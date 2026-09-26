Штембергер - Введение в Талмуд и мидраш

«Введение в Талмуд и мидраш» Гюнтера Штембергера — фундаментальный справочник по классической раввинистической литературе, выросший из многократно перерабатывавшегося труда Германа Л. Штрака. Книга вводит читателя в историческую среду формирования раввинистического иудаизма, систему школ и передачи знания, принципы раввинистической герменевтики, проблему соотношения устной и письменной традиции, языки раввинистической литературы и современные методы ее исследования.

Основная часть труда представляет систематическое описание Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, малых трактатов и обширного корпуса мидрашической литературы. Штембергер рассматривает структуру, происхождение, редакционную историю, рукописную традицию, датировку и научную библиографию каждого памятника, уделяя особое внимание методологическим трудностям реконструкции истории текстов. Книга рассчитана прежде всего на студентов, преподавателей и исследователей иудаизма, библеистики, истории религий и раннего христианства, однако может служить систематическим путеводителем по раввинистической литературе и для подготовленного неспециалиста.

Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш

Пер. с нем. Юрия Аржанова; ред. Ури Гершович. – М.–Иерусалим: «Библиотека М. Гринберга», 2026. – 624 с.

ISBN 978-965-7878-02-6

Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш – Содержание