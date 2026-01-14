Стайн - Собрание сочинений Том 4 - Практика юнгианского психоанализа

В работе «Психоанализ и спасение души» Юнг говорит о цели анализа и обращает внимание на некоторые сходства и различия между анализом и пастырским попечением. Он отмечает, что цель в обоих случаях общая — «спасение души». Различие в том, что в анализе путь к этой цели лежит через работу с бессознательным, так же как и с осознанными мыслями и чувствами. Задача аналитика состоит не столько в помощи людям в воссоединении связи с символами и смыслами традиционных религий, сколько в содействии им в установлении контакта с их собственными источниками жизненной силы и символического смысла через погружение в бессознательное.

Хотя цель у аналитиков и священнослужителей общая, они используют совершенно разные методы и подходы. Идет ли речь о священнослужителях или об аналитиках в их стремлении к исцелению души, между ними есть кое-что общее. У людей, обращающихся к ним за помощью, должно произойти множество изменений, часто кажущихся незначительными, в их сознательных установках, моделях поведения и в том, что мы называем психологическими структурами и динамикой, чтобы их рост продолжался в течение длительного периода времени и был по-настоящему эффективным. Именно множество небольших изменений в установках и поведении является по большей части фокусом работы аналитика, который применяет для этого имеющиеся в его распоряжении терапевтические и аналитические инструменты.

Когда человек входит в кабинет к юнгианскому аналитику и приносит ему на рассмотрения свои проблемы, между ними начинаются отношения и запускается процесс лечения. Наиболее очевидной целью этого процесса является ослабление психологического напряжения. Иногда это довольно простая, хотя и не обязательно краткосрочная задача, заключающаяся в том, чтобы провести человека через психологический кризис благодаря своей квалифицированной поддержке и пониманию. Когда решены неотложные вопросы, запускается внутреннее психологическое исцеление личности, которое делает всю остальную работу.

Однако аналитик регулярно имеет дело с людьми, с которыми это не работает, так как либо сложно получить доступ к их «здоровой части», то есть здоровому функционированию и психологическому благополучию, либо настоящая проблема заключается в чем-то ином. Речь идет о более глубоких психологических задачах и проблемах. Именно с этими людьми аналитику приходится прикладывать самые значительные и неуклонные усилия, на которые только он или она способны. Конечно, от анализантов также требуется не меньше мотивации к значительной работе, которой требует анализ, и достаточный уровень развития для выполнения этой задачи. В ходе последующей долгосрочной терапии в явной и неявной форме поднимается вопрос о целях и задачах, время от времени озвучиваемый анализантами в качестве запроса.

Стайн Мюррей - Собрание сочинений Том 4 - Практика юнгианского психоанализа

Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2024. - 495 с.

Юнгианская психология

ISBN 978-5-89353-687-4 (рус.)

Стайн Мюррей - Собрание сочинений Том 4 - Практика юнгианского психоанализа - Содержание

Цели и задачи юнгианского анализа

Стремление к власти, шаманство и майевтика как контрпереносные установки

Amor Fati: анализ и поиск личной судьбы

Сновидения и реконструкция истории в анализе

Путаница в анализе

О проблеме зависти и соперничества между братьями и сестрами

О состоянии души нарциссической личности

В поле сна

Духовные и религиозные аспекты современного анализа

Глубинное исцеление. Интервью Мюррея Стайна Роберту С. Хендерсону

Символы и трансформация психики

Вера аналитика

Культурная травма, насилие и терапия

Четыре модальности темпоральности и проблема стыда

Символическая установка как ключевая компетенция юнгианских психоаналитиков

О подготовке юнгианских психоаналитиков сегодня

Четыре столпа юнгианского психоанализа