Словарь Нового Завета - Том 1-2

Современная библеистика - Словарь Нового Завета

Словарь Иисус и Евангелия содержит около 200 статей, написанных ведущими современными специалистами по Новому Завету и охватывающих проблемы текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики Евангелий.

М., ББИ, 2010. xviii + 827 c.

Под редакцией Джоэля Грина, Скота Макнайта и Говарада Маршалла

Иисус и Евангелия - Словарь Нового Завета - Том 1 - Предисловие

Словарь преодолевает разрыв между учеными, преподавателями и студентами, пастырями и мирянами, стремящимися к серьезной информации по избранным темам в доступном формате обзорной статьи.

Темы статей варьируются от широких понятий (таких как вера, закон, суббота) до специальных терминов (например, анализ форм, анализ редакций, социологические подходы), от отдельных событий евангельской истории (рождение, искушение, смерть Иисуса) до обзора четырех Евангелий в целом.

Некоторые статьи — например, о рукописях Мертвого моря, раввинистических традициях и революционных движениях времен Иисуса — предоставляют важную информацию об историческом, культурном и социальном фоне евангельских повествований. Другие статьи отражают современные аспекты исследований темы Иисуса и Евангелий, такие как рассказы о божественном муже (как литературный жанр), древняя риторика и хрии. Вопросы, интересующие многих современных читателей, рассмотрены в статьях на темы исцеления, изгнания бесов, об историческом достоверности Евангелий.

Словарь «Иисус и Евангелия» представляет результаты и последние достижения новозаветной науки конца XX к. утверждающей авторитет Писания, использующей критические методы, поддерживающей диалог с современным научным мировоззрением и обращенной к задачам, возникающим перед церковью.

До этого времени в интернете не было хорошей точной копии второго тома этого ценнейшего издания, это связано с крайне некачественной типографской печати этого тома (мы сравнивали имеющиеся на руках экземпляры от Бреста до Ангарска - все они имели большое количество страниц с очень бледным практически слабочитаемым текстом). И все же стараниями мастеров клуба стало возможным сделать более-менее читаемый электронный файл с плохого бумажного экземпляра.

Мир Нового Завета - Словарь Нового Завета - Том 2

Под редакцией Крейга Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда

Серия «Современная библеистика»

М. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — xxvi + 960 с.

ISBN 978-5-89647-225-4

Мир Нового Завета - Словарь Нового Завета - Том 2 - Предисловие

Словарь Мир Нового Завета посвящен как культурному ареалу, в котором возникло христианство, так и текстам Нового Завета, ис­ключая Евангелия, которые рассматривались в первом томе двух­томного Словаря Нового Завета. Второй том содержит более сот­ни статей из четырех авторитетнейших словарей, подготовленных ведущими специалистами и изданных в США и Великобритании. Словарь поднимает проблемы текстологии, исагогики, экзегетики и герменевтики Нового Завета и предлагает современные решения. Он рекомендован студентам, преподавателям, священнослужителям и полезен всем, кто хочет глубже познакомиться с происхождени­ем христианства и новозаветной наукой.

Словарь Нового Завета — уникальное издание. Это незаменимое справочное пособие для людей, которые хотят лучше знать и понимать Священное Писание. Он содержит более трех сотен статей, написанных ведущими мировыми специалистами в области библейской тек­стологии, исагогики, экзегетики и герменевтики. Все статьи Словаря представляют резуль­таты и последние достижения новозаветной науки конца XX — начала XXI века. Авторы при­меняют такие методы научного исследования, которые утверждают авторитет Священного Писания, используют критический подход к нему, поддерживают диалог с современным на­учным мировоззрением и обращаются к задачам, встающим перед христианской Церковью.

Существует мнение, будто православный христианин должен отвергать библейскую кри­тику как продукт преимущественно протестантской науки. Это мнение представляется оши­бочным, во-первых, потому, что единого общепринятого текста Библии в православной тра­диции нет (достаточно указать на различие между славянской и русской Библией), а во-вто­рых, потому, что благоговейное отношение к Библии отнюдь не исключает научного подхо­да к ее тексту. Сличение древних рукописей, установление разночтений между ними и выяв­ление наиболее авторитетного текста вовсе не противоречит православному пониманию Священного Писания.

Это касается не только Ветхого, но и Нового Завета, текст которого в рукописной традиции подвергался разнообразным изменениям. «Православному сознанию нет оснований бояться библейской критики или смущаться пред нею, — писал протоиерей Сергий Булгаков, — потому что чрез нее лишь конкретнее становятся постижимы пути Бо­жий и действие Духа Божия, многократно и многообразно действовавшего в Церкви». К тому же всестороннее изучение Священного Писания является наставлением Самого Госпо­да нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин 5:39).

Однако люди смотрят на Библию, а значит и на Новый Завет, двояко. Одни принимают ее как Откровение Божие, другие — как один из видов древней литературы. По мысли пре­подобного Максима Исповедника, Священное Писание обладает как «преходящей явленностью буквы», так и «содержит сокрытый в ней дух, бытие которого непреходяще и который составляет истинный предмет созерцания». И потому Писание являет себя людям в двух видах: первом — «простом и общедоступном, видеть который могут многие»; втором — «бо­лее сокрытом и доступном лишь для немногих».

В свете этого становятся понятными слова священномученика Игнатия Богоносца: «Тот, кто истинно обладает словом Христа, может слышать даже Его молчание». Однако надо помнить, что все сказанное в Писании необхо­димо применять к собственной жизни: тогда станет понятным и скрытый смысл Писания. «По-настоящему нам не следовало бы иметь нужды в помощи Писаний, а надлежало бы ве­сти жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила благодать Духа и чтобы, как те исписа­ны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом», — указывает нам святитель Иоанн Златоуст.

Опыт причастия Христу в Святом Духе выше любого словесного выражения этого опыта, будь то Священное Писание или какой-либо другой авторитетный письменный ис­точник. Христианство — это религия встречи с Богом, а не книжного знания. «Очевидно, книги Священного Писания не составляют сущности христианства, — отмечает священно-мученик Иларион Троицкий, — потому что самое христианство не есть учение, а есть имен­но новая жизнь, создаваемая в человечестве Духом Святым на основе воплощения Сына Божия. А потому не будет дерзостью сказать, что не Священным Писанием, как книгой, спасается человек, а благодатью Духа Святого, живущего в Церкви».