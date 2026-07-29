Сезнек - Выживание античных богов
Книга Жана Сезнека посвящена не исчезновению и последующему «воскрешению» античных богов, а непрерывности их присутствия в европейской культуре. Автор пересматривает привычное противопоставление «темного» Средневековья и обращенного к античности Возрождения, показывая, что олимпийские божества никогда полностью не покидали человеческую память. Они продолжали существовать в исторических хрониках, астрологических системах, нравственных аллегориях, энциклопедиях, рукописных миниатюрах и монументальном искусстве, хотя их облики, функции и смысловые связи существенно менялись.
Прослеживая движение мифологических образов от поздней Античности до конца XVI века, Сезнек выделяет три основные традиции истолкования мифов: историческую, или эвгемерическую, физическую, связывавшую богов с силами природы и небесными телами, и нравственную, превращавшую мифологические сюжеты в аллегории добродетелей, пороков и состояний души. Сопоставление письменных источников с рукописями, гравюрами, фресками, скульптурой и декоративными ансамблями позволяет автору доказать, что Возрождение не столько вернуло утраченных богов, сколько восстановило классические формы для содержания, которое столетиями сохранялось и преобразовывалось внутри христианской культуры.
Сезнек Жан – Выживание античных богов – Через Средневековье к Возрождению
Пер. с англ. Стриглавы Уваровой; ред. Софии Черной. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 322 с.
ISBN 978-5-907969-90-2
Сезнек Жан – Выживание античных богов – Содержание
Введение
Книга I
Часть I. Основные идеи
Историческая традиция
Эвгемеризм и христианские апологеты
Эвгемеризм в Средневековье
Боги как провозвестники цивилизации
Боги как основатели династий
Эвгемеризм в эпоху Возрождения
Этнологические и генеалогические легенды во Франции и Италии
Историческая традиция и иконография
Физическая традиция
Небесные божества в конце языческой эпохи
Отцы Церкви и астрология
Боги в средневековой науке и магии
Астрология эпохи Возрождения
Физическая традиция и иконография
Учение о микрокосме
Планеты и их «дети»
Планетарные боги в итальянском монументальном искусстве
Боги Фарнезины
Капелла Киджи
Нравственная традиция
Мифологическая аллегория в Античности
Использование аллегории отцами Церкви
Средневековая морализация мифов
«Морализованный Овидий» и его продолжатели
Ренессансная мифологическая аллегория
Неоплатонизм
Иероглифы и эмблемы
Психомахия в искусстве
Символизм Боттичелли, Корреджо и Тициана
Энциклопедическая традиция
Соединение исторического, физического и нравственного истолкований
Боги в средневековом энциклопедизме
Энциклопедическая традиция и иконография
Итальянское монументальное искусство XIV века
Боги Темпио Малатестиано
«Тарокки Мантеньи»
Станца делла Сеньятура
Часть II. Формы
Метаморфозы богов
Традиция в изобразительном искусстве
Изображения созвездий в рукописях
Греческие и восточные варианты
Планетарные боги Михаила Скота
Мифология в византийском искусстве
Литературная традиция
Позднеантичные и раннехристианские писатели
Средневековые энциклопедисты и мифографы
Изменение классических типов богов
Причины иконографических преобразований
Возвращение богов
Возвращение классических изображений созвездий
Звездная карта Дюрера
Планетарные фигуры
Распространение описаний Альберика
Постепенное восстановление классических форм
«Тарокки Мантеньи»
Фрески Франческо дель Косса во дворце Скифанойя
Сохранение средневекового стиля в эпоху Возрождения
Воссоединение античного содержания с античной формой
Роль Италии
Книга II
Часть I. Мифология как наука в XVI веке
Боккаччо и «Генеалогия богов»
Издания античных и средневековых мифографов
Первые мифографические компиляции XVI века
«История богов» Джиральди
«Мифология» Натале Конти
«Образы богов» Винченцо Картари
Средневековые источники ренессансных руководств
Неклассические и восточные элементы
Назначение мифологических справочников
Образцы для поэтов и художников
Символизм и аллегория
Иллюстрации, не основанные непосредственно на античных памятниках
Часть II. Теории касательно использования мифологии
Художественная критика Арменини и Ломаццо
Критики и гуманисты как консультанты художников
Требование знания мифологии и атрибутов богов
Церковная цензура
Тридентский собор и мифологическое искусство
Взгляды Палеотти и Поссевино
Защита художников
Господство аллегорического истолкования
Морализация мифологии иезуитами
«Иконология» Чезаре Рипы
Часть III. Влияние руководств
Мифологические празднества и шествия в Италии
Монументальные фрески второй половины XVI века
Палаццо Веккьо и Вазари
Декоративная программа Капраролы
Аннибале Каро и братья Цуккаро
Декор Палаццо Русполи
Венецианская мифологическая аллегория
Веронезе и Тинторетто
Распространение мифологии за пределами Италии
Французская литература
Ронсар, Дю Бартас, Рабле и Монтень
Английская елизаветинская поэзия
Шекспир и придворные маски
Германия и Испания
Природа и историческая роль Возрождения
Причины упадка ренессансной мифологии
Судьба античных богов в XVII веке
Библиография
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