Митрополит Сергий (Страгородский) - Творения

В этой книге собраны все известные на данный момент творения малого жанра, принадлежащие перу митрополита Сергия (Страгородского) (1867-1944), первого патриарха советской эпохи. В качестве предисловия даем краткую биографическую справку и библиографию.

В 1867 г. в городе Арзамас Нижегородской губернии в семье протоиерея Николая Страгородского родился сын Иван. Он окончил приходскую школу, затем Арзамасское духовное училище, Нижегородскую семинарию и, наконец, в 1886 г. поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию; 30 января 1890 г. на Валааме был пострижен в иноки во имя преп. Сергия Валаамского, 21 апреля рукоположен в иеромонаха, а 9 мая 1890 г. окончил Академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Православное учение о вере и добрых делах».

Летом того же года священноинок Сергий был назначен в духовную миссию в Японию, где служил в молитвенном доме в Киото и преподавал в православной семинарии в Токио. Тогда же были написаны его первые произведения, посвященные христианской проповеди на Дальнем Востоке: в первую очередь, это миссионерские письма, впоследствии изданные в качестве полноформатной книги.

Обратно в Россию иеромонах Сергий отправился уже в качестве судового священника в 1891 г. на крейсере «Память Азова», на котором совершал путешествие по Дальнему Востоку цесаревич Николай Александрович. По возвращении, в 1892 г. дебютировал в «Русском вестнике» как автор статьи «Христианская проповедь в Китае и Японии». В 1893 г. состоял доцентом на кафедре Священного Писания в СПбДА, но уже 13 декабря стал инспектором Московской Духовной Академии.

21 сентября 1894 г. возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Русской посольской церкви в Афинах. С этих пор начинает публиковаться в «Богословском вестнике» и в период своего настоятельства в Афинах удостаивается степени магистра богословия за диссертацию «Православное учение о спасении», которая была издана в Сергиевом Посаде в 1895 г. Тогда же в Москве вышли отдельными брошюрами работы «Вечная жизнь как высшее благо» и «Вопрос о личном спасении», опубликованные ранее в «Богословском вестнике».

Митрополит Сергий (Страгородский) - Творения

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 752 с.

ISBN 978-5-7164-1046-6

Митрополит Сергий (Страгородский) - Творения - Содержание

От издателя

Предисловие

1895

Разбор инославных учений об оправдании

Вечная жизнь как высшее благо

Вопрос о личном спасении

1901

Речь архимандрита Сергия при наречении его во епископа Ямбургского

Зачем Святой Руси дана вера православная? Речь после молебна перед открытием годичного собрания Общества ревнителей веры и милосердия

1902

Что разделяет нас со старокатоликами?

К вопросу о том, что нас разделяет со старокатоликами?

Юбилей Петербурга

1904

«Оставь мертвых погребать своих мертвецов». Поучение новопостриженному иеромонаху Зиновию, студ. IV курса священнику о. Н. Дроздову

«Отныне мы никого не знаем по плоти». Поучение новопостриженному священноиноку Елевферию, студенту IV курса свящ. Дим. Богоявленскому

«Святи их во истину Твою». Речь LХI курсу Санкт-Петербургской Духовной Академии на прощальном молебне

Речь при опускании в могилу тела профессора А. П. Лопухина

Призыв к обновлению. Речь на молебне перед началом учебного года в Академии

«Бог мой — скала моя; на него уповаю» Речь новопостриженному иеромонаху Дамиану, студенту IV курса свящ. Дим. Воскресенскому

Закон божий, написанный в сердце человека. Чтение «О нравственности вообще» в зале Императорскаго Российскаго Общества спасения на водах

1905

9 января 1905 года

С нами ли Бог?

«Ищите прежде царствия божия». Речь новопостриженному иноку Герману, студенту III курса Косолапову

Накануне объявления полной веротерпимости. Поучение на молебне в день основания Академии

Свобода — для церкви, но не для нас. Речь при вручении жезла новопоставленному архимандриту Михаилу, доценту академии

К вопросу о веротерпимости

Монашество и пастырство. Поучение новопостриженному иноку Варнаве, студенту IV курса П. Росичу-сербу

LXII курсу. Речь на молебне при окончании учебного года

Наш новый долг пред Родиной. Речь в Успенском соборе г. Гельсингфорса на молебне по прочтении Высочайшего манифеста об учреждении Государственной Думы

1906

Вступительная речь преосвященного Сергия, епископа Ямбургского (Из записок петербургских религиозно-философских собраний)

Отзыв Преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского, по вопросу о церковной реформе

1913

Речь архиепископа Сергия епископу Киприану при его хиротонии

1926

Письма к Митрополиту Агафангелу

Письмо к Митрополиту Петру

Письмо к Управляющему Московской епархией епископу Серпуховскому Алексию (Готовцеву)

Проект декларации Митрополита Сергия

1927

Послание к пастырям и пастве

Заявление в ОГПУ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Нижегородского Сергия (гр. И. Н. Страгородского)

Послание Митрополита Сергия и Временного при нем Патриаршего Синода Преосвященным Архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Православной Русской Церкви (отрывок)

