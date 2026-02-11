Симонов - Общая история Церкви - 2 - 1 - От Реформации к веку секулярной глобализации
Труды исторического факультета МГУ
Реформация возникла внутри католической церкви, и первоначальные идеи движения были направлены на поиски путей позитивного преобразования католической церкви изнутри. Первоначально Реформация представляла собой борьбу за истинную форму христианства, и в самом начале движения мало кто мог подумать, что его результаты окажутся по своей сути антикатолическими и даже антицерковными.
Реформация оказала на церковь влияние, которое не сравнимо с воздействием на нее всех предыдущих внутрицерковных конфликтов - древних и средневековых ересей и сект и даже разделения Восточной и Западной церквей. Протестантское движение, бывшее поначалу протестом против торговли индульгенциями, оказалось по сути систематическим пересмотром путей, на которых личность может достичь и сохранить связь с Богом. Начав с малого, оно поставило перед собой всеобъемлющую задачу преодолеть противоречие между католической религиозной системой в идее и католической религиозной системой на деле, подорвав прежнюю всеохватную власть католической церкви над душами.
Общая история Церкви - Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 «История» - В 2 томах
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); ист. ф-т ; [сост., отв. ред. В.В. Симонов].
М. : Наука, 2017
Труды исторического факультета МГУ: 80 ; Сер.II. Исторические исследования, 37).
ISBN 978-5-02-039218-2
Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви - XVI - начало XX века
М.: Наука, 2017. - 538 с.
ISBN 978-5-02-039220-5 (в пер.)
Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века - Содержание
Глава 15. Идея «национальной церкви» и протестантская Реформация (В.В. Симонов)
§ 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации
1. Предреформация
2. Реформация как борьба за «истинную Церковь»
3. Протестантская Реформация - многофакторный процесс
4. Предпосылки Реформации
5. Причины Реформации
§ 2. Идея «национальной церкви»
1. Реформация как отражение социально-политических и национальных процессов
2. Формирование национальных государств и идея «национальной церкви»
§ 3. Мартин Лютер и его учение (Начало богословия Реформации)
1. Основные вехи жизненного пути Лютера
2. Основные тезисы богословия Лютера
3. Quinque sola («Пять "только"»)
4. Экклезиология Лютера
§ 4. Политический контекст Реформации: Священная Римская империя и Швейцария
1. «Реформация немецких князей»
2. Богословский плюрализм в стане реформаторов
3. Территориально-церковный раскол
4. Второй Шпейерский рейхстаг. Protestatio
5. «Аугсбургское вероисповедание»
6. Кальвинизм
7. Реформация в Швейцарии
8. Военное противостояние католиков и протестантов в Германии
9. Аугсбургский религиозный мир. Cuius regio, eius religio
10.Тридцатилетняя война и Вестфальский мир
§ 5. Развитие реформационного движения в Западной Европе
1. Распространение новых форм организации религиозных общин
2. Скандинавские страны
3. Франция
4. Англия и Шотландия. Англиканизм и пуританство
5. Италия и Испания
6. Реформация в Восточной Европе
7. Распространение Реформации за пределы Европы
§ 6. Последствия Реформации
1. Религиозная жизнь общества
2. Церковно-государственные отношения
3. Индивидуализм и свобода совести
4. Социальные результаты и секуляризация
5. Дискретность протестантизма и секуляризация сознания
Глава 16. Католический ответ протестантизму. Контрреформация и католическая реформа (В.В. Симонов)
§ 1. Формирование идеологических основ католической реформы и Контрреформации
1. Поиск католического ответа Реформации
2. Социально-политические предпосылки католической реформы. Национальные церкви
3. Церковная организация в Священной Римской империи германской нации
4. Церковь во Франции. Галликанизм
5. Церковная организация в Испании
6. Католическая церковь в Польше
7. Города
8. Внутрицерковные предпосылки реформ. Концилиаризм
9. «Предреформа»
§ 2. Тридентский собор и его последствия
1. Перед собором
2. Религиозно-политическая ситуация вокруг Тридентского собора
3. Тридентский собор
4. Первый этап собора
5. Второй этап собора
6. Третий этап собора
7. Значение Тридентского собора
§ 3. Контрреформация и католическая реформа
1. Контрреформация и католическая реформа: содержание понятий
2. Церковно-организационные вопросы
3. Догматические вопросы
4. Развитие католического богослужения
5. Пастырские проблемы, вопросы духовного образования и подготовки священнослужителей
6. Взаимоотношения с протестантами
7. Инквизиция и духовная цензура (Index librorum prohibitorum)
8. Политическая Контрреформация
Глава 17. Православный Восток и Реформация
§ 1. «Акты Виртембергские». Первая попытка диалога протестантов с константинопольским престолом (В.В. Симонов)
