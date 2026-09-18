Двадцать девятый выпуск библейского журнала «Скрижали», первый за 2026 год, объединяет исследования по экзегетике Ветхого и Нового Завета, библейскому богословию, святоотеческому толкованию Писания и сравнительному религиоведению. Авторы обращаются к Книге Бытия и Екклесиасту, лексике Септуагинты, поэтике Книги Иова, образам эсхатологических противников Бога в Апокалипсисе, ветхозаветному пониманию труда и патристической интерпретации Храма Соломона.

Значительная часть выпуска посвящена взаимодействию библеистики с другими гуманитарными дисциплинами. Исследование темы страдающего праведника сопоставляет Книгу Иова с религиозной литературой древнего Ближнего Востока и более широким материалом истории религий, а завершающая статья анализирует библейское отношение к языческим праздникам посредством лексико-семантического и богословского исследования Ветхого и Нового Завета. Выпуск представляет интерес для библеистов, богословов, религиоведов, филологов, преподавателей и студентов духовных учебных заведений.

Скрижали – Выпуск 29

Сост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2026. – 190 с.

ISSN 2519-8165 (Print); ISSN 2519-8173 (Online)

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