Спинадель – Источник гармонии
Две важнейшие заповеди Торы: «Люби ближнего как себя» и «Люби Б-га, Господа твоего». Из них следуют все остальные заповеди. Но «любовь» понимают по-разному. Чего же от нас хочет и к чему зовет Б-г?
Еврейские мудрецы говорят: каждый человек - целый мир. «Я» состоит из многих граней, они взаимодействуют друг с другом и окружающей реальностью. Но есть основы.
Если ты - один и ощущаешь свою полноценность, но у тебя нет семьи, ты все равно - только половина Адама. Для целого нужна «вторая половина». Ты нашел пару, и вас уже - двое. Но на деле вы дополнили друг друга, стали одним.
Впрочем, бывает, соединившись, двое не становятся одним. И живут вместе «два одиночества», даже порой, не сознавая этого, но - испытывая безотчетную неудовлетворенность. Жизнью, собой, супругом... Часто - даже не потому, что их встреча была ошибкой. А потому, что не умеют пра вильно строить отношения.
Чтобы этому научиться - нужно многое знать и различать свои «лица» и «лица» других, понимая их природу.
Где же приобрести необходимые знания?
Эта книга призвана помочь вам решать эти задачи.
Это продолжение темы, начатой выпуском в 1999 маленького сборника «Кабала о счастливом браке», одобренного гаоном равом Бенционом Зильбером. Он освещал очень важные для всех (независимо от национальности и религиозности) духовные, психологические и интимные вопросы и связанные с этим законы.
Через 6 лет по указанию гаона рава Даниэля Бельского я начал серию «Тора о любви» первым томом «Остров и пламя», где глубина Торы и еврейской мысли сплетается с современной психологией. Он состоит он из трех частей:
1. «Семь лиц человека» - постижение человека через семь названий, данных ему Торой при его творении: адом, захар некева, иш, иша, ав, эм - человек, мужчина, женщина, муж, жена, отец и мать.
2. «Десять слов радости» расшифровывает семикратное благословение молодоженам из десяти слов, десяти ступеней в отношениях. Это послание от времен пророков, составленное мудрецами для роста в браке - как и древнее таинство, живой ритуал традиционной свадьбы и суть «радости».
3. «Слова мудрецов». Они всегда кратки и глубоки и требуют правильного толкования. Иногда их непонимание вызывает неверные представления о традиции. Например, их высказывания о женщинах. Главная проблема - незнание контекста этих крылатых фраз. Возвращенные в него, они являют свой истинный смысл и глубину.
Составил Гедалия Спинадель – Источник гармонии – Тора о любви
Иерусалим, 2023. – 253 с. - Том 2 из серии ТОРА о ЛЮБВИ
Составил Гедалия Спинадель – Источник гармонии – Содержание
Рекомендация к книге «Остров и пламя»
Обновление, традиция и любовь
Содержание
Да будет источник твой благословен
О сборнике
МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛА
Рав Арье Каплан
22 ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУДРЕЦОВ
Рав Хаим Суницкий
НЕХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ОДНОМУ
Гедалия Спинадель
ПОЦЕЛУЙ ПО-ЕВРЕЙСКИ
Гедалия Спинадель
ТРИ ПИСЬМА
Гедалия Спинадель
Письмо первое
Письмо второе
Письмо третье
По чаше заслуг
ОСНОВА ЛЮБВИ В БРАКЕ
Гедалия Спинадель
ЛЮБОВЬ И ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Гедалия Спинадель
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Интервью с Равом Арье Шехтером
ЛЮБЛЮ СЕБЯ ЛЮБИМУЮ
Руг Соминская
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ
КТО КОШЕРНАЯ ЖЕНА?
ЛИЛИТ и МАХАЛАТ - ДВА ТИПА ЖЕНЩИН
Гедалия Спинадель
ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ?
Гедалия Спинадель
ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ ЖЕНЫ
Рав Носан Вайс
МИР В СЕМЬЕ
Рав Ицхак Гинзбург
СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ
Гедалия Спинадель
МНОГОЖЕНСТВО В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ
Рав Хаим Суницкий
ЭШЕТХАИЛЬ - ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА
комментарий Меам лоэз
ГЕРОИНЯ
НЕСЧАСТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ХАФЕЦ ХАИМ и ЕГО ЖЕНА
из книги «Законы достойной речи»
ЛЮБОВЬ И ОШИБКА ЯЗЫЧЕСКОГО ПОДХОДА
Гедалия Спинадель
ЗАБОТА О САДЕ
Хана Вайсберг
ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ
Эрих Фромм
Брак и Жертва (гл. рав Англии Йонатан Сакс)
СЕМЬ ШАГОВ К ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
Рав д-р Дов Геллер
ПЯТЬ СПОСОБОВ ЛЮБИТЬ ВЕЧНО
ИСТОЧНИК ГАРМОНИИ
Рав Зеев Хаим Лифшиц
Ритуальная чистота: таинство гармонии мироздния
Совершенствование личности
Равновесие
Женское и мужское начало в истории человечества
Бесформенность и форма
Чистота как выражение святости
Сближающая отдаленность
ЕВРЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Рав Зеев Хаим Лифшиц
Принадлежность по своей воле - Женщина
Два стиха. Дополняющие противоположности
Мужское и женское начало
ОБРЕЗАНИЕ ПЛОТИ И ОБРЕЗАНИЕ СЕРДЦА
Из книги рава Александра Сафрана
«Мудрость Кабалы»
Первые воды и мессианские воды
КРАСОТА СНА
Рав Матис Вайнберг
Рав Матис Вайнберг
ПОРЯДОК ЕВРЕЙСКОЙ СВАДЬБЫ
ШЕВА БРАХОТ
Семь благословений
КАК ХВАЛИТЬ НЕВЕСТУ?
КТО НАЙДЕТ ДОБЛЕСТНУЮ ЖЕНУ (ЭШЕТ ХАИЛЬ)?
"ЖЕНА НЕСЕТ В ДОМ БРАХУ" ЕЕ НАЗЫВАЮТ "ДОМ"
СПИСОК КНИГ АМ А-СЕФЕР 2023
МОЛИТВА ЖЕНЫ О БЛАГОПОЛУЧИИ МУЖА
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