Що таке сім'я?

«Дуже просто! — скажете ви. — Сім’я — це мама, тато і діти». Справді, переважна більшість сімей саме такі, але є інші — без батька, без матері чи без дітей. Сім'я може складатися з батьків та однієї дитини, а може мати кілька братиків і сестричок.

Що утворює сім'ю?

Сім'я — це не просто певна кількість людей, які живуть разом. Той факт, що ви пов'язані з кимось родинним зв'язком, ще не свідчить про міцну родину. Це означає лише те, що у вас є спільні гени і хромосоми.

Для мене сім'я — це люди, поєднані один з одним міцними взаємовідносинами. Саме ці взаємовідносини утворюють сім'ю і визначають її якість.

Аллегра МакБірні писала: «Сім’я — це надзвичайне упорядкування, яке задумав Бог у Своїй геніальності і любові. Це вдале поєднання дітей і дорослих, скуйовдженого волосся і сивини, сили і слабкості, вправності і невміння, впевненості і пошуку. Усе це Він вміщує у таке собі поєднання «будинок — лікарня — пральня — робота — школа» і називає одним словом — ДІМ»*.

«Сім’я, — говорив Едіт Шеффер, — це взаємодія особистостей, поглядів та емоцій. Це рух життя. Це музей спогадів; це правила і свобода; це притулок; це економічна одиниця»2.

Сім'я — все це разом узяте, плюс ще дещо.

Сім'я: занепад, але не зникнення

Лише десять років тому сім'я була анульована як щось застаріле, недоречне і зайве. Дехто говорить, що не за горами той час, коли поняття сім'ї взагалі зникне, а натомість прийде якась інша форма взаємовідносин. Антропологи і психологи-біхевіористи вкрай занепокоєні подальшою долею сім'ї.

«Чи виживе сім'я?» — запитує Маргарет Мед.

«Сім'я вже не є основною одиницею нашого суспільства», — зазначено у журналі «Тайм»4. Багато інших голосів приєднуються до поминального співу за сім'єю. Поглянемо правді в очі: подібні хвилювання справді мають вагомі підстави. У наш час 38% одружень закінчуються розбитими сім'ями. Двоє з кожних п'яти хлопчиків шкільного віку виховуються одним із батьків, і я припускаю, що у недалекому майбутньому ця цифра сягне 50%, адже останнім часом кількість одиноких матерів невпинно зростає.

Гарольд Дж. Сейла – Щось більше, ніж кохання - Складові щасливого шлюбу

Черкаси: Видавництво «Смірна», 2002. – 142 с.

Гарольд Дж. Сейла – Щось більше, ніж кохання – Зміст

Передмова

1. Сім’я — це вимираючий соціальний інститут?

2. Формула успіху сімейного життя

3. Любов, щоб жити поруч з нею

4. Сплетення сімейних стосунків

5. Коли дует перетворюється на тріо

6. Розв'язання конфліктів у шлюбі

7. Таємниця № 1

8. Важливіше, ніж кохання

9. Сексуальні стосунки у шлюбі

10. Божий задум фінансового забезпечення родини

Примітки