмирующие эмоции в осмысленный символический опыт. Этот процесс, требующий от терапевта высочайшего духовного кенозиса и отказа от позиции всезнающего эксперта, описывается как совместное нисхождение в глубины бессознательного, где оба участника диалога неизбежно трансформируются, обретая способность к подлинной человеческой взаимосвязи и духовному исцелению.

Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Переплетение идей Юнга и Биона

Пер. с англ. О. В. Герасимовой. – М.: Когито-Центр, 2026. – 423 с. – (Юнгианская психология).
ISBN 978-5-89353-725-3

Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Содержание

  • Благодарности

  • ГЛАВА 1 Начиная с отношений

    • Что такое анализ?

    • Принятие символической установки

    • Центральное место отношений

  • Часть I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

  • ГЛАВА 2 Творческое бессознательное и Самость

    • Первичность психики

    • «О»

    • Коллективное бессознательное

    • Самость

    • Самость и самость

    • Отношения между Я и Самостью

    • Истина и ложь

  • ГЛАВА 3 Работа жизни

    • Переживание эмоциональной жизни

    • Переработка эмоционального опыта

    • Альфа-элементы

    • Контактный барьер

    • Развитие альфа-функции

    • PS<->D

    • Альфа-функция в аналитической ситуации

    • Гертруда

    • Обсуждение

    • Час как сон

  • ГЛАВА 4 Структура психопатологии

    • Нарциссический комплекс

    • Бог и червь

    • Структура патологии, отраженная в сновидении

    • Структура нарциссического всемогущего характера по Розенфельду

    • Пенни

    • Переработка комплекса Пенни

  • ГЛАВА 5 Истина и ложь

    • Стремление к индивидуации

    • Природа истины

    • Против истины

    • «-К» и «-К»

  • Часть II КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

  • ГЛАВА 6 Процесс слушания

    • Без памяти, понимания и желания

    • Определения

    • Изменчивая природа истины

    • Пребывание в текущем моменте

    • Поймать изменчивое

    • Незнание

    • Трансцендентная функция

    • Ужасный демон

    • Вера

    • Аналитическая перспектива

    • Страх перемен

  • ГЛАВА 7 Трансформация

    • Трансформация в К: клинический пример

    • Трансформации в О

    • Исследование трансформации Юнгом

    • Сьюзен

    • Сара

    • Заключение

    • Литература

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Added 13.07.2026
Author brat Vadim
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