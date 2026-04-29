Сіґел - Свідоме батьківство

Те, як ви осмислюєте свій дитячий досвід, має значний вплив на ваше батьківство. У цій книжці ми поміркуємо над тим, як самоусвідомлення допомагає нам змінити підходи, до яких ми вдаємося, виконуючи свою батьківську роль. Глибше пізнавши себе, ви побудуєте значно ефективніші й радісніші стосунки зі своїми дітьми. Завдяки особистому зростанню та розумінню самих себе ми наповнюємо наших дітей відчуттям емоційної рівноваги й безпеки, які стануть запорукою їхнього успіху. Дослідження в царині дитячого розвитку продемонстрували, що прив’язаність дітей до батьків і пов’язане з нею відчуття безпеки дуже сильно залежать від того, як батьки розуміють власний дитячий досвід. Усупереч думці багатьох людей ваш ранній досвід не обумовлює вашудолю. Якщо ви мали важкедитинство, проте змогли осмислити його, то ті самі негативні моделі взаємодії не повторяться у стосунках із вашими дітьми. Однак, як доводить наука, без цього осмислення історія, найімовірніше, повториться, адже негативні моделі сімейних взаємодій передаються з покоління в покоління. Ця книжка призначена допомогти вам осмислити своє життя як минуле, так і сучасне, покращивши розуміння того, як дитинство вплинуло на ваше життя і впливає на ваше батьківство.

Сіґел Дж. Деніел, Гарцел Мері - Свідоме батьківство - Як глибоке розуміння себе допомагає виховати успішних дітей

Деніел Дж. Сіґел, Мері Гарцел ; пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2022. 272 с.

Сіґел Дж. Деніел, Гарцел Мері - Свідоме батьківство - Зміст

ДЕКІЛЬКА СХВАЛЬНИХ ВІДГУКІВ

ВСТУП СВІДОМЕ БАТЬКІВСТВО: СУТЬ НАШОГО ПІДХОДУ

РОЗДІЛ 1 ЯК МИ ЗАПАМ’ЯТОВУЄМО: СТАЄМО САМІ СОБОЮЗАВДЯКИ ДОСВІДУ

РОЗДІЛ 2 ЯК МИ СПРИЙМАЄМО РЕАЛЬНІСТЬ: КОНСТРУЮВАННЯ ІСТОРІЙ НАШОГО ЖИТТЯ

РОЗДІЛ 3 ЯК МИ ВІДЧУВАЄМО: ЕМОЦІЇ В НАШОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ТА МІЖОСОБИСТІСНОМУ СВІТІ

РОЗДІЛ 4 ЯК МИ СПІЛКУЄМОСЯ: СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

РОЗДІЛ 5 ЯК МИ ПРИВ’ЯЗУЄМОСЯ: СТОСУНКИ МІЖДІТЬМИ Й БАТЬКАМИ

РОЗДІЛ 6 ЯК МИ ОСМИСЛЮЄМОСВОЄ ЖИТТЯ: ПРИВ'ЯЗАНІСТЬ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

РОЗДІЛ 7 ЯК МИ ОПАНОВУЄМО СЕБЕ Й УСЕ ВИПУСКАЄМО З РУК: ВИСОКАТА НИЗЬКАДОРОГА

РОЗДІЛ 8 ЯК МИ РОЗ'ЄДНУЄМОСЯ ТА ВОЗЗ'ЄДНУЄМОСЯ: РОЗРИВИ Й НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ

РОЗДІЛ 9 ЯК МИ ВИРОБЛЯЄМО ВНУТРІШНІЙ ЗІР: СПІВЧУТТЯ Й РЕФЛЕКТИВНІ ДІАЛОГИ

РОЗДУМИ

ПОДЯК