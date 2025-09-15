Деякий час назад я отримав електронною поштою листа від жінки, дочка якої тимчасово працювала у Ізраїлі. Ця дочка, описуючи одне з своїх переживань, використала слова «пригода» та «дива». «Все нормально, якщо не зважати на всі ці демонстрації та стрілянину. Зі мною тут трапилася одна пригода. Я планувала з’їздити у неділю вранці у одне місце автобусом №14, але у суботу увечері подзвонила Н., щоб довідатися, чи не зможе він мене підкинути на машині. Він погодився, а потім виявилося, що якби я сіла на того автобуса, то через дві зупинки злетіла б у повітря разом з ним. Дива, правда?»

Багато хто назвав би це випадковістю, інші б побачили у цьому Боже втручання. А як би цей випадок пояснили ви? Незаперечно, що час від часу Бог «промовляє» до кожного з нас. Це наш особистий «момент істини» у відношеннях з Богом, що може виявитися у якомусь окремому випадку або у ланцюгу подій. Ми можемо «чути Його голос» по-різному. Це може бути щось, що сприймається одним з наших п’яти органів чуттів, або щось зовсім звичайне на зразок думки, слова, переконаності, натхнення, сну, або щось надзвичайне, як то видіння чи об’явлення.

Переживання, через яке Бог намагається привернути нашу увагу, може бути ледве вловимим чи очевидним, спокійним чи бурхливим, неспішним чи стрімким, приємним чи неприємним. Можливо, це — подія, яку людині не під силу пояснити, щось більше за випадковість.

Бог коригує Свої контакти з людьми у залежності від їхніх особистих рис. Він звертається до кожного з нас індивідуально, дуже особисто, і робить це у Ним Самим визначений час, у Ним Самим обраному місці і так, як Сам вважає за потрібне. І наша відповідальність — бути уважними. Якщо ми не сприймаємо такі звернення всерйоз, то у майбутньому вони можуть не давати нам спокою і навіть свідчити проти нас. «Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє» (Євр. 12:25).

Семенчук, Павло - Що користі у вірі в Бога?

Пер. з англ. - К., Християнське біблійне братство св. апостола Павла, 2009. - 68 с.

ISBN 978-966-7698-45-4

Семенчук, Павло - Що користі у вірі в Бога? - Содержание