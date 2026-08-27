«Состояние паулинистики» — родственное издание сборника «Состояние исследований Нового Завета». В «Состоянии исследований Нового Завета» был представлен масштабный обзор основных течений и тенденций новозаветной науки, однако в нем оставался заметный пробел: из-за жестких ограничений по объему тексты апостола Павла не получили там подробного освещения. Настоящая книга призвана восполнить этот пробел.

Чтобы очертить контуры современной науки о Павле, в этом издании объединили усилия семнадцать авторитетных исследователей. Книга состоит из двух частей. В первой части рассматриваются важнейшие сквозные темы паулинистики, такие как учение Павла о спасении, его отношение к Римской империи и гендерная проблематика. Во второй части подробно анализируются все тринадцать посланий корпуса Павла. Ниже мы кратко обозначим ключевые тенденции и исследовательские парадигмы, представленные на страницах книги и отражающие современное состояние науки о Павле.

Состояние паулинистики – Обзор недавних исследований

Под редакцией Ниджая К. Гупты, Эрин М. Хейм и Скота Макнайта. Перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск — Алматы: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 317 с. — (Современная библеистика).

ISBN английского издания: 978-1-5409-6366-6 (мягкая обложка); 978-1-5409-6609-4 (в футляре); 978-1-4934-3817-4 (электронная книга); 978-1-4934-3818-1 (PDF).

Состояние паулинистики – Содержание