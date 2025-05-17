У 2001 році мене як молодого диякона запросили провести тижневий курс для молодіжних християнських лідерів нашої Церкви, який організував о. Йосиф Мілян (тепер єпископ УГКЦ). У контексті тодішніх лекцій про біблійні приклади лідерства я запропонував декілька методів праці зі Святим Письмом. Наступного року, коли більшість учасників брала участь у черговому вишколі, я запитав, чи хтось практикує хоча б один із цих методів, і у відповідь почув мовчанку. Це спонукало мене до висновків, що багато методів праці зі Святим Письмом зацікавлюють лише на якийсь час, а потім потрохи зникають з духовного ритму. Так я почав схилятися до молитовного читання Божого Слова, більше відомого під назвою Lectio Divina, у якому почав управлятися ще в семінарії зі своїми друзями, але потрібен був час, щоб саме цей метод поступово увійшов у моє духовне життя. Коли минуло 5 років відтоді, як я очолив Духовно-пасторальний відділ УКУ, після однієї з Літургій отець-ректор Борис Ґудзяк (нині митрополит нашої Церкви у США та Президент УКУ) сказав, що мені варто зосередитися на пізнанні та діленні Божим Словом, то наступні декілька років, проведені з родиною в тихому баварському містечку, а також численні біблійні зустрічі з мирянами та духовенством у єпархії Святого Володимира у Франції, Бельгії та Швейцарії, упорядкували мій життєвий ритм так, що попри певні академічні, а в останні роки й адміністративні обов'язки, Lectio Divina допомагає мені тримати тонус духовного життя, і навіть якщо на цій стежині трапляються труднощі, швидше виходити на пряму дорогу.

Розважання над Словом, уміщені в цьому виданні, не є плодом моїх суто наукових зусиль. Я намагався писати їх у ритмі свого повсякденного життя в УКУ і насамперед як відповідь на щоденне слухання Божого Слова впродовж літургійного року. Покликання в тексті віддзеркалюють думки інших людей, які допомагали мені краще зрозуміти Слово: інколи я потребував такої допомоги, а інколи відчував, що в тиші мого спілкування з Богом хтось інший буде просто зайвий. Уважний читач помітить, що стиль роздумів, хоч і більш-менш однаковий, усе ж відображає різні обставини, у яких я опинявся впродовж літургійного року, адже писав щодня, незалежно від моїх академічних, адміністративних і почасти душпастирських обов'язків.

З огляду на це доводилося писати в різних місцях, коли з'являлася вільна хвилина: очікуючи на зустріч з колегами в кафетерії УКУ, під час прощі до Святої Землі, після насиченого робочого дня, у горах, на відпочинку, а інколи навіть на довгих онлайн-засіданнях в УКУ під час карантину (сподіваюся, мої керівники вибачать мені таку зухвалість). Звичайно, більшість думок і відчуттів залишилися невисловленими на рівні духовної інтуїції та миру, який приходив під час читання та розважання над Словом. Саме цей мир, який породжувало Слово в моїй душі, допомагав мені збиратися докупи і впорядковувати свій внутрішній стан у щоденному ритмі, а інколи й життєвій напрузі. Моє найбільше бажання — щоб ці скромні думки та ділення Божим Словом стали поштовхом для тих, які прагнуть вирушити в духовну подорож разом із Господом.

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм та Книгою Буття - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 2

Львів: Свічадо, 2024, 304 с.

ISBN 978-966-938-723-3

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Євангелієм та Книгою Буття - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 2 - Зміст

Передмова

Слово до читача

Практика Lectio Divina

ВЕЛИКОПОСНИЙ ПЕРІОД

ЧИТАННЯ НА СВЯТА ЛІТУРГІЙНОГО РОКУ

Україна та український читач уже протягом другого покоління долають важку спадщину тоталітарного століття, сповненого смертельних небезпек, геноцидних хвиль і заборон християнського церковно-духовного життя. Уже десятий рік до травм минулого додаються рани і смерті, спричинені сучасною російською агресією. У цих обставинах ми всі ще більше потребуємо Слова Життя. Святе Письмо — це живе Слово, звернене до кожної людини. Хто спробував його систематично читати, той знає, наскільки воно життєдайне, вітальне, динамічне й особисте.

Біблійна пожива — це чи не найкраща відповідь на глибокі екзистенційні запитання, яку шукає кожна людина, живучи в нашій складній, фрагментованій, гіперстимульованій постмодерній добі. Ми всі потребуємо супроводу в читанні Божого Слова. Воно має свій історико-богословський контекст, багатство якого постійно розкривається. Можу посвідчити про це на підставі майже півстолітнього досвіду щоденного читання Біблії. Книга, що у Ваших руках, — саме такий посібник і провідник.

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Діяннями та Посланнями апостолів - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 3

Львів: Свічадо, 2024, 688 с.

ISBN 978-966-938-738-7

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Діяннями та Посланнями апостолів - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Пасха та П’ятдесятниця - Том 3 - Зміст

Передмова

Слово до читача

Практика Lectio Divina

ПАСХАЛЬНИЙ ПЕРІОД

ПЕРІОД ПІСЛЯ П'ЯТДЕСЯТНИЦІ

ЗАГАЛЬНІ ЧИТАННЯ АПОСТОЛА НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ

«Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог» (Йо 1:1). Роздумами над початком Євангелія від Йоана автор — богослов та бібліст отець Юрій Щурко — запрошує нас у мандрівку Божим Словом. Для багатьох із нас цей уривок глибинно контекстуалізований, наче вплетений у Пасхальну Літургію та нерозривно пов’язаний з іншими атрибутами святкування Христового Воскресіння. Із перших слів оживає ранок Пасхи — бій дзвонів, величне «Христос Воскрес», таїнственна радість очікування, пронизливе відчуття Божої перемоги. Ми переживаємо Слово всіма чуттями, проживаємо, занурюємося в нього, пропускаємо крізь глибини нашого різностороннього досвіду. Слово живе в нас, а ми живемо у Слові.

Отець Юрій пропонує читачеві не хронологічний історико-критичний біблійний коментар, коли книги Святого Письма аналізують послідовно, натомість його роздуми закорінені в ритмі літургійного життя, у якому Слово живе та набуває повноти значення. Літургійний контекст біблійних читань надзвичайно важливий у нашій традиції, бо дає змогу уважному читачеві та слухачеві зрозуміти й розкрити навіть більше, ніж послідовне читання біблійного наративу. Літургія творить місце і простір для Слова, збагачує та розширює наш духовний досвід. Старозавітні читання, псалми, Євангеліє, Послання апостолів та піснеспіви кожного дня перегукуються й доповнюють одне одного, творять синергію текстів і досвідів.

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Посланнями апостолів та книгою Приповідок - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 4

Львів: Свічадо, 2024, 284 с.

ISBN 978-966-938-772-1

священник Щурко Юрій - Lectio Divina над Посланнями апостолів та книгою Приповідок - духовна подорож сторінками Святого Письма у літургійному ритмі Церкви - Великий піст та свята літургійного року - Том 4 - Зміст

Передмова

Слово до читача

Практика Lectio Divina