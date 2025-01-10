Скіллен – Громадянство - Християнський погляд

Ця книга з’явилася внаслідок спілкування її автора-аме- риканця та українця, відповідального за видавничі проекти в «Українській євангельській теологічній семінарії», які почали реалізуватися за кілька років до російського вторгнення в Україну в 2022 році. Роман Швець запитав у листі, чи не пораджу я почитати щось про природу та обов’язки громадянського суспільства, і чи не бажаю написати статтю для висвітлення цієї теми (він зробить переклад) для журналу, який видає «Українська євангельська теологічна семінарія» в Києві. Отже, цей проект створила наша співпраця.

Через кілька місяців від початку російського військового вторгнення в Україну у 2022 році Роман запитав: чи ми зможемо спільно підготувати до друку невеличку книжку про громадянство. Я писав про поглиблення кризи в політиці та уряді в Сполучених Штатах, яка особливо далася взнаки за президентства Дональда Трампа і триває досі. Тоді ж Україна змушена була згуртувати все суспільство для захисту від російської агресії, водночас працюючи як молода незалежна держава над зміцненням демократичних установ та над подоланням корупції, яка все ще існує в українському уряді та економіці. Ми визнаємо, що обидві наші країни нагально потребують відданих та мудрих громадян із прагненням до справедливості.

До того ж і в Україні, і в Сполучених Штатах християнство історично відіграло значну роль. Не можна ігнорувати роль релігії у справі виховання доброго громадянства та сприяння здоровому врядуванню. Проте в багатьох країнах сьогодні набувають переваги громадянсько-релігійний націоналізм чи інші ідеології. В американському способі життя панівною є, здебільшого, громадянська релігія «американської першості». А за таких обставин постає запитання: «Як християни повинні розуміти та розвивати відповідальне громадянство?»; «Як відрізнити християнський спосіб життя від націоналістичного способу життя?» Громадянам різних вір та світоглядів слід співпрацювати в побудові та плеканні громадської справедливості в тих країнах, де вони мають таку можливість. «Чим же, в такому разі, має характеризуватися служіння, яке християни здійснюють у наших плюралістичних суспільствах заради зміцнення спільного громадського добра?»

У цій книжці ми розглядаємо деякі з означених питань у спосіб, що, сподіваємося, спонукає до роздумів і дискусії, до подальшого дослідження та відданості розвитку громадянства в наших країнах і за їхніми межами. Це дослідження ґрунтується на моїй попередній книзі The Good of Politics («Благо політики»), виданій Baker Academic у 2014 році. Дякую видавцям за дозвіл використати матеріали тієї книги для нових досліджень.

Скіллен В. Дж. – Громадянство - Християнський погляд

Пер. з англ. — К.: «ДУХ І ЛІТЕРА», 2024. — 128 с.

ISBN 978-617-8262-66-2

Скіллен В. Дж. – Громадянство - Християнський погляд – Зміст

Вступне слово

Розділ 1 Громадянство у Царстві

Розділ 2 Погляд як позиція: з чого почати? 3

Розділ З Залучення заради якої політичної спільноти?

Розділ 4 Громадянство як покликання

Висновок