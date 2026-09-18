Скрижали - Выпуск 29
Двадцать девятый выпуск библейского журнала «Скрижали», первый за 2026 год, объединяет исследования по экзегетике Ветхого и Нового Завета, библейскому богословию, святоотеческому толкованию Писания и сравнительному религиоведению. Авторы обращаются к Книге Бытия и Екклесиасту, лексике Септуагинты, поэтике Книги Иова, образам эсхатологических противников Бога в Апокалипсисе, ветхозаветному пониманию труда и патристической интерпретации Храма Соломона.
Значительная часть выпуска посвящена взаимодействию библеистики с другими гуманитарными дисциплинами. Исследование темы страдающего праведника сопоставляет Книгу Иова с религиозной литературой древнего Ближнего Востока и более широким материалом истории религий, а завершающая статья анализирует библейское отношение к языческим праздникам посредством лексико-семантического и богословского исследования Ветхого и Нового Завета. Выпуск представляет интерес для библеистов, богословов, религиоведов, филологов, преподавателей и студентов духовных учебных заведений.
Скрижали – Выпуск 29
Сост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2026. – 190 с.
ISSN 2519-8165 (Print); ISSN 2519-8173 (Online)
Скрижали – Выпуск 29 – Содержание
От редакционной коллегии — архимандрит Сергий (Акимов)
Экзегетика Ветхого Завета
Бытие как ключ к толкованию Книги Екклесиаста — архимандрит Сергий (Акимов)
Βοηθός («Помощник») как эпитет Бога в Септуагинте — И. В. Сушкова
Понятие «дом» в Книге Иова — А. М. Надежкин
Экзегетика Нового Завета
Иудейская традиция представления эсхатологических противников Бога и ее отображение в 13 главе Апокалипсиса — иерей Н. О. Бусько
Библейское богословие
Богословие труда в отдельных книгах Ветхого Завета — иерей В. Л. Дудкин
Библия и святоотеческое богословие
Библейский Храм Соломона в толкованиях древних церковных писателей III–IX вв. — иерей К. И. Гончарук
Библеистика и религиоведение
Комплементарность религиоведения и библеистики: исследования по теме страдающего праведника (часть 2) — А. В. Данилов
Библейский взгляд на языческие народные праздники — иерей Р. И. Мосийчук
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