Ідея цієї книжки виникла у мене тоді, коли я читала відгуки своїх студентів, майбутніх редакторів та журналістів, після відвідин видавництва “Свічадо”. Наше видавництво міститься у монастирському комплексі отців студитів при храмі св. Михаїла у Львові. Це викликало у студентів жваве зацікавлення монашим побутом. А один юнак розчулено написав: “Атмосфера у видавництві особлива – затишна, духовна, на стінах висять ікони та хрести, трапляються також монахи :)”. Так от, монахи, що траплялися молодим людям (ясна річ, не на стінах, а у коридорах), породжували купу питань: “Що змусимо їх іти до монаcтиря? Яка була їхня мотивація? Чи не шкодують про свій вибір? Чи можна в монастирі бути щасливим і зреалізованим?”.

Отож ми вирішили зібрати розповіді сучасних монахів і монахинь про їхній шлях до монастиря. До цієї книжки увійшли 11 історій. Їхні автори – різного віку і фаху. Серед них – військові капелани, медики, педагоги, автори віршованих і прозових збірок... Їхні історії покликання дуже різні. Але усіх їх об’єднує одне: одного дня вони цілковито посвятили себе Богові, обравши чернечий шлях. І не пошкодували про це. А ще – усі ці історії дуже натхненні. І неодмінно стануть у пригоді тим, хто роздумує над власним покликанням. Бо сучасний світ надто багато сьогодні говорить про успіх та гонитву за ним і надто мало – про те, як бути щасливим, віднайшовши своє істинне покликання.

Шлях до монастиря - Розповіді монахів та монахинь

Упор. Л. Кіндратович. – Львів : Свічадо, 2020. – 120 с.

ISBN 978-966-938-380-8

Шлях до монастиря - Розповіді монахів та монахинь – Зміст

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