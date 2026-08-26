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Скотт - Падение Иерусалима

Скотт - Падение Иерусалима
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, History, **Jewish History

Книга представляет собой сокращённое изложение «Иудейской войны» Иосифа Флавия, сосредоточенное на событиях, приведших к разрушению Иерусалима и Второго Храма в ходе Первой Иудейской войны. Составитель стремится сохранить голос древнего историка: прямые цитаты из перевода Уильяма Уистона соединены связующей прозой, позволяющей последовательно проследить путь от злоупотреблений римской администрации и начала восстания до осады Иерусалима, голода, междоусобной борьбы, сожжения Храма и последнего сопротивления на Масаде.

Особое внимание уделено двойственному положению самого Иосифа Флавия — иудейского военачальника, попавшего в плен к римлянам и позднее ставшего свидетелем войны со стороны штаба Тита. Повествование показывает катастрофу не только как результат римского завоевания, но и как следствие внутреннего раскола и ожесточения восставших. Заключительный эпилог рассматривает историческую судьбу «Иудейской войны», проблему достоверности свидетельства Иосифа и неоднозначное отношение к нему в иудейской и христианской традициях.

Скотт – Падение Иерусалима – В кратком изложении

На основе труда Иосифа Флавия «Иудейская война». Сост. и сокр. BLK SHP Scott. – Эсхатос, 2026. – 23 с.

Скотт – Падение Иерусалима – Содержание

  • Примечание перед началом чтения

  • Задача историка

  • Разжигание розни

  • Иосиф в Галилее

  • Рим обращает всю свою мощь

  • Город пожирает сам себя

  • Осада

  • Сожжение Храма

  • Масада

  • Заключительное размышление

  • Эпилог

Views 65
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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