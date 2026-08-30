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Шмеман - Великий піст

Шмеман - Великий піст
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Бажання Закхея - правильне, добре; він хоче побачити Христа, наблизитися до Нього. У Закхеї ми бачимо перший символ покаяння, позаяк покаяння починається з того, що людина знову усвідомлює глибину будь-якого бажання: спрага, прагнення Бога, Його справедливості, бажання справжнього життя. Закхей — «малий», нікчемний, грішний і обмежений; і ось, його бажання перевершує і перемагає все це. Він зусиллям привертає увагу Христа, приводить Ного у свій дім.

Оце є перший заклик Церкви: ми мусимо бажати цього справжнього, закладеного у самій глибині нашої душі, визнати спрагу Абсолютного, що присутне у нас, - усвідомлюємо ми це чи ні, і воно, коли ми відвертаємося і відриваємо своє бажання від Нього, справді перетворює нас у «марну пристрасть». І як- що ми досить глибоко, досить сильно хочемо, Христос нам відповість.

Олександр Шмеман - Великий піст

Пер. з рос. — Київ - Львів : «Qvo vadis»

- «Свічадо», 2009. - 128 с . (серія «Світло Сходу»)

ISBN 978-966-395-356-4

ISBN 978-966-395-238-3 (серія)

Олександр Шмеман - Великий піст - Зміст

Передмова

Вступ. Великий піст: шлях до Пасхи

Розділ І. Приготування до посту

  • 1. Бажання (Неділя Закхея)

  • 2. Смирення (Неділя митаря і фарисея)

  • 3. Повернення до дому отця (Неділя блудного сина)

  • 4. Страшний суд (Неділя мʼясопусна)

  • Прощення (Неділя сиропусна)

Розділ ІІ. Великопостові богослуження

  • 1. «Світла туга»

  • 2. Покаянна молитва святого Єфрема Сирійського

  • 3. Святе Письмо

  • 4. Тріодь

Розділ ІІІ. Літургія Передосвячених Дарів

  • 1. Два значення причастя

  • 2. Два значення посту

  • 3. Вечірне Причастя

  • 4. Порядок богослуження

Розділ IV. Мандрівка постом

  • 1. Початок: Великий канон

  • 2. Великопостові суботи

  • 3. Неділі Великого пост

  • 4. Преполовення (половина) Великого посту: хрест

  • 5. По дорозі до Витанії і Єрусалиму

Розділ V. Великий піст у нашому житті

  • 1. Про якомога серйозніше ставлення до посту

  • 2. Участь у великопостових богослуженнях

  • 3. «...Тільки молитвою і постом»

  • 4. Великопостовий спосіб життя і побут

Views 34
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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