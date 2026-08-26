Книга представляет собой сокращённое изложение «Иудейской войны» Иосифа Флавия, сосредоточенное на событиях, приведших к разрушению Иерусалима и Второго Храма в ходе Первой Иудейской войны. Составитель стремится сохранить голос древнего историка: прямые цитаты из перевода Уильяма Уистона соединены связующей прозой, позволяющей последовательно проследить путь от злоупотреблений римской администрации и начала восстания до осады Иерусалима, голода, междоусобной борьбы, сожжения Храма и последнего сопротивления на Масаде.

Особое внимание уделено двойственному положению самого Иосифа Флавия — иудейского военачальника, попавшего в плен к римлянам и позднее ставшего свидетелем войны со стороны штаба Тита. Повествование показывает катастрофу не только как результат римского завоевания, но и как следствие внутреннего раскола и ожесточения восставших. Заключительный эпилог рассматривает историческую судьбу «Иудейской войны», проблему достоверности свидетельства Иосифа и неоднозначное отношение к нему в иудейской и христианской традициях.

Скотт – Падение Иерусалима – В кратком изложении

На основе труда Иосифа Флавия «Иудейская война». Сост. и сокр. BLK SHP Scott. – Эсхатос, 2026. – 23 с.

Скотт – Падение Иерусалима – Содержание