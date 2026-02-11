Симонов - Общая история Церкви - 2 - 1 - От Реформации к веку секулярной глобализации

Симонов - Общая история Церкви - От Реформации к веку секулярной глобализации - 1
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism
Труды исторического факультета МГУ

Реформация возникла внутри католической церкви, и первоначальные идеи движения были направлены на поиски путей позитивного преобразования католической церкви изнутри. Первоначально Реформация представляла собой борьбу за истинную форму христианства, и в самом начале движения мало кто мог подумать, что его результаты окажутся по своей сути антикатолическими и даже антицерковными.

Реформация оказала на церковь влияние, которое не сравнимо с воздействием на нее всех предыдущих внутрицерковных конфликтов - древних и средневековых ересей и сект и даже разделения Восточной и Западной церквей. Протестантское движение, бывшее поначалу протестом против торговли индульгенциями, оказалось по сути систематическим пересмотром путей, на которых личность может достичь и сохранить связь с Богом. Начав с малого, оно поставило перед собой всеобъемлющую задачу преодолеть противоречие между католической религиозной системой в идее и католической религиозной системой на деле, подорвав прежнюю всеохватную власть католической церкви над душами.

Общая история Церкви - Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 «История» - В 2 томах

  • Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); ист. ф-т ; [сост., отв. ред. В.В. Симонов].

  • М. : Наука, 2017

  • Труды исторического факультета МГУ: 80 ; Сер.II. Исторические исследования, 37).

  • ISBN 978-5-02-039218-2

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви - XVI - начало XX века

М.: Наука, 2017. - 538 с.

ISBN 978-5-02-039220-5 (в пер.)

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века - Содержание

Глава 15. Идея «национальной церкви» и протестантская Реформация (В.В. Симонов)

  • § 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации

    • 1. Предреформация

    • 2. Реформация как борьба за «истинную Церковь»

    • 3. Протестантская Реформация - многофакторный процесс

    • 4. Предпосылки Реформации

    • 5. Причины Реформации

  • § 2. Идея «национальной церкви»

    • 1. Реформация как отражение социально-политических и национальных процессов

    • 2. Формирование национальных государств и идея «национальной церкви»

  • § 3. Мартин Лютер и его учение (Начало богословия Реформации)

    • 1. Основные вехи жизненного пути Лютера

    • 2. Основные тезисы богословия Лютера

    • 3. Quinque sola («Пять "только"»)

    • 4. Экклезиология Лютера

  • § 4. Политический контекст Реформации: Священная Римская империя и Швейцария

    • 1. «Реформация немецких князей»

    • 2. Богословский плюрализм в стане реформаторов

    • 3. Территориально-церковный раскол

    • 4. Второй Шпейерский рейхстаг. Protestatio

    • 5. «Аугсбургское вероисповедание»

    • 6. Кальвинизм

    • 7. Реформация в Швейцарии

    • 8. Военное противостояние католиков и протестантов в Германии

    • 9. Аугсбургский религиозный мир. Cuius regio, eius religio

    • 10.Тридцатилетняя война и Вестфальский мир

  • § 5. Развитие реформационного движения в Западной Европе

    • 1. Распространение новых форм организации религиозных общин

    • 2. Скандинавские страны

    • 3. Франция

    • 4. Англия и Шотландия. Англиканизм и пуританство

    • 5. Италия и Испания

    • 6. Реформация в Восточной Европе

    • 7. Распространение Реформации за пределы Европы

  • § 6. Последствия Реформации

    • 1. Религиозная жизнь общества

    • 2. Церковно-государственные отношения

    • 3. Индивидуализм и свобода совести

    • 4. Социальные результаты и секуляризация

    • 5. Дискретность протестантизма и секуляризация сознания

Глава 16. Католический ответ протестантизму. Контрреформация и католическая реформа (В.В. Симонов)

  • § 1. Формирование идеологических основ католической реформы и Контрреформации

    • 1. Поиск католического ответа Реформации

    • 2. Социально-политические предпосылки католической реформы. Национальные церкви

    • 3. Церковная организация в Священной Римской империи германской нации

    • 4. Церковь во Франции. Галликанизм

    • 5. Церковная организация в Испании

    • 6. Католическая церковь в Польше

    • 7. Города

    • 8. Внутрицерковные предпосылки реформ. Концилиаризм

    • 9. «Предреформа»

