«Секрет щасливого християнського життя» Ганни Вітал Сміт — це класика духовної літератури, яка вже понад століття допомагає віруючим вийти зі стану постійної духовної боротьби та поразки. Книга була написана в контексті руху «кесвіцького поглиблення», і її головна теза полягає в тому, що християнство — це не важка праця задля спасіння, а радісне життя в повному довір’ї Богу. Авторка стверджує, що причиною багатьох духовних невдач є спроба людини нести свої тягарі самотужки, замість того, щоб повністю віддати їх у руки Всемогутнього Творця.
У своїй праці Ганна Вітал Сміт детально розбирає практичні кроки до «життя з надлишком». Вона зосереджується на важливості повної капітуляції перед Богом (освячення) та непохитної віри в Його обітниці. Авторка використовує прості й зрозумілі метафори, наприклад, порівнюючи Бога з мудрим Провідником, а християнина — з пасажиром поїзда, якому не потрібно самому штовхати склад, щоб доїхати до пункту призначення. Книга навчає розрізняти почуття і віру, закликаючи покладатися на факти Божого Слова, а не на мінливий емоційний стан. Це щире і тепле повчання про те, що справжнє щастя полягає в цілковитому спокої душі, яка знає свого Небесного Батька.
Ганна Вітал Сміт - Секрет щасливого християнського життя
Луцьк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1995. – 128 с.
Ганна Вітал Сміт - Секрет щасливого християнського життя – Зміст
Частина 1. ЖИТТЯ
Розділ 1. Відповідає це Святому Письму?
Розділ 2. Сторона Божа і людська
Розділ З. Визначення життя у Дусі
Розділ 4. Як увійти у життя спокою
Частина 2. СКЛАДНОСТІ
Розділ 5. Ускаладнення у зв’язку з посвятою
Розділ 6. Труднощі у зв’язку з вірою
Розділ 7. Труднощі з волею
Розділ 8. Труднощі щодо вказівок
Розділ 9. Труднощі у зв’язку із сумнівами
Розділ 10. Труднощі через спокуси
Розділ 11. Труднощі щодо помилок
Розділ 12. Чи це Бог?
Частина 3. РЕЗУЛЬТАТИ
Розділ 13. Неволя чи свобода?
Розділ 14. Зростання
Розділ 15. Служіння
Розділ 16. Практичні результати щоденного ходіння і життя
Розділ 17. Радість послуху
Розділ 18. Єдність у Базі
Розділ 19. Колісниці Божі
Розділ 20. Окриленене життя
