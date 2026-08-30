Бажання Закхея - правильне, добре; він хоче побачити Христа, наблизитися до Нього. У Закхеї ми бачимо перший символ покаяння, позаяк покаяння починається з того, що людина знову усвідомлює глибину будь-якого бажання: спрага, прагнення Бога, Його справедливості, бажання справжнього життя. Закхей — «малий», нікчемний, грішний і обмежений; і ось, його бажання перевершує і перемагає все це. Він зусиллям привертає увагу Христа, приводить Ного у свій дім.

Оце є перший заклик Церкви: ми мусимо бажати цього справжнього, закладеного у самій глибині нашої душі, визнати спрагу Абсолютного, що присутне у нас, - усвідомлюємо ми це чи ні, і воно, коли ми відвертаємося і відриваємо своє бажання від Нього, справді перетворює нас у «марну пристрасть». І як- що ми досить глибоко, досить сильно хочемо, Христос нам відповість.

Олександр Шмеман - Великий піст

Пер. з рос. — Київ - Львів : «Qvo vadis»

- «Свічадо», 2009. - 128 с . (серія «Світло Сходу»)

ISBN 978-966-395-356-4

ISBN 978-966-395-238-3 (серія)

Олександр Шмеман - Великий піст - Зміст

Передмова

Вступ. Великий піст: шлях до Пасхи

Розділ І. Приготування до посту

1. Бажання (Неділя Закхея)

2. Смирення (Неділя митаря і фарисея)

3. Повернення до дому отця (Неділя блудного сина)

4. Страшний суд (Неділя мʼясопусна)

Прощення (Неділя сиропусна)

Розділ ІІ. Великопостові богослуження

1. «Світла туга»

2. Покаянна молитва святого Єфрема Сирійського

3. Святе Письмо

4. Тріодь

Розділ ІІІ. Літургія Передосвячених Дарів

1. Два значення причастя

2. Два значення посту

3. Вечірне Причастя

4. Порядок богослуження

Розділ IV. Мандрівка постом

1. Початок: Великий канон

2. Великопостові суботи

3. Неділі Великого пост

4. Преполовення (половина) Великого посту: хрест

5. По дорозі до Витанії і Єрусалиму

Розділ V. Великий піст у нашому житті