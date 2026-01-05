Сидаш - Русский эллинизм - Избранные статьи - Том II

— Тарас Геннадьевич, вы известны как философ-античник, что заставило вас выйти за пределы своей компетенции и заняться составлением книги источников древнерусского канонического права?

— Видите ли, пределы компетенции существуют у физиков-­ядерщиков или у сантехников жэковских — строгосказать, у всех тех, кто усвоил себе англо­американскую образовательную «специализаторскую» парадигму. По­скольку я был воспитан на гуманистическом континетальном идеале универсальности, то сам термин «пределы компетенции» обозначает для меня либо нежелание подоб­ного мне человека заниматься чем­то, либо инопланетянина от образования, с которым мы не способны понимать друг друга ныне и присно, и во веки веков!..

— Хорошо-хорошо, давайте я спрошу по-другому. (Пауза.) Что это вы, Тарас Геннадьевич, занялись соборными актами древнерусской церкви и сопутствующими им трактатами, хотя до сих пор занимались главным образом древними философами?

— Эллинская древность никогда не была для меня академическим интересом (т. е. способом прокормиться и сде­лать имя в университете), никогда не была для меня интере­сом чисто эстетическим (своего рода наркотиком, позволя­ющим забыть настоящее). Я всегда занимался эллинскими древностями как своим прошлым, будучи убежден, что ду­ховный исток нашей — общеславянской или, эже, русской — ментальности мы должны найти и уметь прослеживать вплоть да ахейского крито­микенского государства. Для чего? Ну, хотя бы для того, чтобы не повторять роковой для европейских народов ошибки, однажды уже совершенной в IV в. по Р. Х., т. е. не говорить со всевозможными носителями авраамического сознания с точки зрения «младшего брата», — умея показать, что государство Саула­-Соломона, будучи во всяком случае на полтысячи лет младше, на эту роль определенно никак не годится. Это со стороны отри­цательной.

Ну а со стороны положительной вот как. Эллин­ская древность — это наш дом. Тот, кто впервые видит его, читая Эсхила или Платона, скажем, видит его очень далеко, как некий храм на горе. Эстеты этими видениями и ограничиваются. Но мне всегда хотелось быть в нем, а не только видеть его со стороны. Так вот, путь к нему для нас только один — через историю России, а в истории России — через историю наиболее духовной и эллинизированной ее части: русского церковного государства, которое сейчас — уродливо модернизируя понятие — называют средневековой рус­ской церковью. Пусть, спускаясь в то или иное ущелье, ты не видишь его белых колонн, проходит время, и они оказываются ближе. Другого пути нет. В свое время это отлично поняли римляне, пройдя к эллинской древности сквозь себя и создав, тем самым, свой глубоко оригинальный стиль. Сами римляне не могут быть путем, и принимать их в этом качестве — как это делали итальянские гуманисты или тот же Ницше — глубокое заблуждение, однако римляне, несомненно, являются парадигматическим примером следования по этому пути.

Тарас Сидаш - Русский эллинизм - Избранные статьи - Том II

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — 1104 с.

ISBN 978-5-7164-0656-8

Тарас Сидаш - Русский эллинизм - Избранные статьи - Том II - Содержание

Русский эллинизм

Философские аспекты «Скрижали»

Московские Соборы 1660, 1666 и 1667 годов

Соловецкий Архив

Московские Соборы эпохи падения Московского Патриархата в XVII в.

От евангелия к Единоверию (семь катехизических бесед)

О. Иоанн Верховский как основоположник единоверческого богословия

Всероссийские (поместные) Единоверческие Съезды (Соборы)

Приложения

Приложение 1. Проповеди

Приложение 2. Статьи о Единоверии

Приложение 3. Прикладная экклезиология

Приложение 4. Строматы

Приложение 5. Интервью

Послесловие ко второму тому