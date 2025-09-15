Семенчук - Що користі у вірі в Бога?
Деякий час назад я отримав електронною поштою листа від жінки, дочка якої тимчасово працювала у Ізраїлі. Ця дочка, описуючи одне з своїх переживань, використала слова «пригода» та «дива». «Все нормально, якщо не зважати на всі ці демонстрації та стрілянину. Зі мною тут трапилася одна пригода. Я планувала з’їздити у неділю вранці у одне місце автобусом №14, але у суботу увечері подзвонила Н., щоб довідатися, чи не зможе він мене підкинути на машині. Він погодився, а потім виявилося, що якби я сіла на того автобуса, то через дві зупинки злетіла б у повітря разом з ним. Дива, правда?»
Багато хто назвав би це випадковістю, інші б побачили у цьому Боже втручання. А як би цей випадок пояснили ви? Незаперечно, що час від часу Бог «промовляє» до кожного з нас. Це наш особистий «момент істини» у відношеннях з Богом, що може виявитися у якомусь окремому випадку або у ланцюгу подій. Ми можемо «чути Його голос» по-різному. Це може бути щось, що сприймається одним з наших п’яти органів чуттів, або щось зовсім звичайне на зразок думки, слова, переконаності, натхнення, сну, або щось надзвичайне, як то видіння чи об’явлення.
Переживання, через яке Бог намагається привернути нашу увагу, може бути ледве вловимим чи очевидним, спокійним чи бурхливим, неспішним чи стрімким, приємним чи неприємним. Можливо, це — подія, яку людині не під силу пояснити, щось більше за випадковість.
Бог коригує Свої контакти з людьми у залежності від їхніх особистих рис. Він звертається до кожного з нас індивідуально, дуже особисто, і робить це у Ним Самим визначений час, у Ним Самим обраному місці і так, як Сам вважає за потрібне. І наша відповідальність — бути уважними. Якщо ми не сприймаємо такі звернення всерйоз, то у майбутньому вони можуть не давати нам спокою і навіть свідчити проти нас. «Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє» (Євр. 12:25).
Семенчук, Павло - Що користі у вірі в Бога?
Пер. з англ. - К., Християнське біблійне братство св. апостола Павла, 2009. - 68 с.
ISBN 978-966-7698-45-4
Семенчук, Павло - Що користі у вірі в Бога? - Содержание
- ВСТУП
-
ВЕЛИКА БОЖА КАРТИНА
- Вільний вибір людини та переважна влада Бога
- Етап перший
- Етап другий
- «І з'явиться слава Господня…»
- Підтвердження існування Бога
- Виключність віри
- Ісус — факт чи вигадка?
- Життя, смерть та воскресіння Ісуса Христа були провіщені
- «Що ж маю зробити з Ісусом?»
- Бог задає питання Йову
- Лицеміри
- Неприйнятність доказів
- «Праведність Божа»
- Розумний задум
- Трохи про Бога
-
Необмеженість свідчення
- Свідчення природи
- Прощавай, сонечко!
- Свідчення сумління
- Немає чим пишатися
- Нерозумне Боже
- Що потрібно для того, щоб побачити мудрість за «дурістю» Євангелія?
- Спочатку — віра, потім — підтвердження
- Наука та сумління
-
Первинна наука — голосовий наказ
- Знаходьте, декодуйте, аналізуйте
- Непорочне зачаття
- Як був зачатий Ісус Христос
- Теорія еволюції
- Репутація чи рятівна віра?
- Божественний протокол
- Засвідчення віри
- Читання
- Стосунки
- Мої стосунки з Христом
-
Переваги спілкування з Богом
- У земному житті
- У прийдешньому житті
No comments yet. Be the first!