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Штембергер - Введение в Талмуд и мидраш

Штембергер - Введение в Талмуд и мидраш
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, JUDAICA, Biblical Studies, **Jewish History, Reference, Religious Studies Atheism, Jewish Texts Library

«Введение в Талмуд и мидраш» Гюнтера Штембергера — фундаментальный справочник по классической раввинистической литературе, выросший из многократно перерабатывавшегося труда Германа Л. Штрака. Книга вводит читателя в историческую среду формирования раввинистического иудаизма, систему школ и передачи знания, принципы раввинистической герменевтики, проблему соотношения устной и письменной традиции, языки раввинистической литературы и современные методы ее исследования.

Основная часть труда представляет систематическое описание Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, малых трактатов и обширного корпуса мидрашической литературы. Штембергер рассматривает структуру, происхождение, редакционную историю, рукописную традицию, датировку и научную библиографию каждого памятника, уделяя особое внимание методологическим трудностям реконструкции истории текстов. Книга рассчитана прежде всего на студентов, преподавателей и исследователей иудаизма, библеистики, истории религий и раннего христианства, однако может служить систематическим путеводителем по раввинистической литературе и для подготовленного неспециалиста.

Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш

Пер. с нем. Юрия Аржанова; ред. Ури Гершович. – М.–Иерусалим: «Библиотека М. Гринберга», 2026. – 624 с.
ISBN 978-965-7878-02-6

Штембергер Гюнтер – Введение в Талмуд и мидраш – Содержание

  • Предисловие ко второму изданию английского перевода

  • Предисловие автора к первому английскому изданию

  • Предисловие редактора русского перевода

  • Часть первая. Общее введение

    • Исторические рамки

      • Политическая история

      • Начало раввинистического движения

      • Источники

      • Периодизация еврейской истории

    • Система раввинистических школ

      • Начальное обучение

      • Раввинистическое образование в Палестине

      • Раввинистические академии Вавилонии

      • Ученики

    • Раввинистическая герменевтика

      • Семь правил Гиллеля

      • Тринадцать миддот р. Ишмаэля

      • Тридцать две миддот

    • Устная и письменная традиция

      • Устная Тора: существовал ли запрет на ее запись?

      • Раввинистические свидетельства о запрете записывать Устную Тору

      • Раввинистические свидетельства о записи Устной Торы

      • Школы и устные традиции

    • Изучение раввинистических текстов: проблема метода

      • История литературы

      • История культуры и религии

      • История форм, традиций и редакций

    • Законоучители

      • Источники

      • Имена учителей как основание для датировки

      • Проблемы жизнеописания учителей

      • Важнейшие законоучители

    • Языки раввинистической литературы

      • Мишнаитский иврит

      • Аморайский иврит

      • Галилейский арамейский

      • Вавилонский арамейский

      • Иноязычные слова и заимствования

      • Словари

  • Часть вторая. Талмудическая литература

    • Мишна

      • Значение терминов

      • Структура и содержание

      • Происхождение

      • Текст: рукописи и издания

      • Комментарии к Мишне

    • Тосефта

      • Название, структура и содержание

      • История создания

      • Текст Тосефты

      • Комментарии к Тосефте

    • Иерусалимский Талмуд

      • Значение терминов

      • Структура и содержание

      • Традиционное представление об истории создания

      • Редакция

      • Текст

      • Комментарии

    • Вавилонский Талмуд

      • Структура и содержание

      • Традиционное представление об истории создания

      • Редактирование

      • Текст

      • Авторитет Вавилонского Талмуда

      • Комментарии

      • Полемика вокруг Талмуда

    • Неканонические трактаты

      • Авот де-рабби Натан

      • Софрим

      • Эвель Раббати

      • Калла

      • Дерех Эрец Рабба

      • Дерех Эрец Зутта

      • Перек ха-Шалом

      • Другие «малые трактаты»

  • Часть третья. Мидраши

    • Введение

      • Термин

      • Истоки метода мидраша

      • Характер раввинистического мидраша

      • Классификация мидрашей

      • Цикл синагогальных чтений

      • Синагогальное богослужение. Петиха и хатима

    • Галахические мидраши

      • Общее введение

      • Мехилта де-рабби Ишмаэль

      • Мехилта де-рабби Шимон б. Йохай

      • Сифра

      • «Мехилта» на Левит?

      • Сифрей Бемидбар

      • Сифрей Зутта

      • Сифрей Деварим

      • Мидраш Таннаим

    • Древнейшие экзегетические мидраши

      • Берешит Рабба

      • Эйха Рабба

    • Гомилетические мидраши

      • Вайикра Рабба

      • Песикта де-рав Кахана

      • Песикта Раббати

      • Танхума — Йеламдену

      • Деварим Рабба

      • Шемот Рабба

      • Бемидбар Рабба

      • Малые гомилетические мидраши

    • Мидраши на пять Мегиллот

      • Так называемые Раббот

      • Другие мидраши на Мегиллот

    • Другие экзегетические мидраши

      • Мидраш Иона

      • Мидраш Техиллим

      • Мидраш Мишлей

      • Мидраш Иов

    • Другие агадические сочинения

      • От мидраша к повествованию

      • Мидраши этического характера

      • Эзотерические и мистические сочинения

    • Компиляции. Комментарии, названные мидрашами

      • Ялкут Шимони

      • Ялкут ха-Махири

      • Ялкут Реувени

      • Мидраш ха-Гадоль

      • Берешит Раббати

      • Леках Тов

      • Сехель Тов

      • Мидраш Шемуэль

      • Берешит Зутта

      • Питрон Тора

      • Другие мидраши и похожие сочинения

  • Приложение

    • Список недельных глав чтения Торы согласно годичному циклу

    • Сокращения

    • Литература, цитируемая в сокращенной форме

    • Список упоминаемых талмудических и более поздних раввинистических источников

    • Указатель ссылок

    • Предметный указатель

    • Указатель имен

    • Указатель современных авторов

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 10 hours ago
Шикарный справочник, очень необходимы тем библеистам, к-е работают с НЗ в контексте еврейской литературы эпои Второго Храма. (Впрочем, по иному библеисты и не работают.) Пользуюсь его анг. изданием уже неск. десятилетий, вот и на русском вышла книга. Нынешним студентам даже особо напрягаться не надо с языками, на к-х издана бОльшая часть библеистики! Спасибо, друзья, за пополнение библиотеки!
E
esxatos 11 hours ago
Аж не верится, что этот редчайший шедевр перевели на рксский язык...

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