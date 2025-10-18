Сейла, Дарлін — Ви — жінка... Божа жінка

Слово самоповага є широковживаним у сучасному світі, але його значення може змінюватися залежно від того, як повести розмову. Незліченна кількість книг та журнальних статей розповідають про самоповагу з різних точок зору. Організації витрачають чималі кошти для проведення семінарів з розвитку самоповаги у своїх працівників. Міністерство освіти розробляє програми розвитку почуття самоповаги як учнів, так і вчителів. Повсюдно виникають центри пластичної хірургії, оскільки люди сподіваються, що ідеальний ніс поверне їм почуття самоповаги.

У п'ятдесятих роках телебачення привело «ідеальних» жінок прямо в наш дім, щоб ми, порівнявши себе з ними, побачили свою недосконалість. Яка мати мала таке терпіння, як Джун Клівер? Яка молода жінка була такою привабливою, як Мері Тейлор Муре? З приводу цього виникали й інші запитання. «Що поганого в моїй собаці?» Перукар зробив їх усіх схожими на гантелі (хоча самих собак це аж ніяк не хвилювало). Але ж нас хвилювало. Ми не схожі на героїнь, яких щонеділі бачимо на екрані телевізора. Минуть роки, перш ніж ми усвідомимо, що телебачення — це просто вигадка, що в світі є мало таких, як Джун Клівер. Ми розуміємо, що Джун та Мері — вигадані жінки. Але їхні образи запали нам у серця. О, як би нам хотілося бути такими терплячими, чарівними та ідеальними, як вони! І коли нам це не вдається (що трапляється дуже часто), страждає наша самоповага.

З роками підхід до почуття самоповаги дещо змінився. У шістдесятих ми почали сприймати себе з іншого боку. Чому ми готові були зробити крок назад у наших віруваннях? Що зробило нас цінними та корисними як жінок — кар'єра, сім'я чи щось інше? Ми не знаходили жаданої відповіді, але принаймні, замислювалися над цим.

Потім з'явився рух феміністок, які стверджували, що настав час взяти життя в свої руки, робити все, що забажається і коли забажається. На перший погляд, зовсім непогана думка, адже ніхто не постраждав, коли зарплатня жінок зросла і деякі з них нарешті отримали підвищення. Але ці зміни таки далися навзнаки. Раптом жінці, яка була щасливою, виконуючи традиційну роль дружини та матері, сказали, що вона задешево себе продає. Чому вона не працює, як чоловіки? Багато років стверджували, що саме вона повинна виховати наступне покоління і мати задоволення від цього, а це сприяло правильній самооцінці. І раптом її повідомили, що вона невдаха. Це було розчаруванням для багатьох жінок, які займалися вихованням дітей. Тепер вони мали досягти чогось більшого, зробити кар'єру. Але водночас жінка продовжувала нести відповідальність за потреби всієї сім'ї. Чоловік «допомагав» їй, але ж основний тягар все ще лежав на її плечах. Вона мусила з цим якось впоратися.

Сейла, Дарлін — Ви — жінка... Божа жінка

Пер. з англ. О. Божко. — Черкаси: Смірна, 2003. — 142 с.

ISBN 966-7774-55-4

Сейла, Дарлін. Ви — жінка... Божа жінка - Зміст