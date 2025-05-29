Две важнейшие заповеди Торы: «Люби ближнего как себя» и «Люби Б-га, Господа твоего». Из них следуют все остальные заповеди. Но «любовь» понимают по-разному. Чего же от нас хочет и к чему зовет Б-г?

Еврейские мудрецы говорят: каждый человек - целый мир. «Я» состоит из многих граней, они взаимодействуют друг с другом и окружающей реальностью. Но есть основы.

Если ты - один и ощущаешь свою полноценность, но у тебя нет семьи, ты все равно - только половина Адама. Для целого нужна «вторая половина». Ты нашел пару, и вас уже - двое. Но на деле вы дополнили друг друга, стали одним.

Впрочем, бывает, соединившись, двое не становятся одним. И живут вместе «два одиночества», даже порой, не сознавая этого, но - испытывая безотчетную неудовлетворенность. Жизнью, собой, супругом... Часто - даже не потому, что их встреча была ошибкой. А потому, что не умеют пра вильно строить отношения.

Чтобы этому научиться - нужно многое знать и различать свои «лица» и «лица» других, понимая их природу.

Где же приобрести необходимые знания?

Эта книга призвана помочь вам решать эти задачи.

Это продолжение темы, начатой выпуском в 1999 маленького сборника «Кабала о счастливом браке», одобренного гаоном равом Бенционом Зильбером. Он освещал очень важные для всех (независимо от национальности и религиозности) духовные, психологические и интимные вопросы и связанные с этим законы.

Через 6 лет по указанию гаона рава Даниэля Бельского я начал серию «Тора о любви» первым томом «Остров и пламя», где глубина Торы и еврейской мысли сплетается с современной психологией. Он состоит он из трех частей:

1. «Семь лиц человека» - постижение человека через семь названий, данных ему Торой при его творении: адом, захар некева, иш, иша, ав, эм - человек, мужчина, женщина, муж, жена, отец и мать.

2. «Десять слов радости» расшифровывает семикратное благословение молодоженам из десяти слов, десяти ступеней в отношениях. Это послание от времен пророков, составленное мудрецами для роста в браке - как и древнее таинство, живой ритуал традиционной свадьбы и суть «радости».

3. «Слова мудрецов». Они всегда кратки и глубоки и требуют правильного толкования. Иногда их непонимание вызывает неверные представления о традиции. Например, их высказывания о женщинах. Главная проблема - незнание контекста этих крылатых фраз. Возвращенные в него, они являют свой истинный смысл и глубину.

Составил Гедалия Спинадель – Источник гармонии – Тора о любви

Иерусалим, 2023. – 253 с. - Том 2 из серии ТОРА о ЛЮБВИ

Составил Гедалия Спинадель – Источник гармонии – Содержание

Рекомендация к книге «Остров и пламя»

Обновление, традиция и любовь

Содержание

Да будет источник твой благословен

О сборнике

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛА

Рав Арье Каплан

22 ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУДРЕЦОВ

Рав Хаим Суницкий

НЕХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ОДНОМУ

Гедалия Спинадель

ПОЦЕЛУЙ ПО-ЕВРЕЙСКИ

Гедалия Спинадель

ТРИ ПИСЬМА

Гедалия Спинадель

Письмо первое

Письмо второе

Письмо третье

По чаше заслуг

ОСНОВА ЛЮБВИ В БРАКЕ

Гедалия Спинадель

ЛЮБОВЬ И ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Гедалия Спинадель

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Интервью с Равом Арье Шехтером

ЛЮБЛЮ СЕБЯ ЛЮБИМУЮ

Руг Соминская

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ

КТО КОШЕРНАЯ ЖЕНА?

ЛИЛИТ и МАХАЛАТ - ДВА ТИПА ЖЕНЩИН

Гедалия Спинадель

ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ?

Гедалия Спинадель

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ ЖЕНЫ

Рав Носан Вайс

МИР В СЕМЬЕ

Рав Ицхак Гинзбург

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ

Гедалия Спинадель

МНОГОЖЕНСТВО В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ

Рав Хаим Суницкий

ЭШЕТХАИЛЬ - ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА

комментарий Меам лоэз

ГЕРОИНЯ

НЕСЧАСТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

ХАФЕЦ ХАИМ и ЕГО ЖЕНА

из книги «Законы достойной речи»

ЛЮБОВЬ И ОШИБКА ЯЗЫЧЕСКОГО ПОДХОДА

Гедалия Спинадель

ЗАБОТА О САДЕ

Хана Вайсберг

ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ

Эрих Фромм

Брак и Жертва (гл. рав Англии Йонатан Сакс)

СЕМЬ ШАГОВ К ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Рав д-р Дов Геллер

ПЯТЬ СПОСОБОВ ЛЮБИТЬ ВЕЧНО

ИСТОЧНИК ГАРМОНИИ

Рав Зеев Хаим Лифшиц

Ритуальная чистота: таинство гармонии мироздния

Совершенствование личности

Равновесие

Женское и мужское начало в истории человечества

Бесформенность и форма

Чистота как выражение святости

Сближающая отдаленность

ЕВРЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Рав Зеев Хаим Лифшиц

Принадлежность по своей воле - Женщина

Два стиха. Дополняющие противоположности

Мужское и женское начало

ОБРЕЗАНИЕ ПЛОТИ И ОБРЕЗАНИЕ СЕРДЦА

Из книги рава Александра Сафрана

«Мудрость Кабалы»

Первые воды и мессианские воды

КРАСОТА СНА

Рав Матис Вайнберг

Рав Матис Вайнберг

ПОРЯДОК ЕВРЕЙСКОЙ СВАДЬБЫ

ШЕВА БРАХОТ

Семь благословений

КАК ХВАЛИТЬ НЕВЕСТУ?

КТО НАЙДЕТ ДОБЛЕСТНУЮ ЖЕНУ (ЭШЕТ ХАИЛЬ)?

"ЖЕНА НЕСЕТ В ДОМ БРАХУ" ЕЕ НАЗЫВАЮТ "ДОМ"

СПИСОК КНИГ АМ А-СЕФЕР 2023

МОЛИТВА ЖЕНЫ О БЛАГОПОЛУЧИИ МУЖА