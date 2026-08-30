Якось у приватній бесіді режисер Леся Харченко зазначила, що для сценариста біографія патріарха Любомира Гузара «не найзручніша». «Зручно для кіно» — це коли є в житті людини запаморочливі злети й стрімкі падіння, сумніви, конфлікт, довга і звивиста любовна лінія загалом, драма. Усього цього в долі Блаженнішого біограф так легко не знайде. Утім Лесі Харченко вдалося-таки зняти чудовий фільм - не тільки про кардинала Гузара, а й про ціле покоління. Режисерка використала вдалий прийом, звернувшись до дитинства Блаженнішого, яке припало на доволі драматичний історичний локус - Львів у міжвоєнні часи та на початку Другої світової війни.

Любомир Гузар народився у Львові 26 лютого 1933 року «у сімʼї службовців», як написали б радянські біографи. Але оскільки біографія Гузара дуже нерадянська, годі й намагатися уникнути слова «інтелігенція». Обидві сімейні лінії - і материнська, і батьківська, — були повʼязані зі священством, але батьки Любомира, Любомира, Ярослав і Ростислава, були людьми світськими. «У Львові тоді було два банки - один належав церкві, другий сильно залежав від церкви. Так от, мій батько працював у другому», - так напівжартома скаже одного разу Блаженніший, відповідаючи на питання про батьків.

Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною

© ТОВ «Видавництво

“Віват”», 2017 - 276 с.

ISBN 978-617-690-883-8

Катерина Щоткіна - Любомир Гузар. Хочу бути людиною - Зміст

Анотація

Вступ

Розділ 1. Хлопчик на батальному полотні

Розділ 2. Україна небесна

Розділ 3. ІІ Ватиканський собор: між Римом та Вавилоном

Розділ 4. Поруч із патріархом

Розділ 5. Свячення - таїнство і таємниця

Розділ 6. Ювілей хрещення Русі. Повернення України

Розділ 7. Удома. Удома?..

Розділ 8. Крок на Схід

Розділ 9. Церковна політика: «стиль Гузара»

Розділ 10. Церква і влада: «бути» і «мати»

Розділ 11. Візит папи Івана Павла ІІ: летовище, іподром, майдан

Розділ 12. Майдан. Пустеля та її околиці

Розділ 13. Спадщина князя Володимира. «Один Божий народ у краї на Київських горах»

Розділ 14. «Його прощальний уклін»

Розділ 15. Зрости у свободі

Подяки

Література

Примітки