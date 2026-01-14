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Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация

Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Series Юнгианская психология (24 books)

Наш век получил новое имя - эра Трансформации. Двадцатое столетие было эпохой глобальных преобразований. Большие социальные, культурные и политические сдвиги привели к уничтожению многих чтимых и известных явлений традиционных культур по всему миру: в Западной Европе, Северной и Южной Америке, России, Азии, Африке; две мировые войны, технологический взрыв, борьба идеологий захлестывали человечество волнами разрушительной энергии. Процесс глобальной трансформации нашел отражение в искусстве, использовался бизнесом и изучался социальными науками. Воздействие этого процесса на отдельных людей, на большие и малые группы продолжает углубляться и распространяться во всех сферах человеческой жизни и проявляется в стремлениях людей. Лиминальность стала постоянной темой этого времени. Ничто более не является стабильным и безопасным. Как верно предугадал Иейтс в своем известном стихотворении «Второе пришествие», «основа не держит».

По мере того как мы пробираемся через наш новый и пока еще неустойчивый век, импульс к изменениям все усиливается, поскольку мы проживаем переход от одного платоновского года, состоящего из двадцати веков, эры Рыб, к другому - эре Водолея. История и миф сближаются в подобные моменты, а страхи и ожидания достигают максимума. По мере того как скорость изменений возрастает, становится очевидным, что никто, даже тот, кто обладает компьютерами с доступом в самые быстрые сети, не может ни уследить за происходящими мириадами событий, ни тем более управлять ими. Время устремилось вперед, как бурная река; наш пункт назначения определяется силами вне пределов нашего понимания, нашего контроля.

Таков социальный и культуральный контекст, в котором создавалась данная работа о психологической трансформации. И хотя в фокусе моего внимания в первую очередь индивидуальная личность и то, каким образом процесс трансформации подталкивает ее к конкретной и удивительно четкой цели самореализации, я признаю, что существует глубокое динамическое взаимодействие между социальными и политическими группами и индивидуальной психикой.

Мюррей Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация

  • Пер. с англ. - М.: Когито- Центр, 2023.-356 с.

  • (Юнгианская психология)

  • ISBN 978-5-89353-675-1

Мюррей Стайн - Собрание сочинений Том 3 - Трансформация - Содержание

Трансформация: проявление самости

  • Введение

  • Пролог

  • 1. Проявление имаго самости в зрелом возрасте

    • Сон о трансформации

    • Жизнь бабочки

    • О проявлении имаго самости поэта Райнера Марии Рильке

  • 2. Трансформирующий образ

  • 3. Трансформирующие отношения

  • 4. Три портрета трансформации: Рембрандт, Пикассо, Юнг

Как получаются мужчины: психологические трансформации в жизни мужчины

  • Краткое предисловие

  • Введение

  • Пять стадий жизни мужчины - краткий обзор

  • 1. Круг первый: Мать. Возраст мальчика

  • 2. Круг второй: Отец. Возраст сына

    • Роль отца: инициация

    • Мужины инициированные и неинициированные

    • Неинициированный мужчина

    • Отцы и сыновья

  • 3. Круг третий: анима. Возраст героя

    • Анима в сравнении с персоной

    • Когда не получается покорить аниму

    • Небольшое отступление

  • 4. Круг четвертый: Самость. Возраст зрелого человека

  • 5. Круг пятый: Бог. Возраст мудреца

О трансформации образа Бога

  • Введение

  • 1. Что такое образ Бога?

  • 2. Почему образ Бога меняется?

  • 3. Как меняются образы Бога?

  • 4. Что означает изменение образа Бога?

Символы как агенты трансформации психики

«Божественная комедия» Данте: путь трансформации

  • Прелюдия

  • Введение

  • Акт 1. Путешествие через Ад Nigredo

  • Акт 2. Путешествие через Чистилище Albedo

  • Акт 3. Путешествие по Небесам Rubedo

  • Заключение

Литература

  • Литература на русском языке

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Views 322
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Added 14.01.2026
Author esxatos
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