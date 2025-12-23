Шварц-Салант - Черная ночная рубашка

В самых невинных социальных взаимодействиях с людьми подчас происходит нечто удивительное. Это может случиться и во время случайной встречи на улице, и на званом обеде, и между коллегами на работе, и между друзьями за чашечкой кофе — словом, в любое время, в любом месте, с любым человеком. Я имею в виду ситуации, когда вдруг некое чувство неловкости, неудобства охватывает общающихся. Без преувеличения можно назвать такое переживание невыносимым. Оно может быть едва распознаваемым ощущением — некое странное, необъяснимое чувство затрудненности, заставляющее ваше тело напрячься, словно отторгая что-то, что вы ни за что не сможете назвать, спроси вас кто-нибудь об этом. Или же иногда, без всяких видимых причин, обычная пауза в разговоре вдруг кажется дискомфортной, даже угрожающей, и вызывает странное чувство вины, как будто между вами и вашим собеседником присутствует нечто такое, чего вы изо всех сил старались не заметить.

Я полусознательно наблюдал за подобными любопытными случаями на протяжении многих лет и смутно задавался вопросом, что происходит. Постепенно понял, что этот феномен порой присутствует и в моей консультативной комнате в ходе взаимодействий с анализируемыми. Годами подмечая эти случаи и задаваясь вопросами о них, я, возможно, бессознательно взрастил в себе способность к более полному их восприятию. Какова бы ни была причина, но мое сознательное внимание к феноменологии того, что я позже назвал комплексом слияния, начало кристаллизоваться однажды утром на сессии с анализируемой, которую я буду называть Наоми.

Эта привлекательная и интеллигентная сорокалетняя женщина пришла ко мне по совету подруги, прочитавшей мою книгу о нарциссизме. Наоми была физиотерапевтом и при этом весьма хорошо ориентировалась в психоаналитической литературе. Помимо проблем в супружестве, приведших ее в терапию, очень скоро обнаружилось, что она глубоко заинтересована собственным психологическим ростом.

Шварц-Салант Натан - Черная ночная рубашка - Комплекс слияния и непрожитая жизнь

Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2026. — 273 с. (Юнгианская психология)

ISBN 978-5-89353-711-6 (рус.)

ISBN 978-1-888602-41-8 (англ.)

Шварц-Салант Натан — Черная ночная рубашка — Содержание