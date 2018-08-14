Соколов - Иеромонах Арсений - Книга Иисуса Навина
Исследования Ветхого Завета
Несмотря на простую и вполне типичную форму представленная работа обладает целым рядом достоинств, выделяющих ее из ряда других ей подобных. Во-первых, автор умело и вполне уместно пользуется языком оригинала (т.е. древнееврейским), не перегружая, впрочем, свое сочинение излишними филологическими штудиями. Во-вторых, автор не ограничивается лишь русской библеистикой или русскоязычными изданиями. Он широко использует современные зарубежные исследования, о чем свидетельствует как подробная библиография, включающая самые последние разработки ведущих библеистов по этой теме, так и многочисленные цитаты и отсылки, приводимые по ходу работы. Наконец, особо надо отметить ясный и четкий язык отца Арсения, умение излагать материал живо и увлекательно.
При составлении комментария на книгу Иисуса Навина отец Арсений отходит от более строгой академической схемы, когда отдельно предлагается иудейская, отдельно новозаветная, отдельно святоотеческая и отдельно современная интерпретация. Вместо этого автор разбивает всю книгу на ключевые темы, каждая из которых может рассматриваться в качестве небольшого самостоятельного исследования. Такой подход по-своему интересен и содержит дополнительные возможности в плане сопоставления различных традиций, целей и экзегетических приемов, однако требует определенной четкости и дифференциации материала. Обладая, как уже было отмечено, литературными способностями, отец Арсений мастерски справляется с этой задачей.
Мне представляется, что настоящая работа весьма своевременна. Она задает определенную планку для дальнейших работ подобного рода. Может привлекаться в качестве учебного пособия.
Преподаватель Московской духовной академии, протоиерей Леонид Грилихес
Иеромонах Арсений - Соколов - Книга Иисуса Навина
Книга Иисуса Навина. — СПб.: Издательский дом «Познание», 2017. — с. 272
ISBN 978-5-906960-15-3
Соколов - Иеромонах Арсений - Книга Иисуса Навина - Содержание
- Из отзыва преподавателя Московской духовной академии протоиерея Леонида Грилихеса на кандидатскую диссертацию по кафедре Священного Писания Ветхого Завета иеромонаха Арсения (Соколова) «Книга Иисуса Навина. Историко-экзегетический анализ»
- Из отзыва преподавателя Московской духовной академии Г.Е. Колыванова
Часть I. Введение в книгу Иисуса Навина
- Название книги и ее место в Священном Писании
- Писатель книги Иисуса Навина и время ее составления
- Хронологизация описываемых событий
- Палестина в эпоху поздней бронзы (1600-1200 до Р.Х.)
- Современная наука о появлении Израиля в Палестине
- Религия хананеев
Часть II. Толкование книги Иисуса Навина
- Введение. Традиционные принципы экзегезиса книги
- Имя Иисус
- Смертъ Моисея (1:1 -2а)
- Великое поручение (1:2Ь-9)
- На пороге земли обетованной. Приготовления (1:10-18)
- Раав и соглядатаи (2:1-24)
- Переход Иордана (3:1-11,13-17)
- Камни свидетельства (3:12. 4:1-24)
- Обрезание вГалгале (5:1-9)
- Пасха (5:10-12)
- Вождь воинства Господня (5:13-15)
- Взятие Иерихона (5:16-6:26)
- Нечестие Ахана (7:1-26)
- Взятие Гая (8:1-29)
- Гевал и Гаризим (8:30-35)
- Хитрость гаваонитян (9:1-27)
- Битва при Гаваоне (10:1-27)
- Поражение Южного Ханаана (10:21-43)
- Битва у вод Меромских. Покорение всей земли (11:1-23)
- Список побежденных царей (12:1-24)
- Раздел земли (13:1-19:51. 21:1-45)
- Города убежища (20:1-9)
- Жертвенник свидетельства (22:1-34)
- Последние наставления и обновление завета (23:1-24:28)
- Смерть Иисуса и Елеазара (24:29-33)
Библиография
Соколов - Иеромонах Арсений - Книга Иисуса Навина - Название книги и ее место в Священном Писании
Книга Иисуса Навина - первая в ряду тех книг Ветхого Завета, которые в христианской традиции получили название исторических. В средневековой еврейской традиции - первая в ряду книг ранних пророков (נביאים ראשונים). Разделение «пророков» на ранних или первых (ראשונים) и поздних или последних (אהרונים) было введено масоретами; во время блаженного Иеронима оно еще не было известно.
«Иегошуа» (יהושע) - так надписывается у масоретов шестая книга Священного Писания. Расположение книги непосредственно после Пятикнижия, продиктованное хронологической последовательностью описываемых событий, естественно. Другого расположения книги история еврейского канона не знает. Аналогичное расположение сохраняется и во всех древних переводах. Исключение составляет только сирийский перевод (Пешитта), где между Пятикнижием и книгой Иисуса Навина поставлена книга Иова. Очевидно, составители этого перевода считали книгу Иова произведением Моисея, что и дало им повод поместить книгу Иова сразу после Пятикнижия.
