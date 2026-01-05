Тарас Сидаш - Стихи

Издательский проект Quadrivium

Несколько слов о поэзии не как о — то есть не о том, как поэзия осуществляется: не о жанрах, размерах, ритмах, рифме и прочем, — но о том, чтó есть поэзия.



Подражание и выражение — обозначают не два разных действия, но два содержания одного и того же действия. Древние называли свою поэзию подражанием, поскольку речь шла в ней главным образом не о поэтах, но о героях, которых они изображали, поэтически подражая им. Всё средневековье поэзия мирно проспала в риторике. В новое время основным предметом поэзии стал сам поэт, который — говоря языком древних — поэтически подражал себе, а говоря языком новоевропейским — выражал себя, или самовыражался.



Ни одно живое существо, однако, не подражает (не выражает, не изображает) без цели. И нельзя спросить, чтó есть нечто, не имея в виду цели его существования. Поэтому, спрашивая, чтó есть поэзия, мы спрашиваем: зачем есть поэзия?



Если взглянуть на архаичнейшие формы ìßìçóéò-а, а именно — на охотничью и аграрную магию, — то они осуществлялись ради успеха на охоте и в поле. Поскольку же наша поэзия есть их преемница, следует искать и у нее подобную цель. Добыча зверя и выращивание урожая суть средства животного выживания; понятно, что и наша поэзия не лишена такого прагматизма, помогая порой добыть угля или взрастить военную победу, — что, однако, не исчерпывает содержания ни древней, ни новой поэзии.

Взяв за образец архаичную медицинскую магию, Аристотель (сын врача) провозгласил целью поэтического искусства очищение, êÜèáñóéò. И концепт этот показался настолько убедительным, что с различными морально-педагогическими вариациями дожил до XX-го века, когда интерес к поэзии иссяк вовсе, то есть поэзия опять начала засыпать в художественной прозе.

Катартическая теория, однако, мало отлична от предшествующих — в том отношении, что здоровье также есть средство и свойство животной жизни, так что «катарсис» употребляется относительно душевных реалий только метафорически, а поэзия, служащая êÜèáñóéò-у, есть либо средство животной жизни — пусть и со стороны душевной (отрыдал/отхохотал — и к станку), — либо метафора, и мы не знаем: метафора чего.

Мы взглянем на это по-другому. Совершенно очевидно, что поэзия является прежде всего развлечением. Развлечение нужно понимать прямо — как прекращение имевшегося влечения и начало иного. Понятно, что если до того человек влёкся к высокому, ему вряд ли полезно развлекаться, но подавляющему большинству людей, чьё влечение направлено на самые низменные предметы, развлечение прямо показано.



Мудрые эллины называли развлечение øõчáãùãßá — душеводительством (этот же термин широко используется в православной аскетике), имея в виду, что всякий уход от имеющегося влечения есть своего рода хождение, путешествие. Итак, поэзия есть прежде всего психагогия; от терминов «подражание» и «выражение» мы отказываемся.



Сидаш Тарас Геннадьевич - Книга стихов

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 704 с.

Настоящую книгу следует рассматривать как третий том собрания сочинений автора.

ISBN 978-5-00207-109-8