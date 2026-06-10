Стіксрад - Самостійна дитина

Сучасні діти та підлітки дедалі частіше потерпають від хронічного стресу, тривожності та депресії, що безпосередньо пов'язано із втратою ними відчуття контролю над власним життям. У прагненні захистити своїх дітей від життєвих негараздів та забезпечити їм успішне майбутнє, батьки часто переходять у режим тотального контролю й нагляду, перетворюючи дім на зону бойових дій через невиконані домашні завдання, вибір друзів чи позашкільну активність. Проте така стратегія лише послаблює підростаюче покоління, позбавляючи його можливості розвивати внутрішню мотивацію та самоконтроль.

Ця книжка, написана провідними американськими фахівцями — клінічним нейропсихологом Вільямом Стіксрадом та коучем Недом Джонсоном, пропонує батькам радикально змінити свій підхід і перейти від ролі авторитарного керівника до ролі мудрого порадника. Спираючись на найновіші дослідження в царині нейробіології та вікової психології, автори переконливо доводять, що надання дитині обґрунтованої свободи вибору та можливості вчитися на власних помилках є єдиним надійним шляхом до формування психологічної стійкості, справжньої допитливості та життєвого успіху.

Стіксрад Вільям, Джонсон Нед – Самостійна дитина – Як навчити дітей упорядковувати власне життя

Пер. з англ. Д. Березіної. — Х.: Віват, 2023. — 464 с. — (Серія «Саморозвиток».)

ISBN 978-966-982-836-1

Стіксрад Вільям, Джонсон Нед – Самостійна дитина – Зміст