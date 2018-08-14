Несмотря на простую и вполне типичную форму представленная работа обладает целым рядом достоинств, выделяющих ее из ряда других ей подобных. Во-первых, автор умело и вполне уместно пользуется языком оригинала (т.е. древнееврейским), не перегружая, впрочем, свое сочинение излишними филологическими штудиями. Во-вторых, автор не ограничивается лишь русской библеистикой или русскоязычными изданиями. Он широко использует современные зарубежные исследования, о чем свидетельствует как подробная библиография, включающая самые последние разработки ведущих библеистов по этой теме, так и многочисленные цитаты и отсылки, приводимые по ходу работы. Наконец, особо надо отметить ясный и четкий язык отца Арсения, умение излагать материал живо и увлекательно.

При составлении комментария на книгу Иисуса Навина отец Арсений отходит от более строгой академической схемы, когда отдельно предлагается иудейская, отдельно новозаветная, отдельно святоотеческая и отдельно современная интерпретация. Вместо этого автор разбивает всю книгу на ключевые темы, каждая из которых может рассматриваться в качестве небольшого самостоятельного исследования. Такой подход по-своему интересен и содержит дополнительные возможности в плане сопоставления различных традиций, целей и экзегетических приемов, однако требует определенной четкости и дифференциации материала. Обладая, как уже было отмечено, литературными способностями, отец Арсений мастерски справляется с этой задачей.

Мне представляется, что настоящая работа весьма своевременна. Она задает определенную планку для дальнейших работ подобного рода. Может привлекаться в качестве учебного пособия.

Преподаватель Московской духовной академии, протоиерей Леонид Грилихес