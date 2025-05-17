Щурко - Lectio Divina над Євангелієм
У 2001 році мене як молодого диякона запросили провести тижневий курс для молодіжних християнських лідерів нашої Церкви, який організував о. Йосиф Мілян (тепер єпископ УГКЦ). У контексті тодішніх лекцій про біблійні приклади лідерства я запропонував декілька методів праці зі Святим Письмом. Наступного року, коли більшість учасників брала участь у черговому вишколі, я запитав, чи хтось практикує хоча б один із цих методів, і у відповідь почув мовчанку. Це спонукало мене до висновків, що багато методів праці зі Святим Письмом зацікавлюють лише на якийсь час, а потім потрохи зникають з духовного ритму. Так я почав схилятися до молитовного читання Божого Слова, більше відомого під назвою Lectio Divina, у якому почав управлятися ще в семінарії зі своїми друзями, але потрібен був час, щоб саме цей метод поступово увійшов у моє духовне життя. Коли минуло 5 років відтоді, як я очолив Духовно-пасторальний відділ УКУ, після однієї з Літургій отець-ректор Борис Ґудзяк (нині митрополит нашої Церкви у США та Президент УКУ) сказав, що мені варто зосередитися на пізнанні та діленні Божим Словом, то наступні декілька років, проведені з родиною в тихому баварському містечку, а також численні біблійні зустрічі з мирянами та духовенством у єпархії Святого Володимира у Франції, Бельгії та Швейцарії, упорядкували мій життєвий ритм так, що попри певні академічні, а в останні роки й адміністративні обов'язки, Lectio Divina допомагає мені тримати тонус духовного життя, і навіть якщо на цій стежині трапляються труднощі, швидше виходити на пряму дорогу.
Розважання над Словом, уміщені в цьому виданні, не є плодом моїх суто наукових зусиль. Я намагався писати їх у ритмі свого повсякденного життя в УКУ і насамперед як відповідь на щоденне слухання Божого Слова впродовж літургійного року. Покликання в тексті віддзеркалюють думки інших людей, які допомагали мені краще зрозуміти Слово: інколи я потребував такої допомоги, а інколи відчував, що в тиші мого спілкування з Богом хтось інший буде просто зайвий. Уважний читач помітить, що стиль роздумів, хоч і більш-менш однаковий, усе ж відображає різні обставини, у яких я опинявся впродовж літургійного року, адже писав щодня, незалежно від моїх академічних, адміністративних і почасти душпастирських обов'язків.
З огляду на це доводилося писати в різних місцях, коли з'являлася вільна хвилина: очікуючи на зустріч з колегами в кафетерії УКУ, під час прощі до Святої Землі, після насиченого робочого дня, у горах, на відпочинку, а інколи навіть на довгих онлайн-засіданнях в УКУ під час карантину (сподіваюся, мої керівники вибачать мені таку зухвалість). Звичайно, більшість думок і відчуттів залишилися невисловленими на рівні духовної інтуїції та миру, який приходив під час читання та розважання над Словом. Саме цей мир, який породжувало Слово в моїй душі, допомагав мені збиратися докупи і впорядковувати свій внутрішній стан у щоденному ритмі, а інколи й життєвій напрузі. Моє найбільше бажання — щоб ці скромні думки та ділення Божим Словом стали поштовхом для тих, які прагнуть вирушити в духовну подорож разом із Господом.
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм та Книгою Буття - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 2
Львів: Свічадо, 2024, 304 с.
ISBN 978-966-938-723-3
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм та Книгою Буття - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 2 - Зміст
Передмова
Слово до читача
Практика Lectio Divina
- ВЕЛИКОПОСНИЙ ПЕРІОД
- ЧИТАННЯ НА СВЯТА ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ
Україна та український читач уже протягом другого покоління долають важку спадщину тоталітарного століття, сповненого смертельних небезпек, геноцидних хвиль і заборон християнського церковно-духовного життя. Уже десятий рік до травм минулого додаються рани і смерті, спричинені сучасною російською агресією. У цих обставинах ми всі ще більше потребуємо Слова Життя. Святе Письмо — це живе Слово, звернене до кожної людини. Хто спробував його систематично читати, той знає, наскільки воно життєдайне, вітальне, динамічне й особисте.
Біблійна пожива — це чи не найкраща відповідь на глибокі екзистенційні запитання, яку шукає кожна людина, живучи в нашій складній, фрагментованій, гіперстимульованій постмодерній добі. Ми всі потребуємо супроводу в читанні Божого Слова. Воно має свій історико-богословський контекст, багатство якого постійно розкривається. Можу посвідчити про це на підставі майже півстолітнього досвіду щоденного читання Біблії. Книга, що у Ваших руках, — саме такий посібник і провідник.
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Діяннями та Посланнями апостолів - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 3
Львів: Свічадо, 2024, 688 с.
