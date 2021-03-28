Словарь Нового Завета - Том 1-2
Современная библеистика - Словарь Нового Завета
Словарь Нового Завета - статьи ведущих современных специалистов по Новому Завету по проблемам текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики.
Словарь Нового Завета в 2-х томах - издательство ББИ
Словарь Иисус и Евангелия содержит около 200 статей, написанных ведущими современными специалистами по Новому Завету и охватывающих проблемы текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики Евангелий.
Иисус и Евангелия - Словарь Нового Завета - Том 1
М., ББИ, 2010. xviii + 827 c.
Под редакцией Джоэля Грина, Скота Макнайта и Говарада Маршалла
Современная библеистика
ISBN 978-5-89647-224-7
Иисус и Евангелия - Словарь Нового Завета - Том 1 - Предисловие
Словарь преодолевает разрыв между учеными, преподавателями и студентами, пастырями и мирянами, стремящимися к серьезной информации по избранным темам в доступном формате обзорной статьи.
Темы статей варьируются от широких понятий (таких как вера, закон, суббота) до специальных терминов (например, анализ форм, анализ редакций, социологические подходы), от отдельных событий евангельской истории (рождение, искушение, смерть Иисуса) до обзора четырех Евангелий в целом.
Некоторые статьи — например, о рукописях Мертвого моря, раввинистических традициях и революционных движениях времен Иисуса — предоставляют важную информацию об историческом, культурном и социальном фоне евангельских повествований. Другие статьи отражают современные аспекты исследований темы Иисуса и Евангелий, такие как рассказы о божественном муже (как литературный жанр), древняя риторика и хрии. Вопросы, интересующие многих современных читателей, рассмотрены в статьях на темы исцеления, изгнания бесов, об историческом достоверности Евангелий.
Словарь «Иисус и Евангелия» представляет результаты и последние достижения новозаветной науки конца XX к. утверждающей авторитет Писания, использующей критические методы, поддерживающей диалог с современным научным мировоззрением и обращенной к задачам, возникающим перед церковью.
До этого времени в интернете не было хорошей точной копии второго тома этого ценнейшего издания, это связано с крайне некачественной типографской печати этого тома (мы сравнивали имеющиеся на руках экземпляры от Бреста до Ангарска - все они имели большое количество страниц с очень бледным практически слабочитаемым текстом). И все же стараниями мастеров клуба стало возможным сделать более-менее читаемый электронный файл с плохого бумажного экземпляра.
Мир Нового Завета - Словарь Нового Завета - Том 2
Под редакцией Крейга Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда
Серия «Современная библеистика»
М. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — xxvi + 960 с.
ISBN 978-5-89647-225-4
Мир Нового Завета - Словарь Нового Завета - Том 2 - Предисловие
Словарь Мир Нового Завета посвящен как культурному ареалу, в котором возникло христианство, так и текстам Нового Завета, исключая Евангелия, которые рассматривались в первом томе двухтомного Словаря Нового Завета. Второй том содержит более сотни статей из четырех авторитетнейших словарей, подготовленных ведущими специалистами и изданных в США и Великобритании. Словарь поднимает проблемы текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики Нового Завета и предлагает современные решения. Он рекомендован студентам, преподавателям, священнослужителям и полезен всем, кто хочет глубже познакомиться с происхождением христианства и новозаветной наукой.
Словарь Нового Завета — уникальное издание. Это незаменимое справочное пособие для людей, которые хотят лучше знать и понимать Священное Писание. Он содержит более трех сотен статей, написанных ведущими мировыми специалистами в области библейской текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики. Все статьи Словаря представляют результаты и последние достижения новозаветной науки конца XX — начала XXI века. Авторы применяют такие методы научного исследования, которые утверждают авторитет Священного Писания, используют критический подход к нему, поддерживают диалог с современным научным мировоззрением и обращаются к задачам, встающим перед христианской Церковью.
