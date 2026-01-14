Стайн - Собрание сочинений - Том 2 - Миф и психология

Собр. соч. Том 2: Миф и психология. - Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2022. — 277 с.

Пожирающий отец: миф о подавлении - Портрет сына пожирающего отца - Пожирающий отец в греческой мифологии

Гефест: мифологический образ инстинкта творчества - Мифологический образ Гефеста - Подземная кузница творчества - Искусство Гефеста и феминное - Характер Гефеста - Гефест и его брат - Возлюбленные Гефеста - Постскриптум

Нарцисс: мифологический образ инстинкта отражения - Миф и его интерпретация - Нарцисс и смерть - Нарцисс и Vanitas - Нарцисс и отражение - Нарцисс и проекция - Нарцисс и нарциссизм - Нарцисс и неоплатонизм

Гера: мифологический образ брачного инстинкта в супружестве - Гера как архетипический образ брачного инстинкта - Фазы и ритмы Геры - Дети Геры

Парадокс ревности - Введение - Ревность: Герино дитя - Конфликт между Герой и Афродитой - Странствия Геры - Дитя ревности: Гармония

В середине жизни - Введение - Глава 1: Гермес - проводник душ по лиминальности - Глава 2: Погребение мертвых: начало переходного периода середины жизни - Глава 3: Лиминальность и душа - Глава 4. Лиминальность середины жизни и возвращение того, что было вытеснено - Глава 5. Лиминальность середины жизни и поиски родственной души - Глава 6. В царстве Гадеса: крутой спуск на стадии лиминальности середины жизни - Глава 7. После перехода середины жизни