ISBN 978-966-938-738-7
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Діяннями та Посланнями апостолів - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 3 - Зміст
Передмова
Слово до читача
Практика Lectio Divina
- ПАСХАЛЬНИЙ ПЕРІОД
- ПЕРІОД ПІСЛЯ П'ЯТДЕСЯТНИЦІ
- ЗАГАЛЬНІ ЧИТАННЯ АПОСТОЛА НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ
«Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог» (Йо 1:1). Роздумами над початком Євангелія від Йоана автор — богослов та бібліст отець Юрій Щурко — запрошує нас у мандрівку Божим Словом. Для багатьох із нас цей уривок глибинно контекстуалізований, наче вплетений у Пасхальну Літургію та нерозривно пов’язаний з іншими атрибутами святкування Христового Воскресіння. Із перших слів оживає ранок Пасхи — бій дзвонів, величне «Христос Воскрес», таїнственна радість очікування, пронизливе відчуття Божої перемоги. Ми переживаємо Слово всіма чуттями, проживаємо, занурюємося в нього, пропускаємо крізь глибини нашого різностороннього досвіду. Слово живе в нас, а ми живемо у Слові.
Отець Юрій пропонує читачеві не хронологічний історико-критичний біблійний коментар, коли книги Святого Письма аналізують послідовно, натомість його роздуми закорінені в ритмі літургійного життя, у якому Слово живе та набуває повноти значення. Літургійний контекст біблійних читань надзвичайно важливий у нашій традиції, бо дає змогу уважному читачеві та слухачеві зрозуміти й розкрити навіть більше, ніж послідовне читання біблійного наративу. Літургія творить місце і простір для Слова, збагачує та розширює наш духовний досвід. Старозавітні читання, псалми, Євангеліє, Послання апостолів та піснеспіви кожного дня перегукуються й доповнюють одне одного, творять синергію текстів і досвідів.
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Посланнями апостолів та книгою Приповідок - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 4
Львів: Свічадо, 2024, 284 с.
ISBN 978-966-938-772-1
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Посланнями апостолів та книгою Приповідок - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 4 - Зміст
Передмова
Слово до читача
Практика Lectio Divina
- ВЕЛИКОПОСНИЙ ПЕРІОД
- ЧИТАННЯ НА СВЯТА ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ
Святіший отець Венедикт XVI у своєму післясинодальному апостольському повчанні про Слово Боже в житті та місії Церкви — Verbum Domini — особливу увагу присвячує різним аспектам молитовного читання Святого Письма й наголошує на важливості практикування Lectio Divina у спільноті з метою поглиблення літургійного життя, центром якого є святкування Євхаристії:
«Синод неодноразово підкреслював необхідність молитовного підходу до священного тексту як основного елемента духовного життя кожного віруючого в різних служіннях і життєвих станах, з особливим наголосом на lectio divina. Слово Боже насправді знаходиться в основі кожної автентичної християнської духовності... Соборові міркування прагнули відновити багату святоотцівську традицію, яка завжди радила поєднувати Святе Письмо із розмовою з Богом. Святий Августин каже: "Твоя молитва— це твої слова, звернені до Бога. Коли читаєш, сам Бог промовляє до тебе. Коли молишся, то ти говориш до Бога".
Оріген, один з учителів такого читання Біблії, уважає, що розуміння Писання вимагає близькості з Христом та молитви більше, ніж дослідження його вивчення. Він переконаний, що найкращою дорогою, щоб пізнати Бога, є любов, і що не може бути справжньої scientia Christi без того, щоб полюбити Його. У Посланні до Григорія великий олександрійський богослов закликає: "присвяти себе lectio [читанню] божественних Писань; займайся цим із наполегливістю. Віддайся читанню з наміром вірити в Бога і Йому подобатися. Якщо впродовж читання ти наштовхнувся на зачинені двері, стукай, і тобі відчинить той сторож, про якого Ісус сказав: "Сторож тобі їх відкриє". Віддаючись так lectio divina, шукай із вірністю та з непохитною довірою до Бога сенс божественних Писань, який в них щедро міститься. Ти не повинен, однак, задовільнитися тільки стуканням та пошуком: щоб зрозуміти діла Божі, тобі конче потрібна oratio [молитва]. Саме для того, щоб заохотити нас до неї, Спаситель сказав нам не тільки: "Шукайте — і знайдете" та "Стукайте — і відчинять вам", але додав: "Просіть — і дасться вам".
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 1
Львів: Свічадо, 2023, 632 с.
ISBN 978-966-938-680-9
священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 1 - Зміст
Передмова
Слово до читача
Практика Lectio Divina
- ПАСХАЛЬНИЙ ПЕРІОД
- ПЕРІОД ПІСЛЯ П'ЯТДЕСЯТНИЦІ
- ЗАГАЛЬНІ ЧИТАННЯ ЄВАНГЕЛІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ
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