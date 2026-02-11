Реформация возникла внутри католической церкви, и первоначальные идеи движения были направлены на поиски путей позитивного преобразования католической церкви изнутри. Первоначально Реформация представляла собой борьбу за истинную форму христианства, и в самом начале движения мало кто мог подумать, что его результаты окажутся по своей сути антикатолическими и даже антицерковными.

Реформация оказала на церковь влияние, которое не сравнимо с воздействием на нее всех предыдущих внутрицерковных конфликтов - древних и средневековых ересей и сект и даже разделения Восточной и Западной церквей. Протестантское движение, бывшее поначалу протестом против торговли индульгенциями, оказалось по сути систематическим пересмотром путей, на которых личность может достичь и сохранить связь с Богом. Начав с малого, оно поставило перед собой всеобъемлющую задачу преодолеть противоречие между католической религиозной системой в идее и католической религиозной системой на деле, подорвав прежнюю всеохватную власть католической церкви над душами.

Общая история Церкви - Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 «История» - В 2 томах

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); ист. ф-т ; [сост., отв. ред. В.В. Симонов].

М. : Наука, 2017

Труды исторического факультета МГУ: 80 ; Сер.II. Исторические исследования, 37).

ISBN 978-5-02-039218-2

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви - XVI - начало XX века

М.: Наука, 2017. - 538 с.

ISBN 978-5-02-039220-5 (в пер.)

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века - Содержание

Глава 15. Идея «национальной церкви» и протестантская Реформация (В.В. Симонов)

§ 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации 1. Предреформация 2. Реформация как борьба за «истинную Церковь» 3. Протестантская Реформация - многофакторный процесс 4. Предпосылки Реформации 5. Причины Реформации

§ 2. Идея «национальной церкви» 1. Реформация как отражение социально-политических и национальных процессов 2. Формирование национальных государств и идея «национальной церкви»

§ 3. Мартин Лютер и его учение (Начало богословия Реформации) 1. Основные вехи жизненного пути Лютера 2. Основные тезисы богословия Лютера 3. Quinque sola («Пять "только"») 4. Экклезиология Лютера

§ 4. Политический контекст Реформации: Священная Римская империя и Швейцария 1. «Реформация немецких князей» 2. Богословский плюрализм в стане реформаторов 3. Территориально-церковный раскол 4. Второй Шпейерский рейхстаг. Protestatio 5. «Аугсбургское вероисповедание» 6. Кальвинизм 7. Реформация в Швейцарии 8. Военное противостояние католиков и протестантов в Германии 9. Аугсбургский религиозный мир. Cuius regio, eius religio 10.Тридцатилетняя война и Вестфальский мир

§ 5. Развитие реформационного движения в Западной Европе 1. Распространение новых форм организации религиозных общин 2. Скандинавские страны 3. Франция 4. Англия и Шотландия. Англиканизм и пуританство 5. Италия и Испания 6. Реформация в Восточной Европе 7. Распространение Реформации за пределы Европы

§ 6. Последствия Реформации 1. Религиозная жизнь общества 2. Церковно-государственные отношения 3. Индивидуализм и свобода совести 4. Социальные результаты и секуляризация 5. Дискретность протестантизма и секуляризация сознания



Глава 16. Католический ответ протестантизму. Контрреформация и католическая реформа (В.В. Симонов)

§ 1. Формирование идеологических основ католической реформы и Контрреформации 1. Поиск католического ответа Реформации 2. Социально-политические предпосылки католической реформы. Национальные церкви 3. Церковная организация в Священной Римской империи германской нации 4. Церковь во Франции. Галликанизм 5. Церковная организация в Испании 6. Католическая церковь в Польше 7. Города 8. Внутрицерковные предпосылки реформ. Концилиаризм 9. «Предреформа»

§ 2. Тридентский собор и его последствия 1. Перед собором 2. Религиозно-политическая ситуация вокруг Тридентского собора 3. Тридентский собор 4. Первый этап собора 5. Второй этап собора 6. Третий этап собора 7. Значение Тридентского собора

§ 3. Контрреформация и католическая реформа 1. Контрреформация и католическая реформа: содержание понятий 2. Церковно-организационные вопросы 3. Догматические вопросы 4. Развитие католического богослужения 5. Пастырские проблемы, вопросы духовного образования и подготовки священнослужителей 6. Взаимоотношения с протестантами 7. Инквизиция и духовная цензура (Index librorum prohibitorum) 8. Политическая Контрреформация



Глава 17. Православный Восток и Реформация

§ 1. «Акты Виртембергские». Первая попытка диалога протестантов с константинопольским престолом (В.В. Симонов) 1. Попытки установления межконфессионального диалога 2. Ответы Константинополя

