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Шостек Анджей - Бесіди з етики

Шостек Анджей - Бесіди з етики
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Ethics
Вже кілька років живемо у новій добі. Зламались комуністична система і лад, які обіцяли багато добра, але принесли багато зла. Обіцяли рай земний, по вінця достатку і щастя, дружбу між народами — а принесли злидні (або ще більше їх поглибили там, де вже були), взаємне відчуження, ненависть і страх. Більше того, спустошили нас внутрішньо. Атакували релігію і усяку вільну, творчу думку, проголосили тріумф матеріалізму і знищили духовні підвалини культури. Сьогодні змушені не лише відновлювати будівлі та підприємства, не лише формувати нормальний суспільно-політичний устрій. Над усе необхідним є відродження нашої людськості, бо зрештою про людину — кожну людину — йдеться в усьому цьому складному і болісному процесі економічних і політичних перетворень. Якщо забудемо про людську особу та її достоїнства, то в запалі боротьби за владу, що триває поміж окремими політичними угрупованнями, буде важити тільки сила, братимуть гору вузько усвідомлені інтереси одних за рахунок інших, знову буде ненависть і класова боротьба — навіть, якщо й воно по-іншому буде тепер називатись. Потребуємо нового, гуманістичного мислення, яке є умовою творення будь-якої культури. Мусимо навчитись побачити усю красу людськості і нею захопитись. Мусимо відійти від брехливої й підступної діалектики, яка залежно від поточних потреб ті ж самі дії одного часу схвалювала, а іншого — засуджувала. Потрібно, щоб нашою моральністю правила правда: щоб добро називалось добром, а зло — злом. Так ось і доходимо до етичної освіти. Потребуємо її усі; немає такого ладу або суспільних умов, де без неї можна було б обійтись. Можливо, однак, тривалі, болісні і виснажливі випробування, які випали державам колишнього так званого соціалістичного табору, чинять цю потребу особливо насущною. Звідси й народилась у мене ідея написання пропонованих увазі «Бесід з етики».

Шостек Анджей - Бесіди з етики

Пер. з польськ. С. Рудович. — Львів: Свічадо, 1999. — 120 с.
ISBN 966-561-109-7

Шостек Анджей - Бесіди з етики - Зміст

ПЕРЕДМОВА
  • І. МОРАЛЬ - ЕТИКА - МУДРІСТЬ
  • II. ЯК ЖИТИ?
  • III. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ: МОРАЛЬНО ДОБРИЙ?
  • IV. ЕТИКА І ФІЛОСОФІЯ
  • V. ЕТИКА І БОГОСЛОВ'Я
  • VI. ЕТИКА І ЕТОЛОГІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ЕТИКИ
  • VII. ВЧИНОК
  • VIII. РІШЕННЯ
  • IX. НОРМА МОРАЛІ
  • Х СПІР ПРО НОРМУ МОРАЛІ: ЕВДАРТМОНІЗМ
  • ХІ. МОРАЛЬ І ЩАСТЯ
  • XII. СПІР ПРО НОРМУ МОРАЛІ: ДЕОНТОНОМІЗМ
  • XIII. АВТОРИТЕТ І РОЗУМ
  • XIV. СПІР ПРО НОРМУ МОРАЛІ: ПЕРСОНАЛІЗМ
  • XV. ГІДНІСТЬ ОСОБИ І ЇЇ ПІДСТАВА
  • XVI. БОГ: ФУНДАМЕНТ БУТТЯ І ОСТАТОЧНА НОРМА МОРАЛІ
  • XVII. ДОБРОТА І СЛУШНІСТЬ
  • XVIU. МЕТА І ЗАСОБИ
  • XIX. ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО
  • XX. ПРАВО - ПРИРОДНЕ ПРАВО - ПРАСУМЛІННЯ
  • XXI. ЛЮДСЬКА ОСОБА - ЗАПОВІДІ - ПРИРОДНІ СХИЛЬНОСТІ
  • XXII. ПРИРОДНЕ ПРАВО І ПРАВО ПОЗИТИВІ ІЕ
  • XXIII. СУМЛІННЯ Й ІСТИНА
  • XXIV. ЧИ ЗАВЖДИ НАЛЕЖИТЬ БУТИ СЛУХНЯНИМ СВОЄМУ СУМЛІННЮ?
  • XXV. СУМЛІННЯ І ПРАВОТА
  • XXVI. ЧЕСНОТА
  • XXVII. КАРДИНАЛЬНІ ЧЕСНОТИ: РОЗВАЖЛИВІСТЬ І МУЖНІСТЬ
  • XXVIII. КАРДИНАЛЬНІ ЧЕСНОТИ: ПОМІРКОВАНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ
  • XXIX. БОГОСЛОВСЬКІ ЧЕСНОТИ
  • XXX. ГОЛОВНІ ВАДИ
  • XXXI. ДО ДЕТАЛЬНОЇ ЕТИКИ
Views 183
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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