1. Попытки установления межконфессионального диалога
2. Ответы Константинополя
§ 2. Кирилл Лукарис - «протестантствующий патриарх» (В.В. Симонов)
1. Формирование протестантского окружения Лукариса
2. Женевское Confessio fidei
3. Современные попытки интерпретации деятельности Кирилла I
4. Реакция православного Востока на Confessio fidei
5. Православный Восток и западные конфессии в XVII веке
§ 3. Греческое православие и западные влияния в XVIII-XIX веках (А.Г. Зоитакис)
1. Католическая пропаганда
2. Католическое униатство на Балканах
3. Протестантская экспансия на Востоке в Новое время
4. Культурно-образовательная миссия протестантов
§ 4. Протестантизм и православие на Балканах (А.Г. Зоитакис)
1. Элладская церковь и вызов протестантизма
2. Общество Зой («Жизнь»)
3. Ответ на вызов протестантизма
4. Протестантские миссии в Болгарии. Перевод Библии
5. Протестантизм в югославянских землях
6. Протестантские идеи в Румынии
Глава 18. Русская церковь в реформационную эпоху
§ 1. Русская церковь в XV-XVII веках (Е.В. Белякова)
1. Падение Константинополя и утверждение московской автокефалии
2. Последствия изменения положения митрополита. Утверждение идеологии самодержавия
3. Споры о монашестве
4. Рост значения церкви в жизни общества. Борьба с ересями и вольномыслием
5. Попытки регламентации и исправления церковной жизни. Стоглав. Канонизация
6. Расширение границ Московской митрополии
7. Начало книгопечатания
8. Учреждение патриаршества
9. Киевская митрополия: между Римом и Константинополем
10. Брестская уния и ее последствия
11. Обострение конфессионального вопроса во время Смуты
12. Начало церковных реформ
§ 2. Русская церковь в XVIII веке (Г.М. Запальский)
1. Церковная реформа Петра I и ее последствия
2. Проблема секуляризации церковных земель
3. Русское духовенство и церковная реформа
4. Реформа и монастыри
5. Развитие системы духовного образования. Богословие
§ 3. Раскол Русской церкви и история старообрядческого движения (И.В. Поздеева)
1. Церковные реформы патриарха Никона и причины раскола
2. Начало реформы
3. Противостояние реформам
4. Распространение реформы и ответ старообрядцев
5. Дальнейшее распространение и разделение внутри старообрядчества. Согласие приемлющих священство («поповское» согласие)
6. Старообрядцы-беспоповцы
7. Единоверие (В.В. Симонов)
8. Культурное наследие старообрядчества
§ 4. Экклезиология старообрядческих согласий (И.В. Поздеева)
1. Экклезиологический вызов раскола
2. Экклезиологические взгляды старообрядцев-беспоповцев
3. Таинства Церкви в отсутствие иерархии
4. Осмысление Церкви старообрядцами, приемлющими священство
5. Осмысление таинств Церкви в старообрядческих «поповских» согласиях
§ 5. «Серебряный век» русского старообрядчества (И.В. Поздеева)
1. Уравнение в правах и его последствия
2. Философско-богословская мысль старообрядчества
§ 6. Старообрядчество сегодня (И.В. Поздеева)
1. Старообрядчество на рубеже XX-XXI веков
2. Старообрядческая диаспора
Глава 19. Европейское Просвещение и буржуазные революции - идеологический и политический вызовы церковной структуре (В.В. Симонов)
§ 1. Католическая церковь и европейское Просвещение
1. Идеология Просвещения
2. Новый тип социального мышления
3. Новая политическая философия
4. Новый тип отношений церкви и общества
§ 2. Влияние Просвещения на католическую мысль и церковно-государственные отношения: фебронианизм и иосифизм
1. Ослабление католичества
2. Фебронианизм в Германии
3. Политика иосифизма в Австро-Венгрии
4. Монастырская реформа во Франции. Роспуск ордена иезуитов
5. Католическое Просвещение
6. Конфликт идей
§ 3. Католическая церковь в поисках ответа на идеологию Просвещения
1. Пастырская работа
2. Канонические меры. Отлучение масонов
§ 4. Упадок папства
1. Религиозная демаркация Европы
2. Политика абсолютизма и кризис папства
3. Иннокентий XI: временная стабилизация
4. Папство - заложник великих держав
§ 5. Янсенизм
1. Янсенизм - догматический вызов католической церкви
2. Пор Руаяль и его поражение
§ 6. Католическая церковь и эпоха буржуазных революций
1. Английская буржуазная революция XVII века
2. Великая французская революция 1789-1794 годов
3. Конкордат 1801 года
4. Католическая церковь в период Наполеоновских войн
5. Реставрация и конкордаты с европейскими державами
§ 7. Европейские революции первой половины XIX в. и католическая церковь
1. Папство и революционное движение в Европе в первой половине XIX века
2. Папство и итальянская революция
§ 8. I Ватиканский собор (1868-1870) и догмат о папской непогрешимости
1. Подготовительные комитеты и работа собора
2. О вере католической церкви
3. Догмат о папской непогрешимости (infallibilitas)
4. Значение I Ватиканского собора
5. Последствия I Ватиканского собора
6. Старокатолицизм
7. Папство после I Ватиканского собора. Kulturkampf.
