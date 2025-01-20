Сергей Аверинцев - Слово Божие и слово человеческое - Римские речи

Вначале было Слово — всякому, даже неискушенному читателю Евангелия от Иоанна очевидна смысловая связь этого «в начале» с другим «в начале», открывающим Книгу Бытия и с ней вообще Библию: В начале сотворил Бог небо и землю. Книга Бытия сейчас же сообщает, как именно Бог творил бытие из небытия — Своим Словом. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Быт. 1:3). Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать — разговаривал, заговаривал с ними; и они начинали быть, потому что бытие — это пребывание внутри разговора, внутри общения. А добровольный и окончательный, на всю вечность, выход сотворенного ума из общения с Богом, разрыв общения, отказ слушать и быть услышанным — не это ли обозначается в Апокалипсисе как смерть вторая? Вместо диалога, который начался в начале, чтобы длиться вечно, — пребывание вне диалога, тоже вечное, но только потому, что самый диалог вечен.

Кто чувствует библейский язык, без труда поймет, что «начало», о коем идет речь в обоих случаях, — нечто большее, нежели временная категория Big Bang, темпоральная точка отсчета, момент нуля, исходный пункт физической длительности. Уже греческое άρχή имеет исключительно богатую семантику онтологического «принципа» («принцип», сиречь principium, и есть нормальный латинский перевод греческого «αρχή», в частности, для обоих обсуждаемых текстов, которые в переводе Вульгаты звучат соответственно: «In principio erat Verbum» и «In principio creavit Deus coelum et terram»). Это семантика бытийственного основания, истока бытия (ср. немецкие Urgrund и Ursprung). Когда Ориген писал свое сочинение Περί αρχών, «О началах», он имел в виду именно говорить о «принципах» и «основаниях» сущего. Но пойдем дальше: в обоих библейских текстах за греческим словом стоит семитская семантика. Еврейское bare'sit — одного корня со словом гд, «голова». Акила, пытавшийся во II столетии сделать новый греческий перевод Ветхого Завета на основах строгого буквализма, чтобы превзойти сколь угодно угловатой точностью Септуагинту, перевел «берешит» не «в начале», а «в главном», έν κεφαλαίω. Слово Божие — не просто «содетельная причина», causa efficiens, по аристотелевско-схоластической терминологии, и через эту причинную функцию — временное начало всех мировых процессов; Оно являет Собою также «формальную» и «целевую» причину сущего, как «Главное» — Первообраз первообразов и Цель целей.

Сергей Аверинцев - Слово Божие и слово человеческое - Римские речи

Сост. Пьерлука Адзаро. — М.: Изд-во «Никея», 2023. — 400 с. — (Богословие культуры).

ISBN 978-5-907628-90-8

Сергей Аверинцев - Слово Божие и слово человеческое - Содержание

Слово Натальи Петровны Аверинцевой

Предисловие составителя к изданию 2022 года

«Синтезировать будущее». Джузеппина Кардилло Адзаро

Часть 1

Слово Божие и слово человеческое

О Премудрости мы должны говорить с мудростью

Часть II

Премудрость в Ветхом Завете

Софиология и мариология: методологические размышления

Софиология и мариология: предварительные замечания

Премудрость Божия построила «дом» (Притч. 9:1), чтобы Бог пребывал с нами: концепция Софии и смысл иконы

К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской

София

София как русская идея

Речь на открытии выставки «София: Премудрость Божия»

Краткий путеводитель по выставке

Мудрость в перспективе наук

Библейский образ мудрости как альтернатива «культуре смерти»

«Импровизация»

«Ad fontes!» (Афины, Иерусалим, Рим)

Часть III

Солидарность во имя опального Бога: опыт советского времени как предостережение для настоящего времени и на будущее

Вячеслав Иванов и «Schuldfrage»

Крещение Руси и путь русской культуры

Россия и европейское христианство

Духовность Восточной Европы и ее вклад в формирование новой европейской идентичности

Риск теократии

«Ut unum sint»: единство перед лицом вражды князя мира сего

Послесловие. Ольга Седакова

Именной указатель