  • § 2. Тридентский собор и его последствия

    • 1. Перед собором

    • 2. Религиозно-политическая ситуация вокруг Тридентского собора

    • 3. Тридентский собор

    • 4. Первый этап собора

    • 5. Второй этап собора

    • 6. Третий этап собора

    • 7. Значение Тридентского собора

  • § 3. Контрреформация и католическая реформа

    • 1. Контрреформация и католическая реформа: содержание понятий

    • 2. Церковно-организационные вопросы

    • 3. Догматические вопросы

    • 4. Развитие католического богослужения

    • 5. Пастырские проблемы, вопросы духовного образования и подготовки священнослужителей

    • 6. Взаимоотношения с протестантами

    • 7. Инквизиция и духовная цензура (Index librorum prohibitorum)

    • 8. Политическая Контрреформация

Глава 17. Православный Восток и Реформация

  • § 1. «Акты Виртембергские». Первая попытка диалога протестантов с константинопольским престолом (В.В. Симонов)

    • 1. Попытки установления межконфессионального диалога

    • 2. Ответы Константинополя

  • § 2. Кирилл Лукарис - «протестантствующий патриарх» (В.В. Симонов)

    • 1. Формирование протестантского окружения Лукариса

    • 2. Женевское Confessio fidei

    • 3. Современные попытки интерпретации деятельности Кирилла I

    • 4. Реакция православного Востока на Confessio fidei

    • 5. Православный Восток и западные конфессии в XVII веке

  • § 3. Греческое православие и западные влияния в XVIII-XIX веках (А.Г. Зоитакис)

    • 1. Католическая пропаганда

    • 2. Католическое униатство на Балканах

    • 3. Протестантская экспансия на Востоке в Новое время

    • 4. Культурно-образовательная миссия протестантов

  • § 4. Протестантизм и православие на Балканах (А.Г. Зоитакис)

    • 1. Элладская церковь и вызов протестантизма

    • 2. Общество Зой («Жизнь»)

    • 3. Ответ на вызов протестантизма

    • 4. Протестантские миссии в Болгарии. Перевод Библии

    • 5. Протестантизм в югославянских землях

    • 6. Протестантские идеи в Румынии

Глава 18. Русская церковь в реформационную эпоху

  • § 1. Русская церковь в XV-XVII веках (Е.В. Белякова)

    • 1. Падение Константинополя и утверждение московской автокефалии

    • 2. Последствия изменения положения митрополита. Утверждение идеологии самодержавия

    • 3. Споры о монашестве

    • 4. Рост значения церкви в жизни общества. Борьба с ересями и вольномыслием

    • 5. Попытки регламентации и исправления церковной жизни. Стоглав. Канонизация

    • 6. Расширение границ Московской митрополии

    • 7. Начало книгопечатания

    • 8. Учреждение патриаршества

    • 9. Киевская митрополия: между Римом и Константинополем

    • 10. Брестская уния и ее последствия

    • 11. Обострение конфессионального вопроса во время Смуты

    • 12. Начало церковных реформ

  • § 2. Русская церковь в XVIII веке (Г.М. Запальский)

    • 1. Церковная реформа Петра I и ее последствия

    • 2. Проблема секуляризации церковных земель

    • 3. Русское духовенство и церковная реформа

    • 4. Реформа и монастыри

    • 5. Развитие системы духовного образования. Богословие

  • § 3. Раскол Русской церкви и история старообрядческого движения (И.В. Поздеева)

    • 1. Церковные реформы патриарха Никона и причины раскола

    • 2. Начало реформы

    • 3. Противостояние реформам

    • 4. Распространение реформы и ответ старообрядцев

    • 5. Дальнейшее распространение и разделение внутри старообрядчества. Согласие приемлющих священство («поповское» согласие)

    • 6. Старообрядцы-беспоповцы

    • 7. Единоверие (В.В. Симонов)

    • 8. Культурное наследие старообрядчества

  • § 4. Экклезиология старообрядческих согласий (И.В. Поздеева)

