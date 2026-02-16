Книга Івана Семенини «Сльози розбійника Варавви та інші приповістки» — це збірка повчальних оповідань, де через художні образи та метафори розкриваються глибокі духовні істини. Автор використовує жанр «приповістки» (християнської притчі), щоб зробити складні питання покаяння, гріха та Божого милосердя зрозумілими для серця кожного читача. Центральне оповідання про Варавву пропонує неординарний погляд на біблейську подію, закликаючи замислитися над долею людини, яка отримала життя ціною смерті Христа, але змушена жити з тягарем цієї усвідомленої жертви.

У своїх творах Семенина фокусується на внутрішньому світі людини, її сумнівах та моментах духовного прозріння. Кожна приповістка в збірці — це коротка, але ємна історія, що закінчується моральним або богословським висновком, який спонукає до самоаналізу. Автор підкреслює, що Божа благодать здатна торкнутися навіть найбільш запеклого серця, і що шлях до спасіння часто починається зі щирих сліз каяття, подібних до тих, які могли б пролитися в душі помилуваного розбійника.

Книга написана живою, образною мовою і є чудовим матеріалом для сімейного читання або як ілюстративний додаток до проповідей. Автор майстерно переплітає біблійні мотиви з роздумами про вічні людські цінності, нагадуючи, що за кожним звільненням від гріха стоїть безмежна любов Творця. Збірка допомагає читачеві побачити у знайомих сюжетах нові грані та замислитися над власним місцем у Божому плані спасіння.

Іван Семенина – Сльози розбійника Варавви та інші приповістки

Саскатун, Канада: Накладом Видавництва “БОЖОГО СЛОВА” Українського Місійного і Біблійного Товариства Канади, 1965. – 98 с.

Іван Семенина – Сльози розбійника Варавви – Зміст

Вступне слово

Амонійський ідол “Молох” - Багатий скупар - Багач і бідний Лазар - Без вистріла — смерть двом! - “Біжи до мене!” - “Блаженний, хто читає і слухає!” - “Блаженний чоловік” - Боже “військо” - “Божа граматика” - “Будеш відтятий!” - “Будьте святі!” - Важний Гість - Вирубана капуста - Високо — небезпечно! - “Відтвори твої уста — Я наповню їх!” - Ваше серце - Вірний хемік - Він Той Самий повіки! - “Він усе заступав вас!” - “Все відкину!” - Ганчір'я - Гріх - Господь знає де ми, і чого нам треба - Гроші, це — смерть! - Дав Йому ім’я вище всякого імення! - Двері широкі, і двері вузькі - Десять хвилин - “Діточки мої, це пишу вам ...” - Довір’я - Жебрак і студент - Живий і мертвий - За долари та сукно—й душу дияволові! - Занедбана пересторога - Занедбати, а загибіль готова! - Занедбаний у хаті скарб - “Знаю!” (йова :) - “Зрубай його!” - Книга Адамового роду - Книги Нового Заповіту - Книги Старого Заповіту - Коли всі були безрадні - Коли нитки надії рвуться - Любе волові ярмо - Любов, що собі не догоджає - “Мамо, — чого плачеш? То твоя вина!” - На острові Фіджі - Наше прибіжище — в Христі Ісусі! - Селянин у палаті короля - Смерть під дверима - “Одного тобі треба!” - Поклала милиці на тарілку - “Примиріться з Богом!” - Про бідність - Прощення - Пташка і яструб - Розбитий дзвін - Сила Євангелії - Слова, які варто пам’ятати - Спасаюча кров сторожа - Співаючий швець і багач - Страшна помилка сонного аптекаря - Студент Біблійної школи - Сльози Варавви, розбійника - Сьогодні - “Та як можна забути рідну маму?” - “Тим, що бояться ...” - Тайний замах - Тільки за одну провину - Три приятелі - Убогий між багатими - Учора - Хлопець і голуб - “Хто вдарить вас у лице ...” - Хто ж врятує? - “Ця кукурудза — на діло Боже!” - Чи приготовились ви до смерти? - Швець і золота монета - Що дає нам спокій? - Що під підлогою наашого життя? - Що таке Біблія? - “Я голодував, і ви дали Мені їсти” - Як виглядає сатана? - Як муха і павук спасли жовніра - Яке найкраще слово в світі? - Як ти даєш? - “Я — член вашої церкви!”

Від Видавництва - На закінчення — дещо про Автора - Післямова