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Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною

Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art, *Biographies Memoirs

Якось у приватній бесіді режисер Леся Харченко зазначила, що для сценариста біографія патріарха Любомира Гузара «не найзручніша». «Зручно для кіно» — це коли є в житті людини запаморочливі злети й стрімкі падіння, сумніви, конфлікт, довга і звивиста любовна лінія загалом, драма. Усього цього в долі Блаженнішого біограф так легко не знайде. Утім Лесі Харченко вдалося-таки зняти чудовий фільм - не тільки про кардинала Гузара, а й про ціле покоління. Режисерка використала вдалий прийом, звернувшись до дитинства Блаженнішого, яке припало на доволі драматичний історичний локус - Львів у міжвоєнні часи та на початку Другої світової війни.

Любомир Гузар народився у Львові 26 лютого 1933 року «у сімʼї службовців», як написали б радянські біографи. Але оскільки біографія Гузара дуже нерадянська, годі й намагатися уникнути слова «інтелігенція». Обидві сімейні лінії - і материнська, і батьківська, — були повʼязані зі священством, але батьки Любомира, Любомира, Ярослав і Ростислава, були людьми світськими. «У Львові тоді було два банки - один належав церкві, другий сильно залежав від церкви. Так от, мій батько працював у другому», - так напівжартома скаже одного разу Блаженніший, відповідаючи на питання про батьків.

Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною

© ТОВ «Видавництво

“Віват”», 2017 - 276 с.

ISBN 978-617-690-883-8

Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною - Зміст

Анотація

Вступ

  • Розділ 1. Хлопчик на батальному полотні

  • Розділ 2. Україна небесна

  • Розділ 3. ІІ Ватиканський собор: між Римом та Вавилоном

  • Розділ 4. Поруч із патріархом

  • Розділ 5. Свячення - таїнство і таємниця

  • Розділ 6. Ювілей хрещення Русі. Повернення України

  • Розділ 7. Удома. Удома?..

  • Розділ 8. Крок на Схід

  • Розділ 9. Церковна політика: «стиль Гузара»

  • Розділ 10. Церква і влада: «бути» і «мати»

  • Розділ 11. Візит папи Івана Павла ІІ: летовище, іподром, майдан

  • Розділ 12. Майдан. Пустеля та її околиці

  • Розділ 13. Спадщина князя Володимира. «Один Божий народ у краї на Київських горах»

  • Розділ 14. «Його прощальний уклін»

  • Розділ 15. Зрости у свободі

Подяки

Література

Примітки

Views 38
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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