    • 1. Экклезиологический вызов раскола

    • 2. Экклезиологические взгляды старообрядцев-беспоповцев

    • 3. Таинства Церкви в отсутствие иерархии

    • 4. Осмысление Церкви старообрядцами, приемлющими священство

    • 5. Осмысление таинств Церкви в старообрядческих «поповских» согласиях

  • § 5. «Серебряный век» русского старообрядчества (И.В. Поздеева)

    • 1. Уравнение в правах и его последствия

    • 2. Философско-богословская мысль старообрядчества

  • § 6. Старообрядчество сегодня (И.В. Поздеева)

    • 1. Старообрядчество на рубеже XX-XXI веков

    • 2. Старообрядческая диаспора

Глава 19. Европейское Просвещение и буржуазные революции - идеологический и политический вызовы церковной структуре (В.В. Симонов)

  • § 1. Католическая церковь и европейское Просвещение

    • 1. Идеология Просвещения

    • 2. Новый тип социального мышления

    • 3. Новая политическая философия

    • 4. Новый тип отношений церкви и общества

  • § 2. Влияние Просвещения на католическую мысль и церковно-государственные отношения: фебронианизм и иосифизм

    • 1. Ослабление католичества

    • 2. Фебронианизм в Германии

    • 3. Политика иосифизма в Австро-Венгрии

    • 4. Монастырская реформа во Франции. Роспуск ордена иезуитов

    • 5. Католическое Просвещение

    • 6. Конфликт идей

  • § 3. Католическая церковь в поисках ответа на идеологию Просвещения

    • 1. Пастырская работа

    • 2. Канонические меры. Отлучение масонов

  • § 4. Упадок папства

    • 1. Религиозная демаркация Европы

    • 2. Политика абсолютизма и кризис папства

    • 3. Иннокентий XI: временная стабилизация

    • 4. Папство - заложник великих держав

  • § 5. Янсенизм

    • 1. Янсенизм - догматический вызов католической церкви

    • 2. Пор Руаяль и его поражение

  • § 6. Католическая церковь и эпоха буржуазных революций

    • 1. Английская буржуазная революция XVII века

    • 2. Великая французская революция 1789-1794 годов

    • 3. Конкордат 1801 года

    • 4. Католическая церковь в период Наполеоновских войн

    • 5. Реставрация и конкордаты с европейскими державами

  • § 7. Европейские революции первой половины XIX в. и католическая церковь

    • 1. Папство и революционное движение в Европе в первой половине XIX века

    • 2. Папство и итальянская революция

  • § 8. I Ватиканский собор (1868-1870) и догмат о папской непогрешимости

    • 1. Подготовительные комитеты и работа собора

    • 2. О вере католической церкви

    • 3. Догмат о папской непогрешимости (infallibilitas)

    • 4. Значение I Ватиканского собора

    • 5. Последствия I Ватиканского собора

    • 6. Старокатолицизм

    • 7. Папство после I Ватиканского собора. Kulturkampf.

Глава 20. Православие в XIX веке

  • § 1. Национально-освободительное движение на православном Востоке. Образование Элладской православной церкви (Л.Г. Зоитакис)

    • 1. «Филокалическое возрождение» и греческое национально-освободи тельное движение

    • 2. Национально-освободительная революция в Греции

    • 3. Религиозная политика правительства Каподистрии

    • 4. Проблема автокефалии

    • 5. Автокефальная Элладская церковь в период «баварократии»

    • 6. Гюльханейский хатти-шериф 1839 года и хатти-хумаюн 1856 года

    • 7. Вселенский Патриархат в условиях автокефализации

    • 8. Политика Абдул-Хамида II в отношении православной церкви

  • § 2. Просвещение и православие (А.Г. Зоитакис)

    • 1. Европейское Просвещение на православном Востоке

    • 2. Просвещение и традиционализм

    • 3. Вселенский Патриархат и вызов Просвещения

  • § 3. Русская церковь в XIX - начале XX века (Г.М. Запальский)

    • 1. Изменение роли синода

    • 2. Система духовного образования

    • 3. Светская религиозная философия

    • 4. Церковь после реформ Александра II

    • 5. Финансово-хозяйственная деятельность московских монастырей на рубеже XIX-XX веков (Е.В. Гувакова)

