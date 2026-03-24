Снайдер - Криваві землі

Category UKRAINIAN LANGUAGE, Philosophy, History, Sociology Political Science

Снайдер Tімоті - Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія

Київ: Грані-Т, 2011. 448 с.

ISBN 978-966-465-361-6

Снайдер Tімоті - Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія - Зміст

Передмова: Європа

  • Вступ: Гітлер і Сталін

  • Розділ 1. Голод у Радянському Союзі

  • Розділ 2. Класовий терор

  • Розділ 3. Національний терор

  • Розділ 4. Європа Молотова-Рібентропа

  • Розділ 5. Економіка апокаліпсису

  • Розділ 6. «Остаточне розв’язання»

  • Розділ 7. Голокост і помста

  • Розділ 8. Нацистські фабрики смерті

  • Розділ 9. Спротив і спопеління

  • Розділ 10. Етнічні чистки

  • Розділ 11. Сталінський антисемітизм

Післямова: Людяність

Цифри і терміни

Бібліографія

