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Слова надежды от Святой Библии

Слова надежды от Святой Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations
Уважаемый читатель!
Вы держите буклет, содержащий драгоценные отрывки из Библии, Божьего Слова к человеку. Эти избранные тексты Священного Писания дают надежду и ободрение в любой жизненной ситуации. Если сегодня вы находитесь в глубокой скорби, чувствуете печаль или разочарование, то этот буклет — именно для вас. Но если даже в вашей жизни все хорошо, эти стихи смогут благословить вас и быть вам полезными. Бог имеет неиссякаемые возможности и силу восполнить потребности каждого, кто обращается к Нему.
В этот сборник вошли отрывки, взятые с начала, середины и конца Библии. Сначала вы прочтете о том, как Бог сотворил землю и все живое, а также узнаете, как Бог заботится о Своем творении. Бог по-особому относится к человечеству. Он видел нашу нужду в освобождении от греха и вечной смерти и поэтому послал нам Спасителя в лице Иисуса Христа. Бог очень заинтересован лично в вас и имеет особенный замысел для вашей жизни.
Если вы еще не имеете доступа к полной Библии, мы призываем вас искать ее, пока не найдете, и просить Бога, во Имя Иисуса Христа, помочь вам приобрести Новый Завет или полную Библию, которая состоит из Старого и Нового Заветов. Но что важнее самого текста Библии, ищите Иисуса Христа, пока не найдете Его. В конце этого сборника отрывков вы прочитаете, что Иисус Христос больше всего хочет, чтобы вы в будущем вечно были с Ним, наслаждаясь неизреченной радостью от пребывания в Его присутствии
Да благословит вас Бог во время чтения этих слов Священного Писания!

Слова надежды от Святой Библии

Типография «Благодать», б.г. – 74 с.

Слова надежды от Святой Библии – Содержание

  • Бытие
  • Псалтирь
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Деяния святых апостолов
  • Послание к Римлянам
  • Откровение Иоанна
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Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2024
Author brat Vadim
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