Глава 20. Православие в XIX веке
§ 1. Национально-освободительное движение на православном Востоке. Образование Элладской православной церкви (Л.Г. Зоитакис)
1. «Филокалическое возрождение» и греческое национально-освободи тельное движение
2. Национально-освободительная революция в Греции
3. Религиозная политика правительства Каподистрии
4. Проблема автокефалии
5. Автокефальная Элладская церковь в период «баварократии»
6. Гюльханейский хатти-шериф 1839 года и хатти-хумаюн 1856 года
7. Вселенский Патриархат в условиях автокефализации
8. Политика Абдул-Хамида II в отношении православной церкви
§ 2. Просвещение и православие (А.Г. Зоитакис)
1. Европейское Просвещение на православном Востоке
2. Просвещение и традиционализм
3. Вселенский Патриархат и вызов Просвещения
§ 3. Русская церковь в XIX - начале XX века (Г.М. Запальский)
1. Изменение роли синода
2. Система духовного образования
3. Светская религиозная философия
4. Церковь после реформ Александра II
5. Финансово-хозяйственная деятельность московских монастырей на рубеже XIX-XX веков (Е.В. Гувакова)
6. Православное миссионерство
7. Российская церковь на рубеже XIX-XX веков
8. Проблема созыва Поместного собора
9. Церковь и Февральская революция 1917 года
Глава 21. Церковь и капитализм: экономический вызов церковной структуре (В.В. Симонов)
§ 1. Промышленная революция и католическая церковь
1. Церковь и капитализм
2. Зарождение социальной доктрины католицизма. Либеральный католицизм и католический социализм
3. Rerum novarum
4. Дальнейшее развитие католического социального учения
§ 2. Географическая революция и католическая церковь
1. Колонизация и евангелизация
2. «Внутренняя миссия»
§ 3. Мировоззренческие революции
1. Апологетика христианства
2. Рационализация христианства и вызов марксизма
3. Силлабус Пия IX
4. Либеральное богословие и «американизм»
§ 4. Католический модернизм
1. Модернизм - внутренний вызов католической церкви
2. Декрет Lamentabili, энциклики Pascendi и Editae и антимодернистская присяга духовенства
3. Реформа канонического права и литургическая реформа
4. «Литургическое движение»
§ 5. Греческий православный Восток перед вызовом капитализма (А.Г. Зоитакис)
1. Православная церковь в условиях экспансии Запада
2. Обмирщение
3. Традиционалистская оппозиция
4. Влияние западных идеологий
5. Церковь как «орудие влияния»
§ 6. Христианское богословие и социальный вопрос (В.В. Симонов)
1. Католическая церковь и «рабочий вопрос» в XX веке
2. Священники-рабочие
3. Развитие католической социальной доктрины
4. «Теология освобождения»
5. Протестантизм и капиталистическая экономика
6. Православие и капитализм (А.Г. Зоитакис, В.В. Симонов)
Принятые сокращения
Summary
Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века - § 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации
1. Предреформация. Религиозные движения, совокупность которых составляет Реформацию, возникли гораздо раньше XVI в. На рубеже XV-XVI вв. вся Западная Европа жила чаяниями и предчувствием коренных улучшений церковной жизни in capite et in membris. Сами протестантские реформаторы сознавали, что у них были предшественники, стремившиеся к тем же целям.
Как в эпоху Реформации (XVI-XVII вв.), так и в предыдущий период (его называют также предреформацией) реформационная идея развивалась в трех главных направлениях:
католическом, которое стремилось реформировать церковь на основах церковного Предания. Это направление зародилось в конце XIV в., в XV в. вызвало попытку реформы Церкви «в главе и членах» через механизм Вселенских соборов (концилиаризм и галликанизм), потерпело в этом деле неудачу и возродилось уже в XVI в. в той же соборной форме (Тридентский собор), не посягнувшей, однако, на папский авторитет;
собственно реформационном (которое называют также библейским или евангелическим), которое опиралось не на Священное Предание, а главным образом на Священное Писание. До Реформации это секты катаров и вальденсов в XII в. на юге Франции, проповедь Джона Уиклифа в Англии, чешские гуситы конца XIV - первой половины XV в., единичные предшественники Реформации в XV в. (Иоганн Вессель, Иоганн фон Везель, Иоганн фон Гох в Северной Германии, Савонарола во Флоренции и др.); в собственно реформационный период это ортодоксальный протестантизм (учения Лютера, Цвингли, Кальвина и менее значимых реформаторов, положивших в основу реформы Писание);
сектантско-мистическом, с одной стороны, оно более решительно, чем протестантизм, порывало связь со Священным Преданием и часто кроме внешнего Откровения, данного в Священном Писании, верило во «внутреннее откровение» (или вообще в «новое откровение»); с другой - было соединено с социальными стремлениями и почти никогда не составляло крупных религиозных общин. Это, например, проповедь «вечного Евангелия» в XIII в., многие средневековые мистические учения и секты, а в реформа-ционную эпоху - анабаптисты (с их характерной особенностью - отказом от крещения детей), индепенденты, квакеры. Из мистического сектантства этой эпохи выделилось сектантство рационалистическое (антитринитаризм и христианский деизм).
