Книга Миколи Шостачука «Від темряви до світла — Спомини» є зворушливим та глибоко щирим автобіографічним свідченням, яке фіксує непростий шлях автора до пізнання Бога. Автор ставить за мету не просто переказати події свого життя, а показати дію Божої благодаті, яка здатна вивести людину з ідеологічного засліплення, духовного вакууму та життєвих негараздів до справжньої свободи у Христі. У центрі розповіді — трансформація особистості, яка під впливом євангельських істин переосмислює своє минуле та знаходить нову мету існування, що стає надихаючим прикладом для кожного, хто шукає істину в сучасному світі.

Змістовна частина спогадів охоплює значний часовий проміжок, описуючи дитинство, роки змужніння та період духовних пошуків автора в умовах радянської дійсності та подальших суспільних змін. Микола Шостачук детально зупиняється на моментах сумнівів, внутрішньої боротьби та зустрічей із віруючими людьми, чиє життя стало для нього першим свідченням про живу віру. Автор описує свій досвід у церковній громаді, підкреслюючи важливість братерської підтримки та вивчення Святого Письма для зміцнення духовного фундаменту. Книга наповнена живими образами тогочасного побуту та релігійного життя, що робить її цінним документом епохи.

Текст написаний у сповідальному та доступному стилі, де особисті переживання автора переплітаються з біблійними роздумами. Микола Шостачук пише з великою вдячністю Богу за кожне випробування, яке допомогло йому «прозріти», що робить книгу дуже близькою читачеві, який також може проходити через подібні етапи духовного зростання. Праця служить чудовим ресурсом для євангелізаційної роботи та особистого читання, нагадуючи, що шлях «від темряви до світла» відкритий для кожного, хто щиро прагне знайти мир із Творцем. Це книга про надію, яка ніколи не соромить, та про світло, яке світить у темряві, і темрява не обгорнула його.

Микола Шостачук – Від темряви до світла - Спомини

Накладом автора, 1989. – 188 с.

Микола Шостачук – Від темряви до світла - Зміст

1. ПЕРЕДМОВА

2. ВІД ТЕМРЯВИ ДО СВІТЛА

Давні часи - Кузьма пошукує штундистів

3. НАВЕРНЕННЯ КУЗЬМИ

Переїзд Кузьми на хутір - Кузьма відшукав віруючих

4. НАВЕРНЕННЯ ЄВГЕНІЇ

Неспокій в родині

5. ХВИЛЯ ДУХОВНОГО ПРОБУДЖЕННЯ

Святе за вірою хрещення - Розмова кузьми з місіонером - Відвідини роз’їзного проповідника - Життя селян на хуторі - Нещасливі випадки

6. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН

Навчання атеїзму в школах - Становище церков і віруючих

7. ДІТИ КУЗЬМИ РОЗІЙШЛИСЯ ВІД БАТЬКІВ

Праця на підприємстві

8. БРАТИ РОЗЛУЧИЛИСЬ

9. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА

Поневіряння Степана - Своя місцевість і свій дім

10. ГОЛОД В УКРАЇНІ

11. СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ВІДНОВИЛОСЬ

Федір не вернувся додому - Німецькі порядки на окупованих землях - Діти Кузьми - Місто лишилось без влади

12. ВИЇЗД НА ЧУЖИНУ

Кінець війни наближався

13. ЖИТТЯ В ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ

Багатьох повернулось до Рідного Краю - Навернення Тані - Микола пошукує подругу життя

14. ВИЇЗД З НІМЕЧЧИНИ

Перебування в Бельгії - На духовному полі в Бельгії

15. ЕМІГРАЦІЯ ДО КАНАДИ

В Канаді - Листування з рідним краєм

16. ОСТАННІ ДНІ ЗЕМНОГО ЖИТТЯ КУЗЬМИ ТА ЄВГЕНІЇ