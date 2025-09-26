Що таке покаяння? Яке його значення в християнському житті? Своїми першими словами «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство» (Мат. 3,2) св. Йоан Хреститель проголосив перехід зі Старого Завіту в Новий, а також закликав людей до нового життя в Христі. Взагалі можна вважати, що вся діяльність Ісуса — Його проповіді, чуда, вчення — а також діяльність Його апостолів спрямована в першу чергу до цього ґрунтовного морального навернення. Вони є закликом до покаяння, запрошенням до християнського життя.

Покаяння і навернення у християнській традиції вимагають попереднього усвідомлення людиною суті гріха в контексті духовного життя, життя безсмертної душі. Потрібне також основне знання про Боже милосердя і Його благодать. Не зрозумівши тієї шкоди, яку приносить для душі гріх (відчуження від Бога і його наслідки), людина не спроможна прийняти свідомого рішення, щоби відвернутися від нього й повернутися до Бога.

А без осмислення Божого милосердя акт покаяння міг би виходити зі страху, замість із любови, і таким чином не був би досконалим. У формальному вигляді християнське покаяння — це св. сповідь, одне із семи св. таїнств. В імені Ісуса, священик слухає сповідь каянника і, з огляду на певні умови, уділяє розрішення (прощення гріхів).

Митрополит Андрей Шептицький - Заклик до покаяння - Послання на Великий піст

Львів: Свічадо, 2013, с. 134

ISBN 978-966-395-641-1

Митрополит Андрей Шептицький - Заклик до покаяння - Послання на Великий піст - Зміст

Вступне слово

Заклик до покаяння

Вступ

І ГРІХ СПОКУСИ

II ГОЛОВНІ ГРІХИ

III ГРІХИ, ЩО КЛИЧУТЬ ПРО ПОМСТУ ДО НЕБА

IV НЕПРОЩЕННІ ГРІХИ

V ЗАТРИМАНІ ГРІХИ

VI БОЖЕ ПРОКЛЯТТЯ

Спонука до покаяння

Вступ

І ВИЗНАЙТЕ СЕБЕ ВИННИМ

II ГРІХ — ЦЕ НАЙБІЛЬШЕ ЗЛО

III ГРІХ — ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ НЕРОЗУМ

IV ГРІХ —ЦЕ НЕВОЛЯ

V ГРІХ — ЦЕ ПРОВИНА ПЕРЕД БОГОМ

ДОДАТОК ПРО ЧАСТЕ СВ. ПРИЧАСТЯ