Ответ Митрополита Сергия на обращение к нему группы духовенства и мирян

1928

Ответ Митрополита Сергия на письмо прихожан Покровского Гатчинского храма

Письма к Митрополиту Агафангелу (отрывки)

1929

Письма к Митрополиту Кириллу (отрывки)

1931

О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его Заместителя

Ответ Заместителя на приглашение к участию в Лондонской догматической комиссии в предсоборном всеправославном собрании (Просинод)

Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам

Письмо на имя Высокопреосвященного митрополита Евлогия, Управляющего русскими церквами в Западной Европе

По ходатайству о восстановлении ежедневного причащения Святых Таин и (в этих целях) совершения Литургии Преждеосвященных Даров во все без исключения седмичные дни Великого поста и в Великий Пяток

Послание Заместителя Константинопольскому Патриарху Святейшему Фотию II Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Послание Заместителя Патриарху Константинопольскому Фотию II

Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Российской Церкви

Резолюция Заместителя

1932

Письмо Заместителя Представителю Вселенского Патриарха в СССР архимандриту Василию Димопуло

Почитание Божией Матери по разуму Святой Православной Церкви

1933

Воскресение Христово в отличие от воскресения Лазаря

Временному Экзарху Московской Патриархии в Америке, Управляющему Русской Северо-Американской Православной епархией, Преосвященному архиепископу Вениамину, боголюбивым клирикам и мирянам, устоявшим в вере и послушании Святой Церкви

Послание Заместителя Вселенскому Константинопольскому Патриарху

Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшему Патриарху Сербскому

1935

Значение апостольского преемства в инославии

К вопросу о западном православии. Из писем патриарха Сергия В. Н. Лосскому

1941

Послание к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви 22 июня 1941 года

Речь Митрополита Сергия на молебне о победе русского воинства

Поучение, сказанное митрополитом Сергием за Литургией в церкви Иоанна Воина на Б. Якиманке в Москве

Послание Московской пастве

Близок час нашей победы

1942

Послание к православным людям на временно оккупированной немцами территории

К православной пастве Украины

Второе послание по делу епископа Поликарпа Сикорского

Пасхальное приветствие

Послание возлюбленным о Христе чадам Святой Православной Русской Церкви 22 июня 1942 года

Послание всем верным чадам нашей Святой Православной Русской Церкви, в особенности обитающим в Литве, Латвии и Эстонии

Рождественское послание Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Церкви

Рождественское послание Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Церкви в областях СССР, еще не освобожденных от немецкой оккупации

Предисловие к книге «Правда о религии в России»

1943

Телеграммы Святейшего Патриарха Сергия с извещением о своем вступлении на патриаршую кафедру

Известительные грамоты Патриарха Сергия Восточным Патриархам

Речь святейшего патриарха Сергия в кафедральном богоявленском соборе г. Москвы в день интронизации

Архипастырское послание к православной пастве Ростова-на-Дону и Ростовской епархии

Пасхальное послание

Письмо патриарха Сергия принцессе греческой Ирине

Послание Преосвященным Архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Православной Русской Церкви

Послание святейшего Патриарха Сергия к пастве

Послание ко дню двухлетия войны 22 июня 1943 года

Праздничное приветствие святейшего Патриарха Сергия

Распоряжение Патриарха Московского и всея Руси об именующем себя «митрополитом» Феофиле Булдовском

Резолюция святейшего Патриарха на докладной записке одного из обновленческих архиереев, обратившегося с просьбой о воссоединении его с Московской Патриархией

Рождественское послание Преосвященным Архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Православной Русской Церкви

Святительское обращение ко всем христианам в Югославии, Чехословакии, Элладе и прочих странах

1944

Поздравительные телеграммы Патриарха Сергия к празднику Рождества Христова и к Новому году

Телеграмма Иосифу Виссарионовичу Сталину (поздравление с Новым годом)

Есть ли у Христа наместник в Церкви?

Ответное письмо Патриарха Сергия Архиепископу Кентерберийскому

Письмо св. Патриарха Сергия к Патриарху Грузии Католикосу Каллистрату

Известительные грамоты Патриарха Сергия восточным Патриархам

Обращение св. Патриарха Сергия к православным русским, живущим в Грузии

Пасхальное приветствие святейшего Патриарха Сергия

Приложение

О панихиде по кн. С. Н. Трубецком

О составе ожидаемаго чрезвычайнаго поместнаго собора русской Церкви

Как православный христианин должен отнестись к предстоящему чествованию графа Толстого?

Акафист Воскресению Христову

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

Акафист Пресвятой Богородице святыя ради иконы Ея,именуемыя «Боголюбская»

Акафист Пречестному и Животворящему Кресту Господню

Основное заблуждение католичества и протестантства

Христианская проповедь в Китае и Японии

Ей, гряди, Господи Иисусе!

«Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». Поучение новопостриженному иноку Илиодору, студенту III курса Академии С. Труфанову

Завет академии ее питомцам. Речь студентам Х курса после заключительного молебна по окончании обучения

Два пути. Речь студентам LXIII курса пред заключительным благодарственным молебном

Речь на молебне при прочтении манифеста о войне с Японией