§ 2. Кирилл Лукарис - «протестантствующий патриарх» (В.В. Симонов) 1. Формирование протестантского окружения Лукариса 2. Женевское Confessio fidei 3. Современные попытки интерпретации деятельности Кирилла I 4. Реакция православного Востока на Confessio fidei 5. Православный Восток и западные конфессии в XVII веке

§ 3. Греческое православие и западные влияния в XVIII-XIX веках (А.Г. Зоитакис) 1. Католическая пропаганда 2. Католическое униатство на Балканах 3. Протестантская экспансия на Востоке в Новое время 4. Культурно-образовательная миссия протестантов

§ 4. Протестантизм и православие на Балканах (А.Г. Зоитакис) 1. Элладская церковь и вызов протестантизма 2. Общество Зой («Жизнь») 3. Ответ на вызов протестантизма 4. Протестантские миссии в Болгарии. Перевод Библии 5. Протестантизм в югославянских землях 6. Протестантские идеи в Румынии



Глава 18. Русская церковь в реформационную эпоху

§ 1. Русская церковь в XV-XVII веках (Е.В. Белякова) 1. Падение Константинополя и утверждение московской автокефалии 2. Последствия изменения положения митрополита. Утверждение идеологии самодержавия 3. Споры о монашестве 4. Рост значения церкви в жизни общества. Борьба с ересями и вольномыслием 5. Попытки регламентации и исправления церковной жизни. Стоглав. Канонизация 6. Расширение границ Московской митрополии 7. Начало книгопечатания 8. Учреждение патриаршества 9. Киевская митрополия: между Римом и Константинополем 10. Брестская уния и ее последствия 11. Обострение конфессионального вопроса во время Смуты 12. Начало церковных реформ

§ 2. Русская церковь в XVIII веке (Г.М. Запальский) 1. Церковная реформа Петра I и ее последствия 2. Проблема секуляризации церковных земель 3. Русское духовенство и церковная реформа 4. Реформа и монастыри 5. Развитие системы духовного образования. Богословие

§ 3. Раскол Русской церкви и история старообрядческого движения (И.В. Поздеева) 1. Церковные реформы патриарха Никона и причины раскола 2. Начало реформы 3. Противостояние реформам 4. Распространение реформы и ответ старообрядцев 5. Дальнейшее распространение и разделение внутри старообрядчества. Согласие приемлющих священство («поповское» согласие) 6. Старообрядцы-беспоповцы 7. Единоверие (В.В. Симонов) 8. Культурное наследие старообрядчества

§ 4. Экклезиология старообрядческих согласий (И.В. Поздеева) 1. Экклезиологический вызов раскола 2. Экклезиологические взгляды старообрядцев-беспоповцев 3. Таинства Церкви в отсутствие иерархии 4. Осмысление Церкви старообрядцами, приемлющими священство 5. Осмысление таинств Церкви в старообрядческих «поповских» согласиях

§ 5. «Серебряный век» русского старообрядчества (И.В. Поздеева) 1. Уравнение в правах и его последствия 2. Философско-богословская мысль старообрядчества

§ 6. Старообрядчество сегодня (И.В. Поздеева) 1. Старообрядчество на рубеже XX-XXI веков 2. Старообрядческая диаспора



Глава 19. Европейское Просвещение и буржуазные революции - идеологический и политический вызовы церковной структуре (В.В. Симонов)

§ 1. Католическая церковь и европейское Просвещение 1. Идеология Просвещения 2. Новый тип социального мышления 3. Новая политическая философия 4. Новый тип отношений церкви и общества

§ 2. Влияние Просвещения на католическую мысль и церковно-государственные отношения: фебронианизм и иосифизм 1. Ослабление католичества 2. Фебронианизм в Германии 3. Политика иосифизма в Австро-Венгрии 4. Монастырская реформа во Франции. Роспуск ордена иезуитов 5. Католическое Просвещение 6. Конфликт идей

§ 3. Католическая церковь в поисках ответа на идеологию Просвещения 1. Пастырская работа 2. Канонические меры. Отлучение масонов

§ 4. Упадок папства 1. Религиозная демаркация Европы 2. Политика абсолютизма и кризис папства 3. Иннокентий XI: временная стабилизация 4. Папство - заложник великих держав

§ 5. Янсенизм 1. Янсенизм - догматический вызов католической церкви 2. Пор Руаяль и его поражение

§ 6. Католическая церковь и эпоха буржуазных революций 1. Английская буржуазная революция XVII века 2. Великая французская революция 1789-1794 годов 3. Конкордат 1801 года 4. Католическая церковь в период Наполеоновских войн 5. Реставрация и конкордаты с европейскими державами

§ 7. Европейские революции первой половины XIX в. и католическая церковь 1. Папство и революционное движение в Европе в первой половине XIX века 2. Папство и итальянская революция

§ 8. I Ватиканский собор (1868-1870) и догмат о папской непогрешимости 1. Подготовительные комитеты и работа собора 2. О вере католической церкви 3. Догмат о папской непогрешимости (infallibilitas) 4. Значение I Ватиканского собора 5. Последствия I Ватиканского собора 6. Старокатолицизм 7. Папство после I Ватиканского собора. Kulturkampf.



