Салливан Барбара - Таинство аналитической работы
Данный труд представляет собой глубокое теоретическое и клиническое исследование, направленное на радикальное переосмысление самих основ психотерапевтического процесса через синтез идей Карла Густава Юнга и Уилфреда Биона. Автор убедительно доказывает, что решающим исцеляющим фактором в работе с человеческой душой является не отстраненное интеллектуальное мастерство интерпретации, а способность аналитика выдерживать невыносимую эмоциональную боль пациента, предоставляя свою психику в качестве надежного сострадательного контейнера. Книга бросает вызов современным прагматичным подходам к лечению, возвращая в центр терапевтической встречи такие экзистенциальные категории, как благоговение перед тайной бессознательного, интерсубъективная уязвимость и мужество соприкосновения с абсолютной истиной человеческого страдания.
Опираясь на сложнейшие философские и метафизические концепты, такие как юнговская Самость и бионовское непознаваемое «О», исследование раскрывает механизмы, с помощью которых человек бессознательно защищается от болезненного контакта с реальностью, укрываясь в нарциссических иллюзиях. Особое внимание уделяется так называемой альфа-функции — способности психики перерабатывать сырые, травмирующие эмоции в осмысленный символический опыт. Этот процесс, требующий от терапевта высочайшего духовного кенозиса и отказа от позиции всезнающего эксперта, описывается как совместное нисхождение в глубины бессознательного, где оба участника диалога неизбежно трансформируются, обретая способность к подлинной человеческой взаимосвязи и духовному исцелению.
Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Переплетение идей Юнга и Биона
Пер. с англ. О. В. Герасимовой. – М.: Когито-Центр, 2026. – 423 с. – (Юнгианская психология).
ISBN 978-5-89353-725-3
Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Содержание
Благодарности
ГЛАВА 1 Начиная с отношений
Что такое анализ?
Принятие символической установки
Центральное место отношений
Часть I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГЛАВА 2 Творческое бессознательное и Самость
Первичность психики
«О»
Коллективное бессознательное
Самость
Самость и самость
Отношения между Я и Самостью
Истина и ложь
ГЛАВА 3 Работа жизни
Переживание эмоциональной жизни
Переработка эмоционального опыта
Альфа-элементы
Контактный барьер
Развитие альфа-функции
PS<->D
Альфа-функция в аналитической ситуации
Гертруда
Обсуждение
Час как сон
ГЛАВА 4 Структура психопатологии
Нарциссический комплекс
Бог и червь
Структура патологии, отраженная в сновидении
Структура нарциссического всемогущего характера по Розенфельду
Пенни
Переработка комплекса Пенни
ГЛАВА 5 Истина и ложь
Стремление к индивидуации
Природа истины
Против истины
«-К» и «-К»
Часть II КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
ГЛАВА 6 Процесс слушания
Без памяти, понимания и желания
Определения
Изменчивая природа истины
Пребывание в текущем моменте
Поймать изменчивое
Незнание
Трансцендентная функция
Ужасный демон
Вера
Аналитическая перспектива
Страх перемен
ГЛАВА 7 Трансформация
Трансформация в К: клинический пример
Трансформации в О
Исследование трансформации Юнгом
Сьюзен
Сара
Заключение
Литература
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