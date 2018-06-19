Тем не менее остальные источники тоже должны приниматься во внимание. Учитывать их — обязанность библеиста. Вопрос о том, как относиться к многочисленным разночтениям в рукописях, мы рассмотрим подробно, уделив особое внимание Септуагинте и кумранским текстам (арамейские таргумы, сирийские переводы и Вульгата имеют для текстологии гораздо меньшую ценность). Одна из основных задач книги состоит в том, чтобы показать: МТ и библейский текст — не идентичные понятия. МТ — лишь один из ряда источников, отражающих библейский текст.

Каждый библеист обращается к текстуальным данным, которые содержатся в древнееврейских свитках, средневековых еврейских рукописях и древних переводах. Самые ранние прямые свидетельства, найденные при археологических раскопках, — кумранские тексты, называемые также рукописями Мертвого моря. Они относятся к III в. до н. э. — II век н. э. Им, как и переводу на древнегреческий язык (Септуагинте), исследователи придают очень большое значение. Еще важнее Масоретский текст (МТ), известный нам по многим источникам, как древним (от III в. до н.э.), так и средневековым Эти и другие источники подробно описываются в предлагаемой работе. Основным источником в библеистике считается МТ, который и воспроизводится во всех изданиях Ветхого Завета.

Данная работа написана в форме введения, и ее лучше читать подряд, от начала до конца. Однако вполне возможно читать отдельные главы или разделы, не придерживаясь их последовательности. Поэтому книга снабжена предметным указателем и индексами. С их помощью читатель легко может найти, скажем, информацию об интерполяциях или пропусках в ветхозаветном тексте, или сведения о критических изданиях Ветхого Завета. Следует, впрочем, учитывать, что при таком методе работы читатель пропустит обсркдение ключевых понятий, которые легли в основу анализов. Ключевые понятия расположены в соответствии с определенной логикой. Скажем, задачи библейской текстологии обсуждаются не в 1-й главе, а в 5-й: это уместнее после предварительного рассмотрения свидетелей ветхозаветного текста и различий между ними. При работе над книгой я попытался найти золотую середину между объективным введением в научную дисциплину и моими личными мнениями, сформировавшимися в ходе исследовательской деятельности. Разумеется, всегда нужно стремиться к объективности, но в таких предметах, как этот, абсолютная объективность — недостижимый идеал. Отбор примеров, более подробный анализ одних тем и менее подробный анализ других, взаимоотношение между теоретическим материалом и примерами, подход к оценке разночтений — всюду можно угадать точку зрения автора, пусть даже он старается не обойти вниманием альтернативные мнения и подходы.

Идея написания этой книги пришла ко мне после заверешения работы над введением к Септуагинте. Сперва я подумал, что лучше всего написать ее в соавторстве с кем-либо из коллег: среди них есть специалисты, глубже чем я исследовавшие некоторые темы (масора, акцентуация и огласовка). Однако впоследствии мне пришлось отказаться от этой мысли: мне показалось, что это нарушит цельность подхода. Я написал всю книгу сам, хотя в ней затрагиваются темы, в которых есть лучшие специалисты, чем я.

Текстология Ветхого Завета постигается как путем изучения теории, так и путем практических занятий — то есть тщательной работой с еврейскими источниками и древними переводами. Без практики понимание текстологии невозможно. Данная работа не в силах заменить практику, но она может подготовить к ней читателя анализом большого числа примеров. Примеров в этой книге больше, чем в других "Введениях". Вообще, практические проблемы здесь рассматриваются подробнее, чем в предыдущих "Введениях". Например, в 7-й главе детально обсуждается литературная критика, а в 9-й главе — работа с изданиями Ветхого Завета.

Наконец, моя приятная обязанность — поблагодарить всех, кто сделал возможным русское издание книги. Перевод делался с пересмотренной версии английского издания 1992 года. Материал был переработан с учетом исследований, появившихся по 1997 год включительно. Я благодарен Библейско-богословскому институту св. апостола Андрея за то, что они осуществили перевод и тем самым внесли вклад в развитие ветхозаветной текстологии в России.

Май 2000 Эммануэл Тов.