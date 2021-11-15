Самуткина - Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке
Это книга для тех, кто, еще не зная греческого языка, хочет начать его изучение с евангельского текста. Пособие содержит элементарный учебник из 20 уроков, текст древнегреческого Евангелия от Марка и словарь к нему. Как объяснения, так и упражнения построены па материале Евангелия от Марка: если в евангельском тексте нет какого-либо грамматического явления, тo его нет и в учебнике .
Так, в учебнике нет оборота Nominativus cum infinitivo, optativus obliquus, Futurum III. При изложении грамматики учитывались все варианты изданий греческого текста Евангелия. Словарь к тексту приводит значения всех слов, встречающихся в Евангелии от Марка, выделяя новозаветные слова и новозаветные значения общелитературных слов, а также содержит некоторые стилистические пометы, русские дериваты древнегреческих слов и фразеологизмы библейского происхождения, встречающиеся в Евангелии от Mapкa.
Соприкоснувшись с грубоватым семитизирующим койне новозаветных авторов, читатель получит возможность оценить социо-культурные обстоятельства первоначальной христианской проповеди, ее корни, ее открытость к широким аудиториям (а также, может быть, причины эстетского неприятия новозаветных писаний рафинированной верхушкой образованного римско-эллинистического общества).
Автор благодарен всем вольным и невольным помощникам, содействовавшим выпуску этой книги. Особая и искренняя благодарность Татьяне Борисовне Путиловой, вычитавшей текст рукописи учебника и сделавшей ценные для автора замечания.
В данном варианте книги отсутствует текст Евангелия от Марка на греческом языке и в Словаре стр. 262-263
Людмила Самуткина - Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке
М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2004. - 296 с.
ISBN 5-87245-090-7
Людмила Самуткина - Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке – Содержание
Предисловие
От редакора
- Урок 1. Алфавит
- Урок 2. Существительные
- Урок 3. Глаголы
- Урок 4. Местоимения
- Урок 5. Прилагательные
- Урок 6. Исторические времена в индикативе
- Урок 7. Третье склонение существительных
- Урок 8. Причастия действительного залога
- Урок 9. Aoristus I activi et medii
- Урок 10. Третье склонение существительных с основой на гласный звук
- Урок 11. Третье склонение существительных с другой основой
- Урок 12. Неправильности третьего склонения существительных
- Урок 13. Прилагательные третьего склонения
- Урок 14. Возвратные местоимения
- Урок 15. Степени сравнения прилагательных
- Урок 16. Система страдательного залога
- Урок 17. Повелительное наклонение
- Урок 18. Конъюнктив
- Урок 19. Частицы
- Урок 20. Придаточные определительные с конъюнктивом
Евангелие от Марка
Словарь
Аналитический список форм
Библиография
Скан ужасный жалко( его нельзя как-то улучшить самому? кто знает как?
Огромное и огромное СПАСИБО!!!!!!!