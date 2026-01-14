Стайн - Собрание сочинений - Том 1 - Индивидуация

Собрание сочинений. Том 1. – Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2021. – 373 с.

Индивидуация

Введение - 1. Стадия контейнирования и вскармливания - 2. Стадия адаптации и приспосабливания - 3. Стадия центрации и интеграции - Заключение

Двухфазное движение индивидуации - 1. Аналитическое движение (Separatio) - 2. Синтетическое движение (Coniunctio)

Нуминозное переживание в алхимии индивидуации - 1. О психологическом исцелении и нуминозном переживании - 2. Рудольф Отто - создатель «идеи нуминозного» - 3. Юнг и Отто - 4. Нуминозные переживания и индивидуация - 5. Тени нумена - 6. Герой (героиня) индивидуации -

Сказка об инициации и о полноте индивидуации - 1. Любопытство, познание и катастрофа - 2. Сохранение осознанности - 3. Предельные испытания

Снятие чар - Борьба с комплексами, личными и культурно обусловленными - 1. История о раненом и несовершенном греческом боге - 2. Теоретическая интерлюдия - 3. Гефест внутри - 4. Гефест целостный

Обретение пространства для индивидуации - 1. Гермес. Введение - 2. Герметическое пространство - 3. Пространство индивидуации - 4. Герметическое пространство в психотерапии

Этика индивидуации, индивидуация этики - «Земную жизнь пройдя до половины»: психологическая трансформация в середине жизни - 1. Период середины жизни - 2. Две половины жизни — усвоение общепринятого и развитие индивидуальности - 3. Перемены в середине жизни - три фазы трансформационного процесса - Заключение

Предательство: путь к мудрости? - 1. «На Бога уповаем» - 2. Юнговский «Ответ Иову» - 3. К. Г. Юнг и о. В. Уайт - Заключение

Моменты смысла: синхронистичность и индивидуация - 1. Странные события - 2. Гермес: мифологический портрет автора синхронистичности - 3. Три вершины синхронистичного события - 4. Дуальный объект как символ - 5. Истории о бабочках - 6. Синхронистичность и смысл

О роли поражения в индивидуационном процессе - 1. «Горнило» - 2. «Поражение» - 3. Трансформация - радикальная смена ракурса - 4. Коллективное

Индивидуация в организационной жизни - Как помочь религиозной традиции в индивидуации - Индивидуация и национальная политика

Там, где Восток встречается с Западом: в доме индивидуации - 1. Психологические различия между Востоком и Западом - 2. Место встречи - 3. Практические результаты