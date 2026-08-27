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Состояние паулинистики

Состояние паулинистики
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, Reference
Series Современная библеистика (37 books)

«Состояние паулинистики» — родственное издание сборника «Состояние исследований Нового Завета». В «Состоянии исследований Нового Завета» был представлен масштабный обзор основных течений и тенденций новозаветной науки, однако в нем оставался заметный пробел: из-за жестких ограничений по объему тексты апостола Павла не получили там подробного освещения. Настоящая книга призвана восполнить этот пробел.

Чтобы очертить контуры современной науки о Павле, в этом издании объединили усилия семнадцать авторитетных исследователей. Книга состоит из двух частей. В первой части рассматриваются важнейшие сквозные темы паулинистики, такие как учение Павла о спасении, его отношение к Римской империи и гендерная проблематика. Во второй части подробно анализируются все тринадцать посланий корпуса Павла. Ниже мы кратко обозначим ключевые тенденции и исследовательские парадигмы, представленные на страницах книги и отражающие современное состояние науки о Павле.

Состояние паулинистики – Обзор недавних исследований

Под редакцией Ниджая К. Гупты, Эрин М. Хейм и Скота Макнайта. Перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск — Алматы: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 317 с. — (Современная библеистика).
ISBN английского издания: 978-1-5409-6366-6 (мягкая обложка); 978-1-5409-6609-4 (в футляре); 978-1-4934-3817-4 (электронная книга); 978-1-4934-3818-1 (PDF).

Состояние паулинистики – Содержание

  • Введение

    • Расширение инструментария и методов

    • Глобальные и разнообразные перспективы

    • В поисках интерпретаторов прошлого

    • Какого «Павла» мы изучаем?

    • Павел в контексте своего сложного мира

    • Павел и спасение

  • Часть 1. Ключевые темы в изучении Павла

    1. Павел и Мессия

      • Христос — имя собственное или титул?

      • Мессианская экзегеза

      • Евангелие и первая глава Послания к Римлянам

      • Царская христология

      • Размышления

    2. Павел и иудаизм

      • Дискуссия «Павел и иудаизм»: историческое развитие

      • Масштаб и многообразие современной дискуссии

      • Ключевые вопросы

      • Ключевые павловы тексты

      • Заключение

    3. Павел и спасение

      • Взгляды на Павла

      • Заключение

    4. Павел и Дух

      • Дух в современных дебатах о Павле

      • Исследования о Духе у Павла

      • Выводы и перспективы

    5. Павел и гендер

      • Павел и сексуальность

      • Евангельские дебаты о Павле и гендере: герменевтическая перспектива

      • Заключение

    6. Павел и империя

      • Империя и Павел в Германии

      • «Свежий взгляд» в Манчестере?

      • Только стоячие места в Балтиморе

      • Линии разлома и точки соприкосновения в секции «Павел и политика»

      • Павел вне империи?

      • Павел по-прежнему рядом с империей

    7. Феминистский, постколониальный и вуманистский подходы к Павлу

      • Феминистские исследования

      • Постколониальные подходы

      • Вуманистские подходы

      • Заключительные размышления

  • Часть 2. Павлов корпус
    8. Послание к Римлянам

    • Актуальные дискуссионные вопросы в Послании к Римлянам

    • Заключительные размышления

    1. 1 Коринфянам

      • Теперь об эпистолярной структуре

      • Теперь об исторической реконструкции

      • Теперь о красноречивой мудрости

      • Теперь о самосознании и социальной идентичности

      • Теперь об этнической идентичности

      • Теперь о Теле Христовом

      • Теперь о гендере

      • Теперь о церковном руководстве

      • Размышления

    2. 2 Коринфянам

      • Композиция: одно послание, два или несколько?

      • Предыстория и цель послания

      • Личность оппонентов Павла

      • Ключевые темы послания

      • Перспективы дальнейших исследований

    3. Послание к Галатам

      • Ключевые вехи и направления в истории рецепции

      • Современные академические исследования

      • Комментарии к Посланию к Галатам: основные вехи и новейшие издания

      • Текст, исторический контекст, адресаты и конфликт в Послании к Галатам

      • Закон, грех, благодать и оправдание в Послании к Галатам

      • Антропология и космология в Послании к Галатам

      • Послание к Галатам и дискуссия о pistis Christou

      • Этническая принадлежность в Послании к Галатам

      • Рабыня и свободная в Послании к Галатам 4:21–5:1

      • Послание к Галатам и этика Павла

      • Перспективы дальнейших исследований

    4. Послание к Ефесянам

      • Авторство

      • Структура и логика развития мысли

      • Домашний кодекс в Послании к Ефесянам

      • Богословские темы в Послании к Ефесянам

      • Комментарии к Посланию к Ефесянам

      • Заключительные размышления

    5. Послание к Филиппийцам

      • Срез эпохи (1975 год)

      • Мир за Посланием к Филиппийцам

      • Мир Послания к Филиппийцам

      • Мир перед Посланием к Филиппийцам

      • Новейшие комментарии к Посланию к Филиппийцам

      • Размышления

    6. Послание к Колоссянам

      • Авторство

      • Sitz im Leben Послания к Колоссянам

      • Богословие Послания к Колоссянам

      • Размышления

    7. 1–2 Фессалоникийцам

      • Исторический контекст

      • Авторство

      • Эсхатология

      • Антиимперские интерпретации

      • Связь с книгой Деяний

      • Теории интерполяции

      • «Слово Господне»

      • «Удерживающий»

      • «Бесчинство» и проблема труда

      • Исследования родства и материнские образы

      • Комментарии

      • Размышления

    8. Послания 1–2 к Тимофею и к Титу

      • Авторство

      • Пол

      • Неуловимые противники

      • Экклезиология в доме Божьем

      • Богословские темы

      • Комментарии

      • Заключительные размышления

    9. Послание к Филимону

      • Происхождение послания

      • Адресаты послания

      • Предыстория послания

      • Рабство — древнее и современное

      • Социологический анализ

      • Риторика

      • Голос Онисима

      • Заключение

  • Сведения об авторах

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 27.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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