Стайн - Собрание сочинений - Том 2 - Миф и психология
Мюррей Стайн – Собрание сочинений - Том 2 - Миф и психология
Собр. соч. Том 2: Миф и психология. - Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2022. — 277 с.
(Юнгианская психология).
ISBN 978-5-89353-660-7
Мюррей Стайн – Миф и психология - Содержание
Пожирающий отец: миф о подавлении - Портрет сына пожирающего отца - Пожирающий отец в греческой мифологии
Гефест: мифологический образ инстинкта творчества - Мифологический образ Гефеста - Подземная кузница творчества - Искусство Гефеста и феминное - Характер Гефеста - Гефест и его брат - Возлюбленные Гефеста - Постскриптум
Нарцисс: мифологический образ инстинкта отражения - Миф и его интерпретация - Нарцисс и смерть - Нарцисс и Vanitas - Нарцисс и отражение - Нарцисс и проекция - Нарцисс и нарциссизм - Нарцисс и неоплатонизм
Гера: мифологический образ брачного инстинкта в супружестве - Гера как архетипический образ брачного инстинкта - Фазы и ритмы Геры - Дети Геры
Парадокс ревности - Введение - Ревность: Герино дитя - Конфликт между Герой и Афродитой - Странствия Геры - Дитя ревности: Гармония
В середине жизни - Введение - Глава 1: Гермес - проводник душ по лиминальности - Глава 2: Погребение мертвых: начало переходного периода середины жизни - Глава 3: Лиминальность и душа - Глава 4. Лиминальность середины жизни и возвращение того, что было вытеснено - Глава 5. Лиминальность середины жизни и поиски родственной души - Глава 6. В царстве Гадеса: крутой спуск на стадии лиминальности середины жизни - Глава 7. После перехода середины жизни
О психологической интерпретации - Символ и интерпретация - Типы репрезентаций - Герменевтический метод Юнга - Интерпретация и язык психологии
Литература
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