Стайн - Трансформация - Проявление самости
Мюррей Стайн написал книгу, которая, подобно трудам Юнга, может помочь нам преобразить себя, наше общество и наш мир — эту большую деревню. Тема трансформации, близкая и дорогая моему сердцу и моей душе,— это путь к индивидуации и самоактуализации. Рильке сказал об этом просто: «Ты должен изменить свою жизнь». Юнг же подчеркивал ее божественную природу: «Б психическом действуют духовные процессы трансформации».
Мюррей Стайн - Трансформация - Проявление самости
(Юнгианская психология)
М.: «Когито-Центр», 2007.— 221 с.
ISBN 978-5-89353-220-3 (рус.)
ISBN 1-58544-449-9 (англ.)
Мюррей Стайн - Трансформация - Проявление самости - Содержание
Предисловие Дэвида X. Розена
Предисловие к русскому изданию
Благодарности
Введение
Пролог
Глава 1 - Проявление собственного имаго во взрослом возрасте
Глава 2 - Трансформирующий образ
Глава 3 - Трансформирующие взаимоотношения
Глава 4 - Три портрета трансформации: Рембрандт, Пикассо, Юнг
Эпилог
Примечания
Библиография
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