Шварц-Салант - Черная ночная рубашка
В самых невинных социальных взаимодействиях с людьми подчас происходит нечто удивительное. Это может случиться и во время случайной встречи на улице, и на званом обеде, и между коллегами на работе, и между друзьями за чашечкой кофе — словом, в любое время, в любом месте, с любым человеком. Я имею в виду ситуации, когда вдруг некое чувство неловкости, неудобства охватывает общающихся. Без преувеличения можно назвать такое переживание невыносимым. Оно может быть едва распознаваемым ощущением — некое странное, необъяснимое чувство затрудненности, заставляющее ваше тело напрячься, словно отторгая что-то, что вы ни за что не сможете назвать, спроси вас кто-нибудь об этом. Или же иногда, без всяких видимых причин, обычная пауза в разговоре вдруг кажется дискомфортной, даже угрожающей, и вызывает странное чувство вины, как будто между вами и вашим собеседником присутствует нечто такое, чего вы изо всех сил старались не заметить.
Я полусознательно наблюдал за подобными любопытными случаями на протяжении многих лет и смутно задавался вопросом, что происходит. Постепенно понял, что этот феномен порой присутствует и в моей консультативной комнате в ходе взаимодействий с анализируемыми. Годами подмечая эти случаи и задаваясь вопросами о них, я, возможно, бессознательно взрастил в себе способность к более полному их восприятию. Какова бы ни была причина, но мое сознательное внимание к феноменологии того, что я позже назвал комплексом слияния, начало кристаллизоваться однажды утром на сессии с анализируемой, которую я буду называть Наоми.
Эта привлекательная и интеллигентная сорокалетняя женщина пришла ко мне по совету подруги, прочитавшей мою книгу о нарциссизме. Наоми была физиотерапевтом и при этом весьма хорошо ориентировалась в психоаналитической литературе. Помимо проблем в супружестве, приведших ее в терапию, очень скоро обнаружилось, что она глубоко заинтересована собственным психологическим ростом.
Шварц-Салант Натан - Черная ночная рубашка - Комплекс слияния и непрожитая жизнь
Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2026. — 273 с. (Юнгианская психология)
ISBN 978-5-89353-711-6 (рус.)
ISBN 978-1-888602-41-8 (англ.)
Шварц-Салант Натан — Черная ночная рубашка — Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- К читателю
- Глава 1. Предвестники хаоса
- Глава 2. Восприятие: незримый мир комплекса слияния
- Глава 3. Раскрытие комплекса слияния
- Глава 4. Вездесущность комплекса слияния
- Глава 5. Тонкое тело души: защитный покров внутренней жизни
- Глава 6. Трансформирование «суррогатной кожи»
- Глава 7. «Черная ночная рубашка»
- Глава 8. Раскрытие фантазий, страха и ярости
- Глава 9. Отвращение, обвинение и передача
- Глава 10. Архетипическое ядро комплекса слияния
- Глава 11. Комплекс слияния в творчестве
- Глава 12. По ту сторону Самости
- Приложение А. Подходы, основанные на теории развития и имагинативного поля
- Приложение Б. Комплекс слияния и поле: руководство для сомневающихся
- Примечания
- Литература
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