    • 6. Православное миссионерство

    • 7. Российская церковь на рубеже XIX-XX веков

    • 8. Проблема созыва Поместного собора

    • 9. Церковь и Февральская революция 1917 года

Глава 21. Церковь и капитализм: экономический вызов церковной структуре (В.В. Симонов)

  • § 1. Промышленная революция и католическая церковь

    • 1. Церковь и капитализм

    • 2. Зарождение социальной доктрины католицизма. Либеральный католицизм и католический социализм

    • 3. Rerum novarum

    • 4. Дальнейшее развитие католического социального учения

  • § 2. Географическая революция и католическая церковь

    • 1. Колонизация и евангелизация

    • 2. «Внутренняя миссия»

  • § 3. Мировоззренческие революции

    • 1. Апологетика христианства

    • 2. Рационализация христианства и вызов марксизма

    • 3. Силлабус Пия IX

    • 4. Либеральное богословие и «американизм»

  • § 4. Католический модернизм

    • 1. Модернизм - внутренний вызов католической церкви

    • 2. Декрет Lamentabili, энциклики Pascendi и Editae и антимодернистская присяга духовенства

    • 3. Реформа канонического права и литургическая реформа

    • 4. «Литургическое движение»

  • § 5. Греческий православный Восток перед вызовом капитализма (А.Г. Зоитакис)

    • 1. Православная церковь в условиях экспансии Запада

    • 2. Обмирщение

    • 3. Традиционалистская оппозиция

    • 4. Влияние западных идеологий

    • 5. Церковь как «орудие влияния»

  • § 6. Христианское богословие и социальный вопрос (В.В. Симонов)

    • 1. Католическая церковь и «рабочий вопрос» в XX веке

    • 2. Священники-рабочие

    • 3. Развитие католической социальной доктрины

    • 4. «Теология освобождения»

    • 5. Протестантизм и капиталистическая экономика

    • 6. Православие и капитализм (А.Г. Зоитакис, В.В. Симонов)

Принятые сокращения

Summary

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 1 - Организационные вызовы Церкви : XVI - начало XX века - § 1. Предпосылки и причины протестантской Реформации

1. Предреформация. Религиозные движения, совокупность которых составляет Реформацию, возникли гораздо раньше XVI в. На рубеже XV-XVI вв. вся Западная Европа жила чаяниями и предчувствием коренных улучшений церковной жизни in capite et in membris. Сами протестантские реформаторы сознавали, что у них были предшественники, стремившиеся к тем же целям.

Как в эпоху Реформации (XVI-XVII вв.), так и в предыдущий период (его называют также предреформацией) реформационная идея развивалась в трех главных направлениях:

  • католическом, которое стремилось реформировать церковь на основах церковного Предания. Это направление зародилось в конце XIV в., в XV в. вызвало попытку реформы Церкви «в главе и членах» через механизм Вселенских соборов (концилиаризм и галликанизм), потерпело в этом деле неудачу и возродилось уже в XVI в. в той же соборной форме (Тридентский собор), не посягнувшей, однако, на папский авторитет;

  • собственно реформационном (которое называют также библейским или евангелическим), которое опиралось не на Священное Предание, а главным образом на Священное Писание. До Реформации это секты катаров и вальденсов в XII в. на юге Франции, проповедь Джона Уиклифа в Англии, чешские гуситы конца XIV - первой половины XV в., единичные предшественники Реформации в XV в. (Иоганн Вессель, Иоганн фон Везель, Иоганн фон Гох в Северной Германии, Савонарола во Флоренции и др.); в собственно реформационный период это ортодоксальный протестантизм (учения Лютера, Цвингли, Кальвина и менее значимых реформаторов, положивших в основу реформы Писание);

  • сектантско-мистическом, с одной стороны, оно более решительно, чем протестантизм, порывало связь со Священным Преданием и часто кроме внешнего Откровения, данного в Священном Писании, верило во «внутреннее откровение» (или вообще в «новое откровение»); с другой - было соединено с социальными стремлениями и почти никогда не составляло крупных религиозных общин. Это, например, проповедь «вечного Евангелия» в XIII в., многие средневековые мистические учения и секты, а в реформа-ционную эпоху - анабаптисты (с их характерной особенностью - отказом от крещения детей), индепенденты, квакеры. Из мистического сектантства этой эпохи выделилось сектантство рационалистическое (антитринитаризм и христианский деизм).

