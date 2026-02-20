Книга «Збережені Господом» — це щирі та глибокі мемуари Івана Семенини, відомого проповідника, чиє життя та служіння припали на непрості часи для євангельського руху. Автор ділиться спогадами про свій шлях віри, починаючи з дитячих років і закінчуючи багаторічною працею на ниві Божій. Головна нитка, що проходить крізь усю книгу, — це вдячність Богу за Його постійну опіку, захист та ведення, навіть тоді, коли обставини здавалися непереборними.

Семенина детально описує виклики, з якими стикалися віруючі в часи атеїстичного тиску: труднощі проведення зібрань, виховання дітей у вірі та необхідність зберігати духовну цілісність під пильним наглядом системи. Його розповіді проповідника сповнені живих прикладів того, як Господь відкривав двері для проповіді Євангелія, давав мудрість у складних розмовах і дивовижним чином зберігав Своїх слуг від небезпек. Це не просто перелік фактів, а духовний заповіт наступним поколінням, що закликає до повної довіри Всемогутньому Богові.

Книга служить важливим джерелом для розуміння історії церкви та надихає сучасних християн цінувати духовну свободу. Через свої «спомини» Іван Семенина показує, що найбільша сила проповідника полягає не в ораторському мистецтві, а в особистому досвіді пізнання Бога, Який вірний Своїм обітницям. Кожна сторінка свідчить про те, що життя, присвячене Христу, стає захопливою історією Божої милості та перемоги.

Торонто – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1958. – 60 с.

Іван Семенина – Збережені Господом – Зміст

Передмова

Вступ

Мій виїзд за кордон

Навернення

Повернення до Галичини

Початки духовної праці в Західній Україні

Переслідування

Ріст духовної праці

Війна

Повернення до Америки

Закінчення

Післямова