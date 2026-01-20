Шалатовский - Строй и ясность
Настоящее издание подготовлено по многочисленным заявкам любителей христианской поэзии. Автор знакомит читателей с основами теории и практики поэтического творчества, без которых «слова не могут стать строкою, а строки превратиться в стих...».
Книга предназначена для начинающих поэтов и читателей, желающих постигнуть гармонию поэтического слова.
Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению
ISBN 5-87727-007-9
ЛР No090060 от 20 октября 1998 г.
Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению - Содержание
Предисловие
От автора
Ритм
Рифма
Звуковая гармония стиха
Образ
Средства выразительности поэтического образа
Жанры
Заключение
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