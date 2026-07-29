Сезнек - Выживание античных богов

Книга Жана Сезнека посвящена не исчезновению и последующему «воскрешению» античных богов, а непрерывности их присутствия в европейской культуре. Автор пересматривает привычное противопоставление «темного» Средневековья и обращенного к античности Возрождения, показывая, что олимпийские божества никогда полностью не покидали человеческую память. Они продолжали существовать в исторических хрониках, астрологических системах, нравственных аллегориях, энциклопедиях, рукописных миниатюрах и монументальном искусстве, хотя их облики, функции и смысловые связи существенно менялись.

Прослеживая движение мифологических образов от поздней Античности до конца XVI века, Сезнек выделяет три основные традиции истолкования мифов: историческую, или эвгемерическую, физическую, связывавшую богов с силами природы и небесными телами, и нравственную, превращавшую мифологические сюжеты в аллегории добродетелей, пороков и состояний души. Сопоставление письменных источников с рукописями, гравюрами, фресками, скульптурой и декоративными ансамблями позволяет автору доказать, что Возрождение не столько вернуло утраченных богов, сколько восстановило классические формы для содержания, которое столетиями сохранялось и преобразовывалось внутри христианской культуры.

Сезнек Жан – Выживание античных богов – Через Средневековье к Возрождению

Пер. с англ. Стриглавы Уваровой; ред. Софии Черной. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 322 с.

ISBN 978-5-907969-90-2

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