Все эти направления реформирования церкви находились в сущностных противоречиях друг с другом и отчасти возникли как реакция против других направлений (протестантизм - как реакция на злоупотребления католической церкви; католическая реформа - как реакция на протестантизм и сектантство).

Средневековый католицизм не удовлетворял индивидуальных и групповых духовных потребностей тех, кто стремился к новым формам религиозной жизни. Распущенность духовенства, огромные поборы в пользу римской курии, общее обрядоверие и секуляризация общества при сохранении традиционных форм, все более терявших духовную, евангельскую основу, - все эти явления нараставшей деградации к концу XV в. привели к полной неспособности католической церкви справиться с ними путем мероприятий, проводимых «сверху»: именно верхушка церковной иерархии была в наибольшей части поражена этими недугами, разъедавшими церковный организм, и ответственна за их распространение.

Внутренний упадок католицизма (так называемая порча церкви) находился в противоречии с более развитым религиозным сознанием, нравственными и интеллектуальными запросами этой части населения. Предреформацион-ная эпоха была богата обличительной и сатирической литературой, в которой главным предметом негодования и насмешки стали испорченные нравы и невежественность священников и монахов («Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Письма темных людей» и др.). Современников возмущают суеверия и злоупотребления религией, укоренившиеся в Римской церкви: преувеличенные представления о папской власти, индульгенции, языческие черты в культе Девы Марии и святых, чрезмерное развитие обрядности за счет внутреннего содержания религии, piae fraudes («благочестивые обманы») и т.п. Становится предметом нападок и само папство, общественный авторитет которого в XIV-XV вв. был поколеблен развратом авиньонского двора, скандалами времен Великой католической схизмы, бездуховностью, неуемным политиканством, непотизмом и светским образом жизни ренессансных пап.

В то же время, как отмечает, например, епископ Михаил (Мудьюгин), церковному сознанию предреформационной эпохи была чужда «сама идея возможности догматических изменений (...) и отдельные личности, как Гус, Уиклиф, И. Гох и другие, дерзавшие поднимать вопрос о таких сравнительно скромных реформах, как употребление родного языка при пользовании Священным Писанием и в богослужении, как возврат к древней практике причащения мирян под обоими видами, именно потому единодушно признавались еретиками, что их требования затрагивали догматическую сферу».

Однако, несмотря на резкое различие «между ярко-догматической окраской знамени Реформации, поднятого Лютером, Цвингли и Кальвином в XVI в., и представлениями о характере церковного обновления, проникнутыми (...) скорее каноническими и моральными тенденциями, (...) основные догматические положения реформаторов вытекали из глубин церковного сознания и в какой-то степени явились плодом и завершением настроений и идей предреформационного периода», еще не имевших догматического значения: «Идея примата Вселенских соборов переросла в процессе Реформации в отрицание папской власти, а затем и иерархии в целом; стремление к нравственному очищению заставило обращать взор к первым векам христианства, откуда уже был всего один шаг до отрицания церковного предания, традиций, созданных в течение последующих веков церковной истории, а осуждение злоупотреблений, имевших целью обогащение церковной казны, естественно привело к отвержению индульгенций, а также к отрицанию существования чистилища и заслуг святых, являющихся догматическим базисом продажи индульгенций».

Развитие католицизма привело к тому, что различные типы представлений о церкви {иерархические, точнее, куриалистские и гиперкуриалистские; вульгарно-католические практические понятия об управлении, проповеди и культе; представления концилиаризма о единой действительности Церкви) разошлись друг с другом настолько, что за ними было трудно распознать единую действительность; к тому же казалось, что в католической церкви слишком мало осталось от Слова Божьего.

Соборная реформа церкви касалась только ее организации и моральной дисциплины; протестантизм и порожденное им сектантство затрагивали само вероучение со всей обрядовой стороной религии.

Общая история Церкви - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма

OlegN 4 years ago

Спасибо за  ценную книгу !
esxatos 8 years ago

Феноменально! и второй том у нас! 

Related Books

All Books