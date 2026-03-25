Книга Фреда Смольчука «Божий кінцевий план. Драма віків» являє собою масштабне есхатологічне дослідження, що пропонує цілісний погляд на завершення людської історії крізь призму біблійних пророцтв. Автор ставить завдання систематизувати складні та часто суперечливі образи книг Даниїла та Відкровення, вишиковуючи їх у логічну хронологічну послідовність Божого задуму. Основна ідея твору полягає в тому, що історія світу — це не хаотичний набір подій, а чітко керована Творцем «драма», де кожен акт наближає людство до фінального тріумфу Божої справедливості та встановлення вічного Царства.

Змістовна частина посібника детально аналізує ключові етапи «останніх часів»: від ознак наближення кінця віку та підхоплення Церкви до періоду Великої скорботи і появи Антихриста. Смольчук послідовно розбирає концепції диспенсаціоналізму, приділяючи значну увагу ролі Ізраїлю в Божому плані та суду над народами. Автор приділяє увагу опису Другого приходу Христа в славі, Тисячолітнього Царства та остаточного подолання зла. У книзі глибоко досліджується природа вічності — Нового Неба та Нової Землі, — що перетворює академічне дослідження пророцтв на джерело надії та мотивації для практичного християнського життя в очікуванні Господа.

Текст написаний у строгому, структурованому та водночас натхненному стилі, що робить його незамінним підручником для студентів семінарій та служителів. Фред Смольчук майстерно поєднує глибоку біблійну екзегезу з історичним аналізом, допомагаючи читачеві побачити «велику картину» Божого провидіння. Робота служить фундаментальним ресурсом для тих, хто прагне зрозуміти сенс сучасних світових подій у світлі Вічності та підготуватися до зустрічі з Творцем. Це читання допомагає усвідомити, що фінальний акт драми віків — це не катастрофа, а величне викуплення всього творіння.

Фред Смольчук – Божий кінцевий план – Драма віків - Дослідження з есхатології

Торонто, Онтаріо, Канада: ЄВАНЖЕЛ БАЙБЛ ТРАНСЛЕЙТОРС ЕНД МІНІСТРІС, б.р. – 64 с.

Фред Смольчук – Божий кінцевий план – Зміст

Передмова

Розділ перший. Неминучий Другий прихід Христа в тілі

Його прихід—драма в двох діях - Докази Його приходу - Останні дні

Розділ другий (Перша стадія Його приходу)

Взяття Церкви на небо - Мертві у Христі воскреснуть спершу

Розділ третій: Смерть

Що таке фізична смерть? - Де знаходяться душі мертвих? - Шеол, його два відділи

Розділ четвертий: Нове тіло

Коли це станеться? - Чому воскресіння? - Святі Старого Заповіту

Розділ п’ятий: ”Ми, що живемо”

Потрібна підготовка - Раптове зникнення

Розділ шостий: Святі в небі

Місце Христового суду - Весілля Ягняти

Розділ сьомий: Нещастя

Появлення антихриста - Антихрист приваблює євреїв до себе - Лжепророк - Взяття влади - Євреї противляться антихристові - Клопіт Якова

Розділ восьмий: Армагеддон (друга стадія приходу)

Ягня є Левом - Ізраїль і його Месія

Розділ дев’ятий: Тисячоліття

Відновлений Ізраїль - Тисяча років

Розділ десятий: Сатана звільнений

Чому Бог дозволив це? - Бог доказав Свою рацію

Розділ одинадцятий: Величний білий трон