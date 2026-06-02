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Сиван - Галла Плацидия

Сиван - Галла Плацидия
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, *Biographies Memoirs
Series Женщины античности (8 books)

Эта книга родилась из чистого искушения. Я не смог устоять перед предложением написать монографию, посвященную столь колоритной личности, как Галла Плацидия. Этот проект предоставил возможность вновь заинтересоваться жанром биографии, в котором я экспериментировал с Авсонием Бордоским, и вернуться к своим западным корням, от которых я отклонился в последние годы в поисках биографии страны. ' Эта книга также не является моим первым знакомством с миром Галлы. В 2002 году в Каламазу я имел удовольствие представить тайные дневники Галлы на сессии Псевдообщества. Конечно, это были плод моего воображения, во многом благодаря превосходной научно-популярной монографии, посвященной той же теме, которую Стюарт Оост приобрел давным-давно.

Здесь также возникла дилемма, с которой мне пришлось столкнуться на заре проекта. Не успел я с удовольствием и восхищением перечитать книгу Ооста, как понял, что у меня нет никакого желания создавать обновленную биографию и описание эпохи в том же самом похвальном ключе. Основное повествование Ооста о первой половине V века, эпохе, совпадающей с периодом жизни Галлы, остается актуальным, несмотря на множество более поздних исследований варваров и римлян, этногенеза, этнической принадлежности и идентичности, а также множество других работ.

Другие модные или слегка устаревшие темы и терминология используются для углубления нашего понимания десятилетий римского «упадка и падения» и зарождения Средневековья. 3 Поэтому книга перед вами не является обычной биографией, подобной тем, что создаются вокруг современников Галлы, будь то императоры, такие как Феодосий ІІ, Констанций ШІ и Валентиниан III; военачальники, такие как Стилихон и Аэций; святые женщины, такие как Мелания Младшая; императрицы, такие как Пульхерия; или даже отдельный год, например, 428.* В отсутствие современного биографа, подобного Геронтию Мелании, жизнь Галлы пришлось реконструировать по частям из нескольких прямых источников и множества сравнительных материалов.

Хагит Сиван - Галла Плацидия. Последняя римская императрица

Санкт-Петербург, 2026 -230с.

Oxford University Press 2011

ISBN 978-0-19-537912-9 — ISBN 978-0-19-537913

Хагит Сиван - Галла Плацидия. Последняя римская императрица - Содержание

Содержание

Сокращения

Введение

  • 1. Свадьба в Галлии (414)

  • 2. Похороны в Барселоне (414-416)

  • 3. Создание императрицы (417-425)

  • 4. Реставрация и реабилитация (425-431)

  • 5. Невеста, книга и папа (437-438)

  • 6. Между Римом и Равенной (438-450)

  • 7. Заключение 170

Приложения

  • А. Карты: Жизнь Галлы в картографии

  • Б. Хронологическая таблица

  • С. Генеалогическое древо

  • Д. Изображения

Библиография

Указатель

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Added 02.06.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

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Avel 2 days ago
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