Все эти направления реформирования церкви находились в сущностных противоречиях друг с другом и отчасти возникли как реакция против других направлений (протестантизм - как реакция на злоупотребления католической церкви; католическая реформа - как реакция на протестантизм и сектантство).
Средневековый католицизм не удовлетворял индивидуальных и групповых духовных потребностей тех, кто стремился к новым формам религиозной жизни. Распущенность духовенства, огромные поборы в пользу римской курии, общее обрядоверие и секуляризация общества при сохранении традиционных форм, все более терявших духовную, евангельскую основу, - все эти явления нараставшей деградации к концу XV в. привели к полной неспособности католической церкви справиться с ними путем мероприятий, проводимых «сверху»: именно верхушка церковной иерархии была в наибольшей части поражена этими недугами, разъедавшими церковный организм, и ответственна за их распространение.
Внутренний упадок католицизма (так называемая порча церкви) находился в противоречии с более развитым религиозным сознанием, нравственными и интеллектуальными запросами этой части населения. Предреформацион-ная эпоха была богата обличительной и сатирической литературой, в которой главным предметом негодования и насмешки стали испорченные нравы и невежественность священников и монахов («Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Письма темных людей» и др.). Современников возмущают суеверия и злоупотребления религией, укоренившиеся в Римской церкви: преувеличенные представления о папской власти, индульгенции, языческие черты в культе Девы Марии и святых, чрезмерное развитие обрядности за счет внутреннего содержания религии, piae fraudes («благочестивые обманы») и т.п. Становится предметом нападок и само папство, общественный авторитет которого в XIV-XV вв. был поколеблен развратом авиньонского двора, скандалами времен Великой католической схизмы, бездуховностью, неуемным политиканством, непотизмом и светским образом жизни ренессансных пап.
В то же время, как отмечает, например, епископ Михаил (Мудьюгин), церковному сознанию предреформационной эпохи была чужда «сама идея возможности догматических изменений (...) и отдельные личности, как Гус, Уиклиф, И. Гох и другие, дерзавшие поднимать вопрос о таких сравнительно скромных реформах, как употребление родного языка при пользовании Священным Писанием и в богослужении, как возврат к древней практике причащения мирян под обоими видами, именно потому единодушно признавались еретиками, что их требования затрагивали догматическую сферу».
Однако, несмотря на резкое различие «между ярко-догматической окраской знамени Реформации, поднятого Лютером, Цвингли и Кальвином в XVI в., и представлениями о характере церковного обновления, проникнутыми (...) скорее каноническими и моральными тенденциями, (...) основные догматические положения реформаторов вытекали из глубин церковного сознания и в какой-то степени явились плодом и завершением настроений и идей предреформационного периода», еще не имевших догматического значения: «Идея примата Вселенских соборов переросла в процессе Реформации в отрицание папской власти, а затем и иерархии в целом; стремление к нравственному очищению заставило обращать взор к первым векам христианства, откуда уже был всего один шаг до отрицания церковного предания, традиций, созданных в течение последующих веков церковной истории, а осуждение злоупотреблений, имевших целью обогащение церковной казны, естественно привело к отвержению индульгенций, а также к отрицанию существования чистилища и заслуг святых, являющихся догматическим базисом продажи индульгенций».
Развитие католицизма привело к тому, что различные типы представлений о церкви {иерархические, точнее, куриалистские и гиперкуриалистские; вульгарно-католические практические понятия об управлении, проповеди и культе; представления концилиаризма о единой действительности Церкви) разошлись друг с другом настолько, что за ними было трудно распознать единую действительность; к тому же казалось, что в католической церкви слишком мало осталось от Слова Божьего.
Соборная реформа церкви касалась только ее организации и моральной дисциплины; протестантизм и порожденное им сектантство затрагивали само вероучение со всей обрядовой стороной религии.
Общая история Церкви - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма
