Снайдер - Перетворення націй

Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Philosophy, History, Sociology Political Science

Тімоті Снайдер - Перетворення націй - Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999

Пер. з англ. - К.: ДУХ I ЛІТЕРА, 2012. - 464 с.

ISBN: 978-966-378-245-4

ISBN: 978-0-300-10586-5

Тімоті Снайдер - Перетворення націй - Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999 - Зміст

ВЛАСНІ НАЗВИ ТА ДЖЕРЕЛА

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

КАРТИ

Вступ

Частина 1 ЗМАГАННЯ ЗА литовсько-білоруську БАТЬКІВЩИНУ

  • 1. Велике князівство Литовське (1569-1863)

  • 2. Батьківщино моя, Литво! (1863-1914)

  • 3. Перша світова війна та Віленське питання (1914-1939)

  • 4. Друга світова війна та Вільнюське питання (1939-1945)

  • 5. Епілог: радянський литовський Вільнюс (1945-1991)

Частина 2 Війни ЗА УКРАЇНСЬКЕ прикордоння

  • 6. Ранньомодерна Україна (1569-1914)

  • 7. Галичина і Волинь на узбіччі (1914-1939)

  • 8. Етнічні чистки в Західній Україні (1939-1945)

  • 9. Етнічні чистки в Південно-Східній Польщі (1945-1947)

  • Епілог: комунізм та знищення пам’ятей (1947-1981)

Частина 3 ПЕРЕТВОРЕННЯ польської БАТЬКІВЩИНИ

  • 11. Патріотична опозиція та державні інтереси (1945-1989)

  • 12. Національна держава (1989-1991)

  • 13. Європейські стандарти та польські інтереси (1992-1993)

  • 14. Envoi: повернення до Європи

Архіви

ЗБІРКИ ДОКУМЕНТІВ

Подяки

Примітки

ПОКАЖЧИК

Власні назви та джерела

Added 24.03.2026
Related Books

All Books