Штембергер - Введение в Талмуд и мидраш
«Введение в Талмуд и мидраш» Гюнтера Штембергера — фундаментальный справочник по классической раввинистической литературе, выросший из многократно перерабатывавшегося труда Германа Л. Штрака. Книга вводит читателя в историческую среду формирования раввинистического иудаизма, систему школ и передачи знания, принципы раввинистической герменевтики, проблему соотношения устной и письменной традиции, языки раввинистической литературы и современные методы ее исследования.
Основная часть труда представляет систематическое описание Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, малых трактатов и обширного корпуса мидрашической литературы. Штембергер рассматривает структуру, происхождение, редакционную историю, рукописную традицию, датировку и научную библиографию каждого памятника, уделяя особое внимание методологическим трудностям реконструкции истории текстов. Книга рассчитана прежде всего на студентов, преподавателей и исследователей иудаизма, библеистики, истории религий и раннего христианства, однако может служить систематическим путеводителем по раввинистической литературе и для подготовленного неспециалиста.
Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш
Пер. с нем. Юрия Аржанова; ред. Ури Гершович. – М.–Иерусалим: «Библиотека М. Гринберга», 2026. – 624 с.
ISBN 978-965-7878-02-6
Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш – Содержание
Предисловие ко второму изданию английского перевода
Предисловие автора к первому английскому изданию
Предисловие редактора русского перевода
Часть первая. Общее введение
Исторические рамки
Политическая история
Начало раввинистического движения
Источники
Периодизация еврейской истории
Система раввинистических школ
Начальное обучение
Раввинистическое образование в Палестине
Раввинистические академии Вавилонии
Ученики
Раввинистическая герменевтика
Семь правил Гиллеля
Тринадцать миддот р. Ишмаэля
Тридцать две миддот
Устная и письменная традиция
Устная Тора: существовал ли запрет на ее запись?
Раввинистические свидетельства о запрете записывать Устную Тору
Раввинистические свидетельства о записи Устной Торы
Школы и устные традиции
Изучение раввинистических текстов: проблема метода
История литературы
История культуры и религии
История форм, традиций и редакций
Законоучители
Источники
Имена учителей как основание для датировки
Проблемы жизнеописания учителей
Важнейшие законоучители
Языки раввинистической литературы
Мишнаитский иврит
Аморайский иврит
Галилейский арамейский
Вавилонский арамейский
Иноязычные слова и заимствования
Словари
Часть вторая. Талмудическая литература
Мишна
Значение терминов
Структура и содержание
Происхождение
Текст: рукописи и издания
Комментарии к Мишне
Тосефта
Название, структура и содержание
История создания
Текст Тосефты
Комментарии к Тосефте
Иерусалимский Талмуд
Значение терминов
Структура и содержание
Традиционное представление об истории создания
Редакция
Текст
Комментарии
Вавилонский Талмуд
Структура и содержание
Традиционное представление об истории создания
Редактирование
Текст
Авторитет Вавилонского Талмуда
Комментарии
Полемика вокруг Талмуда
Неканонические трактаты
Авот де-рабби Натан
Софрим
Эвель Раббати
Калла
Дерех Эрец Рабба
Дерех Эрец Зутта
Перек ха-Шалом
Другие «малые трактаты»
Часть третья. Мидраши
Введение
Термин
Истоки метода мидраша
Характер раввинистического мидраша
Классификация мидрашей
Цикл синагогальных чтений
Синагогальное богослужение. Петиха и хатима
Галахические мидраши
Общее введение
Мехилта де-рабби Ишмаэль
Мехилта де-рабби Шимон б. Йохай
Сифра
«Мехилта» на Левит?
Сифрей Бемидбар
Сифрей Зутта
Сифрей Деварим
Мидраш Таннаим
Древнейшие экзегетические мидраши
Берешит Рабба
Эйха Рабба
Гомилетические мидраши
Вайикра Рабба
Песикта де-рав Кахана
Песикта Раббати
Танхума — Йеламдену
Деварим Рабба
Шемот Рабба
Бемидбар Рабба
Малые гомилетические мидраши
Мидраши на пять Мегиллот
Так называемые Раббот
Другие мидраши на Мегиллот
Другие экзегетические мидраши
Мидраш Иона
Мидраш Техиллим
Мидраш Мишлей
Мидраш Иов
Другие агадические сочинения
От мидраша к повествованию
Мидраши этического характера
Эзотерические и мистические сочинения
Компиляции. Комментарии, названные мидрашами
Ялкут Шимони
Ялкут ха-Махири
Ялкут Реувени
Мидраш ха-Гадоль
Берешит Раббати
Леках Тов
Сехель Тов
Мидраш Шемуэль
Берешит Зутта
Питрон Тора
Другие мидраши и похожие сочинения
Приложение
Список недельных глав чтения Торы согласно годичному циклу
Сокращения
Литература, цитируемая в сокращенной форме
Список упоминаемых талмудических и более поздних раввинистических источников
Указатель ссылок
Предметный указатель
Указатель имен
Указатель современных авторов
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