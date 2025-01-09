Шило - Дорога до спасіння мого життя
Кожен з нас шукає свою «дорогу», але не кожен знає, куди вона веде. У своїй книзі Віталій Шило ділиться особистим досвідом мандрівки через сумніви, помилки та складні обставини до моменту, який назавжди змінив його життя.
Ця книга — для тих, хто втомився від блукань у темряві та шукає справжньої надії. Вона нагадує: дорога до спасіння відкрита для кожного, хто готовий зробити перший крок.
Віталій Шило – Дорога до спасіння мого життя
Санта-Барбара, Каліфорнія, 2008. – 158 с.
Віталій Шило – Дорога до спасіння мого життя - Зміст
ПЕРЕДМОВА
ВІДГУК
“Я ЗРОСТАВ У ВЕЛИКІЙ РОДИНІ” - ВІЙНА - КОЛЕКТИВНЕ — ЦЕ НІЧИЙНЕ - ЗАМОЖНИЙ ЧОЛОВІК - ПОЗИКА ГРОШЕЙ - ЗМАГАННЯ НА ЛЬОДУ - РАДЯНСЬКА АРМІЯ І СПОРТ - ОСТРІВ ШИЛО - НЕСПОДІВАНА СМЕРТЬ ЗО - ЗБЕРЕЖЕНЕ ЖИТТЯ - БІБЛІЯ - НЕ ЗАГАДУЙ - МОЛИТВА БАТЬКІВ - ІСКРА ВІРИ - НАШЕ ОДРУЖЕННЯ - ВЕСІЛЛЯ З ПЕРЕШКОДАМИ - ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ - НЕЗНАЙОМИЙ ЧОЛОВІК - НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК - ДОРОГА ДО АМЕРИКИ - НА ЧУЖИНІ - ЖИТТЯ В САНТА-БАРБАРІ - ПЕРША УКРАЇНСЬКА БАПТИСТСЬКА ЦЕРКВА МІСТА САНТА-БАРБАРА - СВЯТО ПОДЯКИ - З’ЇЗДИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЯ В САНТА-БАРБАРІ - УРОЧИСТЕ СВЯТО ПОДЯКИ - ЗА ВІРОЮ ОХРЕЩЕНІ - УЧЕНЬ - СЛОВО ПРО БАТЬКА
ПРОПОВІДІ
ЖИТТЯ . - ЧАС БО БЛИЗЬКИЙ - ЗБУДУВАВ НОЙ КОВЧЕГ - СОДОМ і ΓΟΜΟΡΡΑ . - ВІЧНІСТЬ У НЕБІ ЗІСУСОМ ХРИСТОМ - ПЕРЕМОГА ІСУСА ХРИСТА І НАША ПЕРЕМОГА НАД - СПОКУСАМИ САТАНИ - ХРАМ - “БО ОТЕЦЬ... УВЕСЬ СУД ВІДДАВ СИНОВІ...” - ЗРОСТАННЯ - РОЗПУСТА - ПЕРЕД РІЗДВОМ - УЗДОРОВЛЕННЯ ХВОРОГО ПРИ ВІФЕЗДІ ІВЗДОРОВЛЕННЯ ДУХОВНО ХВОРИХ ЛЮДЕЙ - ДОТОРКНІТЬСЯ – ДОТОРКНУТИСЯ - ДОТОРКАТИСЯ - СПІЛЬНІСТЬ ВІРИ В ХРИСТІ
ГОЛОВНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА
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