Салливан Барбара - Таинство аналитической работы

Данный труд представляет собой глубокое теоретическое и клиническое исследование, направленное на радикальное переосмысление самих основ психотерапевтического процесса через синтез идей Карла Густава Юнга и Уилфреда Биона. Автор убедительно доказывает, что решающим исцеляющим фактором в работе с человеческой душой является не отстраненное интеллектуальное мастерство интерпретации, а способность аналитика выдерживать невыносимую эмоциональную боль пациента, предоставляя свою психику в качестве надежного сострадательного контейнера. Книга бросает вызов современным прагматичным подходам к лечению, возвращая в центр терапевтической встречи такие экзистенциальные категории, как благоговение перед тайной бессознательного, интерсубъективная уязвимость и мужество соприкосновения с абсолютной истиной человеческого страдания.

Опираясь на сложнейшие философские и метафизические концепты, такие как юнговская Самость и бионовское непознаваемое «О», исследование раскрывает механизмы, с помощью которых человек бессознательно защищается от болезненного контакта с реальностью, укрываясь в нарциссических иллюзиях. Особое внимание уделяется так называемой альфа-функции — способности психики перерабатывать сырые, травмирующие эмоции в осмысленный символический опыт. Этот процесс, требующий от терапевта высочайшего духовного кенозиса и отказа от позиции всезнающего эксперта, описывается как совместное нисхождение в глубины бессознательного, где оба участника диалога неизбежно трансформируются, обретая способность к подлинной человеческой взаимосвязи и духовному исцелению.

Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Переплетение идей Юнга и Биона

Пер. с англ. О. В. Герасимовой. – М.: Когито-Центр, 2026. – 423 с. – (Юнгианская психология).

ISBN 978-5-89353-725-3

Салливан Барбара Стивенс – Таинство аналитической работы – Содержание