Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною
Якось у приватній бесіді режисер Леся Харченко зазначила, що для сценариста біографія патріарха Любомира Гузара «не найзручніша». «Зручно для кіно» — це коли є в житті людини запаморочливі злети й стрімкі падіння, сумніви, конфлікт, довга і звивиста любовна лінія загалом, драма. Усього цього в долі Блаженнішого біограф так легко не знайде. Утім Лесі Харченко вдалося-таки зняти чудовий фільм - не тільки про кардинала Гузара, а й про ціле покоління. Режисерка використала вдалий прийом, звернувшись до дитинства Блаженнішого, яке припало на доволі драматичний історичний локус - Львів у міжвоєнні часи та на початку Другої світової війни.
Любомир Гузар народився у Львові 26 лютого 1933 року «у сімʼї службовців», як написали б радянські біографи. Але оскільки біографія Гузара дуже нерадянська, годі й намагатися уникнути слова «інтелігенція». Обидві сімейні лінії - і материнська, і батьківська, — були повʼязані зі священством, але батьки Любомира, Любомира, Ярослав і Ростислава, були людьми світськими. «У Львові тоді було два банки - один належав церкві, другий сильно залежав від церкви. Так от, мій батько працював у другому», - так напівжартома скаже одного разу Блаженніший, відповідаючи на питання про батьків.
Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною
© ТОВ «Видавництво
“Віват”», 2017 - 276 с.
ISBN 978-617-690-883-8
Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною - Зміст
Анотація
Вступ
Розділ 1. Хлопчик на батальному полотні
Розділ 2. Україна небесна
Розділ 3. ІІ Ватиканський собор: між Римом та Вавилоном
Розділ 4. Поруч із патріархом
Розділ 5. Свячення - таїнство і таємниця
Розділ 6. Ювілей хрещення Русі. Повернення України
Розділ 7. Удома. Удома?..
Розділ 8. Крок на Схід
Розділ 9. Церковна політика: «стиль Гузара»
Розділ 10. Церква і влада: «бути» і «мати»
Розділ 11. Візит папи Івана Павла ІІ: летовище, іподром, майдан
Розділ 12. Майдан. Пустеля та її околиці
Розділ 13. Спадщина князя Володимира. «Один Божий народ у краї на Київських горах»
Розділ 14. «Його прощальний уклін»
Розділ 15. Зрости у свободі
Подяки
Література
Примітки
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