Существует мнение, будто православный христианин должен отвергать библейскую критику как продукт преимущественно протестантской науки. Это мнение представляется ошибочным, во-первых, потому, что единого общепринятого текста Библии в православной традиции нет (достаточно указать на различие между славянской и русской Библией), а во-вторых, потому, что благоговейное отношение к Библии отнюдь не исключает научного подхода к ее тексту. Сличение древних рукописей, установление разночтений между ними и выявление наиболее авторитетного текста вовсе не противоречит православному пониманию Священного Писания.
Это касается не только Ветхого, но и Нового Завета, текст которого в рукописной традиции подвергался разнообразным изменениям. «Православному сознанию нет оснований бояться библейской критики или смущаться пред нею, — писал протоиерей Сергий Булгаков, — потому что чрез нее лишь конкретнее становятся постижимы пути Божий и действие Духа Божия, многократно и многообразно действовавшего в Церкви». К тому же всестороннее изучение Священного Писания является наставлением Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин 5:39).
Однако люди смотрят на Библию, а значит и на Новый Завет, двояко. Одни принимают ее как Откровение Божие, другие — как один из видов древней литературы. По мысли преподобного Максима Исповедника, Священное Писание обладает как «преходящей явленностью буквы», так и «содержит сокрытый в ней дух, бытие которого непреходяще и который составляет истинный предмет созерцания». И потому Писание являет себя людям в двух видах: первом — «простом и общедоступном, видеть который могут многие»; втором — «более сокрытом и доступном лишь для немногих».
В свете этого становятся понятными слова священномученика Игнатия Богоносца: «Тот, кто истинно обладает словом Христа, может слышать даже Его молчание». Однако надо помнить, что все сказанное в Писании необходимо применять к собственной жизни: тогда станет понятным и скрытый смысл Писания. «По-настоящему нам не следовало бы иметь нужды в помощи Писаний, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила благодать Духа и чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом», — указывает нам святитель Иоанн Златоуст.
Опыт причастия Христу в Святом Духе выше любого словесного выражения этого опыта, будь то Священное Писание или какой-либо другой авторитетный письменный источник. Христианство — это религия встречи с Богом, а не книжного знания. «Очевидно, книги Священного Писания не составляют сущности христианства, — отмечает священно-мученик Иларион Троицкий, — потому что самое христианство не есть учение, а есть именно новая жизнь, создаваемая в человечестве Духом Святым на основе воплощения Сына Божия. А потому не будет дерзостью сказать, что не Священным Писанием, как книгой, спасается человек, а благодатью Духа Святого, живущего в Церкви».
Надеюсь, что огромный труд, проделанный авторами английских изданий, а также российскими переводчиками и редакторами, послужит лучшему пониманию Нового Завета и христианского канона, а также поможет внимательному читателю сделать первый шаг к попытке услышать «молчание Христа», постигнуть ту сокровенную тайну, которая открывается лишь немногим.
Формат статтей це те що треба, коли не має часу сильно заглиблюватись в теми які цікавлять. І в той же час, такий формат дає багато їжі для роздумів. Дуже вам дякую!
Благодарю за словарь! Ценный труд.
Спасибо за словарь!!! Прекрасное актуальное в наши дни издание, составленное с учетом современной библейской критики и текстологии.
Наконец-то купил себе в бумаге. В Украине сейчас можно второй том за 425 грн с бесплатной пересылкой взять. Я, кстати, много книг в бумаге купил только после того, как познакомился с их электронными версиями. Иначе бы я просто не знал об их существовании или содержании. Это в ответ тем, кто думает, что электронные книги понижают продажи бумажных версий.
Спасибо большое!
Огромное спасибо за оперативность и качество.
Очень хороший словарь! Спасибо!
Очень хорошие и полезные книги, ведь прежде, чем искать монографию по теме, можно заглянуть в словарь для общей информации, тем более, что статьи написаны на высоком уровне с использованием друвних источников.
Спасибо за ценный словарь!
И я не могу найти ссылку на скачивание...
Подскажите пожалуйста, как возможно скачать эти книги? Зарание спасибо!
Щиро дякую! Корисна книга.
спасибо за книгу !
Спасибо за отзыв. Прямо как в Евангелии - 29 скачало, 1 - отметил . У прокаженных соотношение получше было