Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация

Наш век получил новое имя - эра Трансформации. Двадцатое столетие было эпохой глобальных преобразований. Большие социальные, культурные и политические сдвиги привели к уничтожению многих чтимых и известных явлений традиционных культур по всему миру: в Западной Европе, Северной и Южной Америке, России, Азии, Африке; две мировые войны, технологический взрыв, борьба идеологий захлестывали человечество волнами разрушительной энергии. Процесс глобальной трансформации нашел отражение в искусстве, использовался бизнесом и изучался социальными науками. Воздействие этого процесса на отдельных людей, на большие и малые группы продолжает углубляться и распространяться во всех сферах человеческой жизни и проявляется в стремлениях людей. Лиминальность стала постоянной темой этого времени. Ничто более не является стабильным и безопасным. Как верно предугадал Иейтс в своем известном стихотворении «Второе пришествие», «основа не держит».

По мере того как мы пробираемся через наш новый и пока еще неустойчивый век, импульс к изменениям все усиливается, поскольку мы проживаем переход от одного платоновского года, состоящего из двадцати веков, эры Рыб, к другому - эре Водолея. История и миф сближаются в подобные моменты, а страхи и ожидания достигают максимума. По мере того как скорость изменений возрастает, становится очевидным, что никто, даже тот, кто обладает компьютерами с доступом в самые быстрые сети, не может ни уследить за происходящими мириадами событий, ни тем более управлять ими. Время устремилось вперед, как бурная река; наш пункт назначения определяется силами вне пределов нашего понимания, нашего контроля.

Таков социальный и культуральный контекст, в котором создавалась данная работа о психологической трансформации. И хотя в фокусе моего внимания в первую очередь индивидуальная личность и то, каким образом процесс трансформации подталкивает ее к конкретной и удивительно четкой цели самореализации, я признаю, что существует глубокое динамическое взаимодействие между социальными и политическими группами и индивидуальной психикой.

Мюррей Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация

Пер. с англ. - М.: Когито- Центр, 2023.-356 с.

(Юнгианская психология)

ISBN 978-5-89353-675-1

Мюррей Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация - Содержание

Трансформация: проявление самости

Введение

Пролог

1. Проявление имаго самости в зрелом возрасте Сон о трансформации Жизнь бабочки О проявлении имаго самости поэта Райнера Марии Рильке

2. Трансформирующий образ

3. Трансформирующие отношения

4. Три портрета трансформации: Рембрандт, Пикассо, Юнг

Как получаются мужчины: психологические трансформации в жизни мужчины

Краткое предисловие

Введение

Пять стадий жизни мужчины - краткий обзор

1. Круг первый: Мать. Возраст мальчика

2. Круг второй: Отец. Возраст сына Роль отца: инициация Мужины инициированные и неинициированные Неинициированный мужчина Отцы и сыновья

3. Круг третий: анима. Возраст героя Анима в сравнении с персоной Когда не получается покорить аниму Небольшое отступление

4. Круг четвертый: Самость. Возраст зрелого человека

5. Круг пятый: Бог. Возраст мудреца

О трансформации образа Бога

Введение

1. Что такое образ Бога?

2. Почему образ Бога меняется?

3. Как меняются образы Бога?

4. Что означает изменение образа Бога?

Символы как агенты трансформации психики

«Божественная комедия» Данте: путь трансформации

Прелюдия

Введение

Акт 1. Путешествие через Ад Nigredo

Акт 2. Путешествие через Чистилище Albedo

Акт 3. Путешествие по Небесам Rubedo

Заключение

Литература

Литература на русском языке

Алфавитный указатель