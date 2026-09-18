Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Скрижали - Выпуск 29

Скрижали - Выпуск 29
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Religious Studies Atheism

Двадцать девятый выпуск библейского журнала «Скрижали», первый за 2026 год, объединяет исследования по экзегетике Ветхого и Нового Завета, библейскому богословию, святоотеческому толкованию Писания и сравнительному религиоведению. Авторы обращаются к Книге Бытия и Екклесиасту, лексике Септуагинты, поэтике Книги Иова, образам эсхатологических противников Бога в Апокалипсисе, ветхозаветному пониманию труда и патристической интерпретации Храма Соломона.

Значительная часть выпуска посвящена взаимодействию библеистики с другими гуманитарными дисциплинами. Исследование темы страдающего праведника сопоставляет Книгу Иова с религиозной литературой древнего Ближнего Востока и более широким материалом истории религий, а завершающая статья анализирует библейское отношение к языческим праздникам посредством лексико-семантического и богословского исследования Ветхого и Нового Завета. Выпуск представляет интерес для библеистов, богословов, религиоведов, филологов, преподавателей и студентов духовных учебных заведений.

Скрижали – Выпуск 29

Сост. и гл. ред. – архимандрит Сергий (В. В. Акимов). – Минск : Издательство Минской духовной академии, 2026. – 190 с.
ISSN 2519-8165 (Print); ISSN 2519-8173 (Online)

Скрижали – Выпуск 29 – Содержание

  • От редакционной коллегии — архимандрит Сергий (Акимов)

  • Экзегетика Ветхого Завета

    • Бытие как ключ к толкованию Книги Екклесиаста — архимандрит Сергий (Акимов)

    • Βοηθός («Помощник») как эпитет Бога в Септуагинте — И. В. Сушкова

    • Понятие «дом» в Книге Иова — А. М. Надежкин

  • Экзегетика Нового Завета

    • Иудейская традиция представления эсхатологических противников Бога и ее отображение в 13 главе Апокалипсиса — иерей Н. О. Бусько

  • Библейское богословие

    • Богословие труда в отдельных книгах Ветхого Завета — иерей В. Л. Дудкин

  • Библия и святоотеческое богословие

    • Библейский Храм Соломона в толкованиях древних церковных писателей III–IX вв. — иерей К. И. Гончарук

  • Библеистика и религиоведение

    • Комплементарность религиоведения и библеистики: исследования по теме страдающего праведника (часть 2) — А. В. Данилов

    • Библейский взгляд на языческие народные праздники — иерей Р. И. Мосийчук

Views 74
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 17 hours ago
Большое спасибо!

Related Books

All Books