Мюррей Стайн написал книгу, которая, подобно трудам Юнга, может помочь нам преобразить себя, наше общество и наш мир — эту большую деревню. Тема трансформации, близкая и дорогая моему сердцу и моей душе,— это путь к индивидуации и самоактуализации. Рильке сказал об этом просто: «Ты должен изменить свою жизнь». Юнг же подчеркивал ее божественную природу: «Б психическом действуют духовные процессы трансформации».

Мюррей Стайн - Трансформация - Проявление самости

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2007.— 221 с.

ISBN 978-5-89353-220-3 (рус.)

ISBN 1-58544-449-9 (англ.)

Мюррей Стайн - Трансформация - Проявление самости - Содержание

Предисловие Дэвида X. Розена

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Введение

Пролог

Глава 1 - Проявление собственного имаго во взрослом возрасте

Глава 2 - Трансформирующий образ

Глава 3 - Трансформирующие взаимоотношения

Глава 4 - Три портрета трансформации: Рембрандт, Пикассо, Юнг

Эпилог

Примечания

Библиография