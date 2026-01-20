Настоящее издание подготовлено по многочисленным заявкам любителей христианской поэзии. Автор знакомит читателей с основами теории и практики поэтического творчества, без которых «слова не могут стать строкою, а строки превратиться в стих...».

Книга предназначена для начинающих поэтов и читателей, желающих постигнуть гармонию поэтического слова.

Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению

ISBN 5-87727-007-9

ЛР No090060 от 20 октября 1998 г.

Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению - Содержание

Предисловие

От автора

Ритм

Рифма

Звуковая гармония стиха

Образ

Средства выразительности поэтического образа

Жанры

Заключение

Список рекомендуемой литературы