Вже кілька років живемо у новій добі. Зламались комуністична система і лад, які обіцяли багато добра, але принесли багато зла. Обіцяли рай земний, по вінця достатку і щастя, дружбу між народами — а принесли злидні (або ще більше їх поглибили там, де вже були), взаємне відчуження, ненависть і страх. Більше того, спустошили нас внутрішньо. Атакували релігію і усяку вільну, творчу думку, проголосили тріумф матеріалізму і знищили духовні підвалини культури. Сьогодні змушені не лише відновлювати будівлі та підприємства, не лише формувати нормальний суспільно-політичний устрій. Над усе необхідним є відродження нашої людськості, бо зрештою про людину — кожну людину — йдеться в усьому цьому складному і болісному процесі економічних і політичних перетворень. Якщо забудемо про людську особу та її достоїнства, то в запалі боротьби за владу, що триває поміж окремими політичними угрупованнями, буде важити тільки сила, братимуть гору вузько усвідомлені інтереси одних за рахунок інших, знову буде ненависть і класова боротьба — навіть, якщо й воно по-іншому буде тепер називатись. Потребуємо нового, гуманістичного мислення, яке є умовою творення будь-якої культури. Мусимо навчитись побачити усю красу людськості і нею захопитись. Мусимо відійти від брехливої й підступної діалектики, яка залежно від поточних потреб ті ж самі дії одного часу схвалювала, а іншого — засуджувала. Потрібно, щоб нашою моральністю правила правда: щоб добро називалось добром, а зло — злом. Так ось і доходимо до етичної освіти. Потребуємо її усі; немає такого ладу або суспільних умов, де без неї можна було б обійтись. Можливо, однак, тривалі, болісні і виснажливі випробування, які випали державам колишнього так званого соціалістичного табору, чинять цю потребу особливо насущною. Звідси й народилась у мене ідея написання пропонованих увазі «Бесід з етики».

Шостек Анджей - Бесіди з етики

Пер. з польськ. С. Рудович. — Львів: Свічадо, 1999. — 120 с.

ISBN 966-561-109-7

Шостек Анджей - Бесіди з етики - Зміст

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