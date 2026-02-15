«Секрет щасливого християнського життя» Ганни Вітал Сміт — це класика духовної літератури, яка вже понад століття допомагає віруючим вийти зі стану постійної духовної боротьби та поразки. Книга була написана в контексті руху «кесвіцького поглиблення», і її головна теза полягає в тому, що християнство — це не важка праця задля спасіння, а радісне життя в повному довір’ї Богу. Авторка стверджує, що причиною багатьох духовних невдач є спроба людини нести свої тягарі самотужки, замість того, щоб повністю віддати їх у руки Всемогутнього Творця.

У своїй праці Ганна Вітал Сміт детально розбирає практичні кроки до «життя з надлишком». Вона зосереджується на важливості повної капітуляції перед Богом (освячення) та непохитної віри в Його обітниці. Авторка використовує прості й зрозумілі метафори, наприклад, порівнюючи Бога з мудрим Провідником, а християнина — з пасажиром поїзда, якому не потрібно самому штовхати склад, щоб доїхати до пункту призначення. Книга навчає розрізняти почуття і віру, закликаючи покладатися на факти Божого Слова, а не на мінливий емоційний стан. Це щире і тепле повчання про те, що справжнє щастя полягає в цілковитому спокої душі, яка знає свого Небесного Батька.

Ганна Вітал Сміт - Секрет щасливого християнського життя

Луцьк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1995. – 128 с.

Ганна Вітал Сміт - Секрет щасливого християнського життя – Зміст

Частина 1. ЖИТТЯ

Розділ 1. Відповідає це Святому Письму?

Розділ 2. Сторона Божа і людська

Розділ З. Визначення життя у Дусі

Розділ 4. Як увійти у життя спокою

Частина 2. СКЛАДНОСТІ

Розділ 5. Ускаладнення у зв’язку з посвятою

Розділ 6. Труднощі у зв’язку з вірою

Розділ 7. Труднощі з волею

Розділ 8. Труднощі щодо вказівок

Розділ 9. Труднощі у зв’язку із сумнівами

Розділ 10. Труднощі через спокуси

Розділ 11. Труднощі щодо помилок

Розділ 12. Чи це Бог?

Частина 3. РЕЗУЛЬТАТИ