Середина жизни является периодом глубокой психологической трансформации. Эта тема представляет для меня большой интерес — как в теоретическом, так и в практическом отношении. После тридцати лет практической работы в качестве юнгианского аналитика я, как никогда прежде, убежден в том, что люди, имеющие представление о значении и динамике этого процесса, способны лучше справляться с кризисом, чем неосведомленные люди. Цель настоящего исследования — помочь людям, переживающим кризис середины жизни, справиться с тревогами этого времени и, возможно, увидеть его значение для их будущего. Часто говорят, что кризис заключает в себе возможность перемен и роста. Особую актуальность эта мысль приобретает в середине жизни.

Мюррей Стайн - В середине жизни - Юнгианский подход

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2009.— 160 с.

ISBN 0-88214-115 (англ.)

ISBN 978-5-89353-269-2 (рус.)

Мюррей Стайн - В середине жизни - Юнгианский подход - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Гермес — проводник душ на стадии лиминальности

Глава 2. Похороны мертвых: Вступление в переходный период середины жизни

Глава 3. Лиминальность и душа

Глава 4. Возвращение вытесненного на стадии лиминальности середины жизни

Глава 5. Соблазн сближения с душой на стадии лиминальности середины жизни

Глава 6. Через царство Гадеса: Крутой спуск на стадии лиминальности середины жизни

Глава 7. На жизненном пути после середины жизни

Литература