Это книга для тех, кто, еще не зная греческого языка, хочет начать его изучение с евангельского текста. Пособие содержит элементарный учебник из 20 уроков, текст древнегреческого Евангелия от Марка и словарь к нему. Как объяснения, так и упражнения построены па материале Евангелия от Марка: если в евангельском тексте нет какого-либо грамматического явления, тo его нет и в учебнике .

Так, в учебнике нет оборота Nominativus cum infinitivo, optativus obliquus, Futurum III. При изложении грамматики учитывались все варианты изданий греческого текста Евангелия. Словарь к тексту приводит значения всех слов, встречающихся в Евангелии от Марка, выделяя новозаветные слова и новозаветные значения общелитературных слов, а также содержит некоторые стилистические пометы, русские дериваты древнегреческих слов и фразеологизмы библейского происхождения, встречающиеся в Евангелии от Mapкa.

Соприкоснувшись с грубоватым семитизирующим койне новозаветных авторов, читатель получит возможность оценить социо-культурные обстоятельства первоначальной христианской проповеди, ее корни, ее открытость к широким аудиториям (а также, может быть, причины эстетского неприятия новозаветных писаний рафинированной верхушкой образованного римско-эллинистического общества).

Автор благодарен всем вольным и невольным помощникам, содействовавшим выпуску этой книги. Особая и искренняя благодарность Татьяне Борисовне Путиловой, вычитавшей текст рукописи учебника и сделавшей ценные для автора замечания.

В данном варианте книги отсутствует текст Евангелия от Марка на греческом языке и в Словаре стр. 262-263

Людмила Самуткина - Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке

М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2004. - 296 с.

ISBN 5-87245-090-7

Людмила Самуткина - Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке – Содержание

Предисловие

От редакора

Урок 1. Алфавит

Урок 2. Существительные

Урок 3. Глаголы

Урок 4. Местоимения

Урок 5. Прилагательные

Урок 6. Исторические времена в индикативе

Урок 7. Третье склонение существительных

Урок 8. Причастия действительного залога

Урок 9. Aoristus I activi et medii

Урок 10. Третье склонение существительных с основой на гласный звук

Урок 11. Третье склонение существительных с другой основой

Урок 12. Неправильности третьего склонения существительных

Урок 13. Прилагательные третьего склонения

Урок 14. Возвратные местоимения

Урок 15. Степени сравнения прилагательных

Урок 16. Система страдательного залога

Урок 17. Повелительное наклонение

Урок 18. Конъюнктив

Урок 19. Частицы

Урок 20. Придаточные определительные с конъюнктивом

Евангелие от Марка

Словарь

Аналитический список форм

Библиография