Состояние паулинистики
«Состояние паулинистики» — родственное издание сборника «Состояние исследований Нового Завета». В «Состоянии исследований Нового Завета» был представлен масштабный обзор основных течений и тенденций новозаветной науки, однако в нем оставался заметный пробел: из-за жестких ограничений по объему тексты апостола Павла не получили там подробного освещения. Настоящая книга призвана восполнить этот пробел.
Чтобы очертить контуры современной науки о Павле, в этом издании объединили усилия семнадцать авторитетных исследователей. Книга состоит из двух частей. В первой части рассматриваются важнейшие сквозные темы паулинистики, такие как учение Павла о спасении, его отношение к Римской империи и гендерная проблематика. Во второй части подробно анализируются все тринадцать посланий корпуса Павла. Ниже мы кратко обозначим ключевые тенденции и исследовательские парадигмы, представленные на страницах книги и отражающие современное состояние науки о Павле.
Состояние паулинистики – Обзор недавних исследований
Под редакцией Ниджая К. Гупты, Эрин М. Хейм и Скота Макнайта. Перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск — Алматы: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 317 с. — (Современная библеистика).
ISBN английского издания: 978-1-5409-6366-6 (мягкая обложка); 978-1-5409-6609-4 (в футляре); 978-1-4934-3817-4 (электронная книга); 978-1-4934-3818-1 (PDF).
Состояние паулинистики – Содержание
Введение
Расширение инструментария и методов
Глобальные и разнообразные перспективы
В поисках интерпретаторов прошлого
Какого «Павла» мы изучаем?
Павел в контексте своего сложного мира
Павел и спасение
Часть 1. Ключевые темы в изучении Павла
Павел и Мессия
Христос — имя собственное или титул?
Мессианская экзегеза
Евангелие и первая глава Послания к Римлянам
Царская христология
Размышления
Павел и иудаизм
Дискуссия «Павел и иудаизм»: историческое развитие
Масштаб и многообразие современной дискуссии
Ключевые вопросы
Ключевые павловы тексты
Заключение
Павел и спасение
Взгляды на Павла
Заключение
Павел и Дух
Дух в современных дебатах о Павле
Исследования о Духе у Павла
Выводы и перспективы
Павел и гендер
Павел и сексуальность
Евангельские дебаты о Павле и гендере: герменевтическая перспектива
Заключение
Павел и империя
Империя и Павел в Германии
«Свежий взгляд» в Манчестере?
Только стоячие места в Балтиморе
Линии разлома и точки соприкосновения в секции «Павел и политика»
Павел вне империи?
Павел по-прежнему рядом с империей
Феминистский, постколониальный и вуманистский подходы к Павлу
Феминистские исследования
Постколониальные подходы
Вуманистские подходы
Заключительные размышления
Часть 2. Павлов корпус
8. Послание к Римлянам
Актуальные дискуссионные вопросы в Послании к Римлянам
Заключительные размышления
1 Коринфянам
Теперь об эпистолярной структуре
Теперь об исторической реконструкции
Теперь о красноречивой мудрости
Теперь о самосознании и социальной идентичности
Теперь об этнической идентичности
Теперь о Теле Христовом
Теперь о гендере
Теперь о церковном руководстве
Размышления
2 Коринфянам
Композиция: одно послание, два или несколько?
Предыстория и цель послания
Личность оппонентов Павла
Ключевые темы послания
Перспективы дальнейших исследований
Послание к Галатам
Ключевые вехи и направления в истории рецепции
Современные академические исследования
Комментарии к Посланию к Галатам: основные вехи и новейшие издания
Текст, исторический контекст, адресаты и конфликт в Послании к Галатам
Закон, грех, благодать и оправдание в Послании к Галатам
Антропология и космология в Послании к Галатам
Послание к Галатам и дискуссия о pistis Christou
Этническая принадлежность в Послании к Галатам
Рабыня и свободная в Послании к Галатам 4:21–5:1
Послание к Галатам и этика Павла
Перспективы дальнейших исследований
Послание к Ефесянам
Авторство
Структура и логика развития мысли
Домашний кодекс в Послании к Ефесянам
Богословские темы в Послании к Ефесянам
Комментарии к Посланию к Ефесянам
Заключительные размышления
Послание к Филиппийцам
Срез эпохи (1975 год)
Мир за Посланием к Филиппийцам
Мир Послания к Филиппийцам
Мир перед Посланием к Филиппийцам
Новейшие комментарии к Посланию к Филиппийцам
Размышления
Послание к Колоссянам
Авторство
Sitz im Leben Послания к Колоссянам
Богословие Послания к Колоссянам
Размышления
1–2 Фессалоникийцам
Исторический контекст
Авторство
Эсхатология
Антиимперские интерпретации
Связь с книгой Деяний
Теории интерполяции
«Слово Господне»
«Удерживающий»
«Бесчинство» и проблема труда
Исследования родства и материнские образы
Комментарии
Размышления
Послания 1–2 к Тимофею и к Титу
Авторство
Пол
Неуловимые противники
Экклезиология в доме Божьем
Богословские темы
Комментарии
Заключительные размышления
Послание к Филимону
Происхождение послания
Адресаты послания
Предыстория послания
Рабство — древнее и современное
Социологический анализ
Риторика
Голос Онисима
Заключение
Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!