Глава 20. Православие в XIX веке

§ 1. Национально-освободительное движение на православном Востоке. Образование Элладской православной церкви (Л.Г. Зоитакис) 1. «Филокалическое возрождение» и греческое национально-освободи тельное движение 2. Национально-освободительная революция в Греции 3. Религиозная политика правительства Каподистрии 4. Проблема автокефалии 5. Автокефальная Элладская церковь в период «баварократии» 6. Гюльханейский хатти-шериф 1839 года и хатти-хумаюн 1856 года 7. Вселенский Патриархат в условиях автокефализации 8. Политика Абдул-Хамида II в отношении православной церкви

§ 2. Просвещение и православие (А.Г. Зоитакис) 1. Европейское Просвещение на православном Востоке 2. Просвещение и традиционализм 3. Вселенский Патриархат и вызов Просвещения

§ 3. Русская церковь в XIX - начале XX века (Г.М. Запальский) 1. Изменение роли синода 2. Система духовного образования 3. Светская религиозная философия 4. Церковь после реформ Александра II 5. Финансово-хозяйственная деятельность московских монастырей на рубеже XIX-XX веков (Е.В. Гувакова) 6. Православное миссионерство 7. Российская церковь на рубеже XIX-XX веков 8. Проблема созыва Поместного собора 9. Церковь и Февральская революция 1917 года



Глава 21. Церковь и капитализм: экономический вызов церковной структуре (В.В. Симонов)

§ 1. Промышленная революция и католическая церковь 1. Церковь и капитализм 2. Зарождение социальной доктрины католицизма. Либеральный католицизм и католический социализм 3. Rerum novarum 4. Дальнейшее развитие католического социального учения

§ 2. Географическая революция и католическая церковь 1. Колонизация и евангелизация 2. «Внутренняя миссия»

§ 3. Мировоззренческие революции 1. Апологетика христианства 2. Рационализация христианства и вызов марксизма 3. Силлабус Пия IX 4. Либеральное богословие и «американизм»

§ 4. Католический модернизм 1. Модернизм - внутренний вызов католической церкви 2. Декрет Lamentabili, энциклики Pascendi и Editae и антимодернистская присяга духовенства 3. Реформа канонического права и литургическая реформа 4. «Литургическое движение»

§ 5. Греческий православный Восток перед вызовом капитализма (А.Г. Зоитакис) 1. Православная церковь в условиях экспансии Запада 2. Обмирщение 3. Традиционалистская оппозиция 4. Влияние западных идеологий 5. Церковь как «орудие влияния»

§ 6. Христианское богословие и социальный вопрос (В.В. Симонов) 1. Католическая церковь и «рабочий вопрос» в XX веке 2. Священники-рабочие 3. Развитие католической социальной доктрины 4. «Теология освобождения» 5. Протестантизм и капиталистическая экономика 6. Православие и капитализм (А.Г. Зоитакис, В.В. Симонов)



Принятые сокращения

Summary

§ 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации

1. Предреформация. Религиозные движения, совокупность которых составляет Реформацию, возникли гораздо раньше XVI в. На рубеже XV-XVI вв. вся Западная Европа жила чаяниями и предчувствием коренных улучшений церковной жизни in capite et in membris. Сами протестантские реформаторы сознавали, что у них были предшественники, стремившиеся к тем же целям.

Как в эпоху Реформации (XVI-XVII вв.), так и в предыдущий период (его называют также предреформацией) реформационная идея развивалась в трех главных направлениях:

католическом, которое стремилось реформировать церковь на основах церковного Предания. Это направление зародилось в конце XIV в., в XV в. вызвало попытку реформы Церкви «в главе и членах» через механизм Вселенских соборов (концилиаризм и галликанизм), потерпело в этом деле неудачу и возродилось уже в XVI в. в той же соборной форме (Тридентский собор), не посягнувшей, однако, на папский авторитет;

собственно реформационном (которое называют также библейским или евангелическим), которое опиралось не на Священное Предание, а главным образом на Священное Писание. До Реформации это секты катаров и вальденсов в XII в. на юге Франции, проповедь Джона Уиклифа в Англии, чешские гуситы конца XIV - первой половины XV в., единичные предшественники Реформации в XV в. (Иоганн Вессель, Иоганн фон Везель, Иоганн фон Гох в Северной Германии, Савонарола во Флоренции и др.); в собственно реформационный период это ортодоксальный протестантизм (учения Лютера, Цвингли, Кальвина и менее значимых реформаторов, положивших в основу реформы Писание);

