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Шалатовский - Строй и ясность

Шалатовский - Строй и ясность
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Philology Literature

Настоящее издание подготовлено по многочисленным заявкам любителей христианской поэзии. Автор знакомит читателей с основами теории и практики поэтического творчества, без которых «слова не могут стать строкою, а строки превратиться в стих...».

Книга предназначена для начинающих поэтов и читателей, желающих постигнуть гармонию поэтического слова.

Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению

ISBN 5-87727-007-9

ЛР No090060 от 20 октября 1998 г.

Н. Ф. Шалатовский - Строй и ясность - Пособие по стихосложению - Содержание

Предисловие

От автора

  • Ритм

  • Рифма

  • Звуковая гармония стиха

  • Образ

  • Средства выразительности поэтического образа

  • Жанры

  • Заключение

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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