В Септуагинте (LXX) книга надписывается: Ίησοΰς. В некоторых древних списках она, видимо, могла надписываться: Ίησοΰς Ναυη: «Настоящая книга надписана: Иисус Навин потому, что Иисус Навин, преемник Моисея, был вождем народа, и в ней содержится история и деяния его», ־ отмечает святитель Афанасий Александрийский в своем Синопсисе. Это надписание перешло и в славянский перевод.
В Вульгате блаженный Иероним сохранил еврейское надписание: Josue.
Самым длинным надписанием является надписание в Пешитте: Kelada de-Jeshu5 bar Nun Talmideh de־Musch, т.е. «Книга Иешу, сына Нуна, ученика Моисея».
За бесспорность общепринятого местоположения книги в каноне говорит не только внешняя, хронологическая последовательность описываемых событий, но и внутреннее единство содержания книги Иисуса Навина с Пятикнижием. Писатель книги Иисуса Навина смотрит на свое писание как на продолжение Пятикнижия. Текстологическая и смысловая связь книги Иисуса Навина с Пятикнижием, и особенно с книгой Второзакония настолько неоспоримы, что в XIX веке это давало повод представителям некоторых западных либерально-критических направлений в библейской науке вводить даже особый термин - «Шестикнижие», которым объединяются содержание и все исагогические и текстологические вопросы о Пятикнижии с книгой Иисуса Навина. В книге Иисуса Навина находили все тех же «иеговиста» («яхвиста»), «элогиста», автора «священнического кодекса», «девтерономиста».
К счастью, библейская наука XX века, особенно его последних десятилетий, сделала небезуспешные попытки если и не вернуться под кров традиционного церковного понимания Священного Писания, то по крайней мере преодолеть крайности «теории источников», в плену которой она так долго пребывала.
«Иегошуа» (יהושע) - так надписывается у масоретов шестая книга Священного Писания. Расположение книги непосредственно после Пятикнижия, продиктованное хронологической последовательностью описываемых событий, естественно. Другого расположения книги история еврейского канона не знает. Аналогичное расположение сохраняется и во всех древних переводах. Исключение составляет только сирийский перевод (Пешитта), где между Пятикнижием и книгой Иисуса Навина поставлена книга Иова. Очевидно, составители этого перевода считали книгу Иова произведением Моисея, что и дало им повод поместить книгу Иова сразу после Пятикнижия.
В Септуагинте (LXX) книга надписывается: Ίησοΰς. В некоторых древних списках она, видимо, могла надписываться: Ίησοΰς Ναυη: «Настоящая книга надписана: Иисус Навин потому, что Иисус Навин, преемник Моисея, был вождем народа, и в ней содержится история и деяния его», ־ отмечает святитель Афанасий Александрийский в своем Синопсисе. Это надписание перешло и в славянский перевод.
В Вульгате блаженный Иероним сохранил еврейское надписание: Josue.
Самым длинным надписанием является надписание в Пешитте: Kelada de-Jeshu5 bar Nun Talmideh de־Musch, т.е. «Книга Иешу, сына Нуна, ученика Моисея».
За бесспорность общепринятого местоположения книги в каноне говорит не только внешняя, хронологическая последовательность описываемых событий, но и внутреннее единство содержания книги Иисуса Навина с Пятикнижием. Писатель книги Иисуса Навина смотрит на свое писание как на продолжение Пятикнижия. Текстологическая и смысловая связь книги Иисуса Навина с Пятикнижием, и особенно с книгой Второзакония настолько неоспоримы, что в XIX веке это давало повод представителям некоторых западных либерально-критических направлений в библейской науке вводить даже особый термин - «Шестикнижие», которым объединяются содержание и все исагогические и текстологические вопросы о Пятикнижии с книгой Иисуса Навина. В книге Иисуса Навина находили все тех же «иеговиста» («яхвиста»), «элогиста», автора «священнического кодекса», «девтерономиста».
К счастью, библейская наука XX века, особенно его последних десятилетий, сделала небезуспешные попытки если и не вернуться под кров традиционного церковного понимания Священного Писания, то по крайней мере преодолеть крайности «теории источников», в плену которой она так долго пребывала.
Также издание 2005 года.
Иеромонах Арсений - Соколов - Книга Иисуса Навина
Издательство Крутицкого подворья
Общество любителей церковной истории
Москва 2005
На обложке: «Взятие Иерихона» (г. Ярославль, Церковь пророка Илии, фреска XVII в.)
Фото: иерей Александр Классен
Большое спасибо!
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Спасибо!