сектантско-мистическом, с одной стороны, оно более решительно, чем протестантизм, порывало связь со Священным Преданием и часто кроме внешнего Откровения, данного в Священном Писании, верило во «внутреннее откровение» (или вообще в «новое откровение»); с другой - было соединено с социальными стремлениями и почти никогда не составляло крупных религиозных общин. Это, например, проповедь «вечного Евангелия» в XIII в., многие средневековые мистические учения и секты, а в реформа-ционную эпоху - анабаптисты (с их характерной особенностью - отказом от крещения детей), индепенденты, квакеры. Из мистического сектантства этой эпохи выделилось сектантство рационалистическое (антитринитаризм и христианский деизм).

Все эти направления реформирования церкви находились в сущностных противоречиях друг с другом и отчасти возникли как реакция против других направлений (протестантизм - как реакция на злоупотребления католической церкви; католическая реформа - как реакция на протестантизм и сектантство).

Средневековый католицизм не удовлетворял индивидуальных и групповых духовных потребностей тех, кто стремился к новым формам религиозной жизни. Распущенность духовенства, огромные поборы в пользу римской курии, общее обрядоверие и секуляризация общества при сохранении традиционных форм, все более терявших духовную, евангельскую основу, - все эти явления нараставшей деградации к концу XV в. привели к полной неспособности католической церкви справиться с ними путем мероприятий, проводимых «сверху»: именно верхушка церковной иерархии была в наибольшей части поражена этими недугами, разъедавшими церковный организм, и ответственна за их распространение.

Внутренний упадок католицизма (так называемая порча церкви) находился в противоречии с более развитым религиозным сознанием, нравственными и интеллектуальными запросами этой части населения. Предреформацион-ная эпоха была богата обличительной и сатирической литературой, в которой главным предметом негодования и насмешки стали испорченные нравы и невежественность священников и монахов («Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Письма темных людей» и др.). Современников возмущают суеверия и злоупотребления религией, укоренившиеся в Римской церкви: преувеличенные представления о папской власти, индульгенции, языческие черты в культе Девы Марии и святых, чрезмерное развитие обрядности за счет внутреннего содержания религии, piae fraudes («благочестивые обманы») и т.п. Становится предметом нападок и само папство, общественный авторитет которого в XIV-XV вв. был поколеблен развратом авиньонского двора, скандалами времен Великой католической схизмы, бездуховностью, неуемным политиканством, непотизмом и светским образом жизни ренессансных пап.

В то же время, как отмечает, например, епископ Михаил (Мудьюгин), церковному сознанию предреформационной эпохи была чужда «сама идея возможности догматических изменений (...) и отдельные личности, как Гус, Уиклиф, И. Гох и другие, дерзавшие поднимать вопрос о таких сравнительно скромных реформах, как употребление родного языка при пользовании Священным Писанием и в богослужении, как возврат к древней практике причащения мирян под обоими видами, именно потому единодушно признавались еретиками, что их требования затрагивали догматическую сферу».

Однако, несмотря на резкое различие «между ярко-догматической окраской знамени Реформации, поднятого Лютером, Цвингли и Кальвином в XVI в., и представлениями о характере церковного обновления, проникнутыми (...) скорее каноническими и моральными тенденциями, (...) основные догматические положения реформаторов вытекали из глубин церковного сознания и в какой-то степени явились плодом и завершением настроений и идей предреформационного периода», еще не имевших догматического значения: «Идея примата Вселенских соборов переросла в процессе Реформации в отрицание папской власти, а затем и иерархии в целом; стремление к нравственному очищению заставило обращать взор к первым векам христианства, откуда уже был всего один шаг до отрицания церковного предания, традиций, созданных в течение последующих веков церковной истории, а осуждение злоупотреблений, имевших целью обогащение церковной казны, естественно привело к отвержению индульгенций, а также к отрицанию существования чистилища и заслуг святых, являющихся догматическим базисом продажи индульгенций».

Развитие католицизма привело к тому, что различные типы представлений о церкви {иерархические, точнее, куриалистские и гиперкуриалистские; вульгарно-католические практические понятия об управлении, проповеди и культе; представления концилиаризма о единой действительности Церкви) разошлись друг с другом настолько, что за ними было трудно распознать единую действительность; к тому же казалось, что в католической церкви слишком мало осталось от Слова Божьего.

Соборная реформа церкви касалась только ее организации и моральной дисциплины; протестантизм и порожденное им сектантство затрагивали само вероучение со всей обрядовой стороной религии.

Общая история Церкви - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма

