Свод греческих текстов четырех Евангелий в синоптической последовательности с важнейшими параллелями из апокрифических Евангелий и сочинений Отцов Церкви.

15-ое издание этой книги, выпущенно в 1996 году, и содержит ценнейший свод (сравнение) четырех канонических Евангелий на греческом языке, Евангелие от Фомы.

Текст евангелий взят из последнего перевода греческого Нового Завета, основанном на Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 26-ого издания.

Тексты евангелий напечатаны параллельно друг другу в колонках, так что изучение Евангелий становится более интересным, тексты открываются под иным углом. Текст Евангелий иногда напечатан так, что те отрывки, которые встречаются во всех евангелиях, написаны параллельно друг другу, поэтому видно, о чем говорят все Евангелия, или только два из них, или вообще упоминается только в одном из евангелий. Слова одного евангелия в колонке печатаются так, чтобы соответствовать таким же словам, используемым в другом, поэтому также можно увидеть, где слова, буквы, словосочетания в формулировке текста отличаются или вообще отсутствуют.

Евангельские истории и притчи записаны по тому же принципу, что и Евангелия, но помещены отдельно в 367 отдельных коротких отрывка (некоторые повторяются из-за параллельного текста).

Под колонками параллельных текстов евангелий предоставлен Apparatus Critcus из 26-го издания Nestle-Aland. Между текстом и aparatus, - цитаты из Священного Писания из Деяний, посланий Павла, католических посланий и Откровения, из Septuaginta, апокрифических книг, всех святоотеческих писаний.

Идиомы и обороты речи также выведены отдельно и разобраны для большего их понимания и понимания того, каким образом они использовались в греческом библейском тексте. Многое из перечисленного разделено на приложения после основного изучения Евангелий.

Synopsis Quattuor Evangeliorum - Kurt Aland

Cвод четырех Евангелий - Курт Аланд

Составитель: Курт Аланд, Издатель: Германия, Bibelgesellschaft

ISBN: 978-3-438-05130-1

Cвод четырех Евангелий - Курт Аланд - Содержание

Codices- Signa et Sigla- Abbreviationes

Codices

Codices Graeci

Codices Latini

Signa et Sigla

Signa textui inserta

Signa et Sigla in apparatu adhibita

Abbreviationes

Libri Veteris et Novi Testamenti

Patres .

Abbreviationes aliae

Synopsis Quattuor Evangeliorum

Appendices

Evangelium Thomae copticum

Testimonia patrum veterum

Indices

Conspectus Iocorum parallelorum evangeliorum

Novum Testamenturn

Vetus Testamenturn

Apocrypha